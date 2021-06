Checkmarx beruft Roman Tuma als Chief Revenue Officer

Erfahrener Security-Experte zeichnet für die Umsetzung der Go-to-Market-Strategie von Checkmarx und für den Ausbau des Geschäfts mit entwicklerzentrierten AST-Lösungen verantwortlich

München – 10. Juni 2021 – Checkmarx, einer der weltweit führenden Anbieter entwicklerzentrierter Application-Security-Testing-Lösungen, hat Roman Tuma als neuen Chief Revenue Officer (CRO) berufen. Roman Tuma, der bislang als Vice President of Sales das Checkmarx Geschäft in den EMEA-, LATAM- und APAC-Regionen koordinierte, zeichnet jetzt für die Umsetzung der Go-to-Market-Strategie von Checkmarx verantwortlich, und damit unter anderem für den globalen Vertrieb, das Channel-Geschäft und die strategischen Allianzen.

In seiner Zeit bei Checkmarx hat Tuma maßgeblich dazu beigetragen, den Umsatz des Unternehmens zu steigern, die Kundenbasis in Europa, Lateinamerika und im pazifisch-asiatischen Raum auszubauen, die globalen Vertriebsprozesse zu optimieren und neue Partnerschaften und Allianzen schmieden. Aufsetzend auf diesem Fundament wird er nun die Weichen für das weitere Wachstum von Checkmarx stellen – mit neuen Vertriebsansätzen, dem Ausbau der Kunden- und Partnernetze und neuen Bereitstellungsmodellen für das Scannen und Testen von Code.

“Roman bringt für die neue Rolle als CRO ein Höchstmaß an strategischem Denken, Führungskraft und Energie mit. Als langjähriger Branchenexperte verfügt er zudem über eine makellose Erfolgsbilanz bei der Skalierung von Unternehmen – ein Beleg für seine tiefe Kenntnis der Cybersecurity- und Cloud-Märkte, seine herausragende Strategie- und Umsetzungskompetenz im Vertrieb und seine hohe Innovationskraft,” erklärt Emmanuel Benzaquen, CEO von Checkmarx. “Alle Unternehmen weltweit ringen mit den Herausforderungen zunehmend dynamischer und komplexer Application-Security-Landschaften. Roman wird sie dabei unterstützen, diese Anforderungen zu meistern und zu übertreffen – und das Business von Checkmarx nachhaltig weiterentwickeln.”

Tarim Wasim, Partner beim Investor Hellman & Friedman, der im vergangenen Jahr Checkmarx übernommen hatte, ergänzt: “Mit seinen dokumentierten und nachhaltigen Erfolgen ist Roman die perfekte Wahl, um das Managementteam von Checkmarx in der Rolle des CRO zu ergänzen. Als Vertriebsleiter in EMEA, LATAM und APAC war er eine tragende Säule des Teams. Wir freuen uns darauf, Roman in seiner neuen globalen Position zu begrüßen und gemeinsam auf die für Checkmarx äußerst erfolgreiche erste Jahreshälfte aufzubauen.”

Tuma verfügt über mehr als 27 Jahre Erfahrung beim Aufbau und bei der Leitung dynamisch wachsender, kundenorientierter Teams – 17 davon in der Cybersecurity-Branche. Vor Checkmarx arbeitete er über 10 Jahre bei IBM in verschiedenen Führungspositionen, unter anderem als Vice President of IBM Hybrid Cloud, wo er für den Vertrieb, das Umsatzwachstum, die Rentabilität, den technischen Support und die Implementierungsstrategie für Cloud-Lösungen verantwortlich zeichnete. Davor bekleidete Tuma zahlreiche Führungs- und Vertriebspositionen bei Oracle, Sun Microsystems und ActivCard.

“Checkmarx ist tief in der AppSec- und DevOps-Geschichte verwurzelt, verfügt über ein tiefes Verständnis für die Anforderungen der Entwickler und verfolgt einen äußerst innovativen AST-Ansatz. Das ist ein überzeugendes Erfolgsrezept”, erklärt Tuma. “Ich freue mich sehr darauf, auf Checkmarx” starke Stellung als AST-Marktführer aufzubauen – und allen Unternehmen, deren Augenmerk auf der Entwicklung sicherer Anwendungen und Software liegt, einen nachhaltigen Mehrwert zu bieten.”

Über Checkmarx

Checkmarx ist einer der weltweit führenden Anbieter von Software-Security-Lösungen für die Entwicklung von Enterprise-Software. Das Unternehmen bietet eine der branchenweit umfassendsten Software-Security-Plattformen, die mit statischem und interaktivem Application Security Testing, der Analyse von Open-Source-Komponenten und AppSec-Training für Entwickler an der Schnittstelle von DevOps und Security ansetzt. So minimiert Checkmarx auch in schnell getakteten DevOps-Umgebungen zuverlässig Risiken durch Software-Schwachstellen. Checkmarx ist für über 40 Unternehmen auf der Fortune 100 Liste und die Hälfte der Fortune 50 tätig, darunter führende Unternehmen wie SAP, Samsung und Salesforce.com. Erfahren Sie mehr unter www.checkmarx.com

