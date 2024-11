Checkmarx dominiert Wachstums- und Innovationsindizes im Frost Radar™: Application Security Posture Management 2024

Unternehmen belegt Spitzenplätze dank Marktführerschaft und Innovationen wie Analytics und maßgeschneiderten Dashboards, priorisierter Fehlerbehebung und Risiko-Rankings, sowie einer nahtlosen Developer Experience

FRANKFURT, 14. November 2024 – Checkmarx, der Marktführer im Bereich Cloud-native Application Security, wurde in Frost & Sullivan’s Frost Radar™: Application Security Posture Management (ASPM) 2024 als führendes Unternehmen eingestuft. Mit einem Marktanteil von 21,3 Prozent im Jahr 2024 erzielte Checkmarx das höchste Ranking im Growth Index und belegte auch im Innovation Index einen Spitzenplatz.

Die kontinuierliche Erweiterung und Beschleunigung ihrer Cloud-nativen Anwendungsentwicklung stellt Unternehmen vor komplexe Herausforderungen. Vor diesem Hintergrund greifen Security- und Development-Teams auf ASPM zurück, um einen ganzheitlichen Überblick über ihre AppSec Posture zu erhalten. ASPM bietet ihnen die Möglichkeit, Schwachstellen zentralisiert zu identifizieren, zu priorisieren und zu beheben, um kritische Risiken zu minimieren. Der von Vivien Pua und Contributor Jarad Carleton zusammengestellte Frost Radar Report deckt die aktuelle Marktlandschaft der ASPM-Produkte und -Services führender AppSec-Anbieter ab.

„ASPM ist für Unternehmen enorm wertvoll, wenn es darum geht, kritische AppSec-Risiken wirksam zu minimieren und gleichzeitig den Aufwand für Security- und Development-Teams zu reduzieren – etwas, das nur im Rahmen eines ganzheitlichen AppSec-Ansatzes möglich ist“, so Ori Bendet, VP of Product Management bei Checkmarx. „Checkmarx ermöglicht es Unternehmen, die Vorteile der Korrelation und Priorisierung kritischer Risiken voll auszuschöpfen, indem wir unseren robusten ASPM-Ansatz in die Checkmarx One Plattform integrieren.“

Frost Radar über Checkmarx: „Checkmarx bietet Application Risk Management, das es Kunden ermöglicht, die Fehlerbehebung auf Basis von Anwendungskritikalität und Risikograd zu priorisieren; ein Analysemodul, das es Kunden ermöglicht, ihre AppSec Posture zentralisiert zu managen; ein maßgeschneidertes Dashboard, um Executives relevante Kennzahlen an die Hand zu geben; und die Möglichkeit, Erkenntnisse aus Third-Party-AST-Tools zu integrieren, um Kunden bei der Konsolidierung ihrer bestehenden Tools in Checkmarx One mehr Flexibilität zu bieten.“

„Bedrohungsakteure zielen in erster Linie auf Anwendungen ab und versuchen, Schwachstellen auszunutzen, um sich Zugang zu sensiblen Daten und kritischen Geschäftsprozessen zu verschaffen“, erklärt Vivien Pua, Senior Industry Analyst bei Frost & Sullivan. „Checkmarx ist Marktführer und bietet Unternehmen einige der innovativsten und am besten integrierten Lösungen, um den Reifegrad ihres AppSec-Posture-Managements zu erhöhen und als strategischen Vorteil und Wachstumstreiber zu nutzen.“

Lückenlose Transparenz vom Code bis zur Cloud und unterstützte risikobasierte Fehlerbehebung

Den Autoren zufolge ermöglicht die Kombination aus proprietären AppSec-Testing-Tools und Integrationen mit Third-Party-Tools lückenlose Transparenz vom Code bis zur Cloud sowie ein tieferes Verständnis und Korrelation potenzieller Angriffspfade. So lassen sich die kritischsten Schwachstellen auf Basis von Risiko und Impact priorisieren und effektiver beheben.

„Nahtlose“ Developer Experience entlang des gesamten SDLC

Damit sich Entwickler unter Zeitdruck auf die höchsten Prioritäten konzentrieren können, werden AppSec-Tasks durch Integrationen mit DevSecOps-Tools und -Prozessen über den gesamten SDLC hinweg in die vertraute integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) eingebettet.

In-IDE-KI-AppSec-Tools optimieren Testing und Fehlerbehebung

Als Teil der ASPM-Lösung umfasst die Checkmarx One Plattform KI-gestützte AppSec-Funktionen, darunter AI Security Champion für unterstützte und automatisierte Fehlerbehebung, Echtzeit-Security-Testing für KI-generierten Code, während Entwickler ihn schreiben, und einen AI Query Builder, der GenKI-Support innerhalb der Query-Editor-Tools bietet.

Interessierte Leserinnen und Leser finden hier den vollständigen Report und hier weitere Informationen zu Checkmarx One und zur ASPM-Lösung.

Über Checkmarx

Checkmarx ist Marktführer im Bereich Application Security und ermöglicht es Unternehmen weltweit, ihre Anwendungsentwicklung vom Code bis zur Cloud abzusichern. Die einheitliche Checkmarx One Plattform und die Services des Unternehmens verbessern die Sicherheit, senken die Gesamtbetriebskosten und stärken gleichzeitig das Vertrauen zwischen AppSec, Entwicklern und CISOs. Checkmarx ist überzeugt, dass es nicht nur gilt, Risiken zu identifizieren, sondern diese auch über die gesamte Anwendungslandschaft und Software-Supply-Chain hinweg zu beheben – mit einem durchgängigen Prozess, der alle relevanten Stakeholder einbezieht. Das Unternehmen betreut mehr als 1.800 Kunden und 40 Prozent der Fortune 100.

