Checkmarx startet globales Managed-Security-Service-Provider-Programm

Das Programm bietet führenden MSSPs die Möglichkeit, Managed-Security-Angebote kosteneffizient zu skalieren, Kosten zu reduzieren und den durchschnittlichen Umsatz pro Kunde zu steigern

FRANKFURT AM MAIN – 1. August 2022 – Checkmarx, einer der weltweit führenden Anbieter entwicklerzentrierter Application-Security-Testing-Lösungen, gibt den Launch seines Managed-Security-Service-Provider-Programms bekannt.

“Der Start unseres MSSP-Programms ist ein weiterer Meilenstein für Checkmarx und steht im Zeichen unseres anhaltenden Engagements, Application Security weltweit auf ein neues Niveau zu heben”, so Emmanuel Benzaquen, CEO von Checkmarx. “Unsere MSSP-Partner können auf diese Weise ihr Serviceportfolio erweitern und die branchenweit umfassendste Application-Security-Plattform mit den starken Beziehungen und der Expertise ihrer eigenen Teams kombinieren – davon werden Unternehmen weltweit profitieren.”

Die Partnerschaft mit Checkmarx bietet MSSPs:

– … Checkmarx One, die marktführende, cloudbasierte Application-Security-Plattform, die es Partnern ermöglicht, multiple Engines in einer durchgängigen, integrierten Plattform zu nutzen

– …attraktive Wachstumschancen durch die Vermarktung erstklassiger Application-Security-Services mit kalkulierbaren Kosten

– …ein Einkaufsmodell, das es ihnen ermöglicht, Managed-Security-Services kosteneffizient zu skalieren, Kosten zu senken und den durchschnittlichen Umsatz pro Kunde zu steigern

– …Checkmarx Experten, die sie dabei unterstützen, ihre Angebote zu entwickeln, zu optimieren und auf die spezifischen Bedürfnisse ihrer Kunden abzustimmen

– …die Möglichkeit, die Lösung flexibel und mit einer Vielzahl von Optionen, angefangen bei Checkmarx AWS Cloud, bereitzustellen

“Wir freuen uns darauf, mit branchenführenden MSSP-Partnern auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten”, so Mark Osmond, VP of Worldwide Channels and Alliances bei Checkmarx. “Die Bedürfnisse unserer Kunden und Partner haben für uns oberste Priorität. Mit dem neuen Programm ebnen wir diesen Partnern den Weg, ihren Kunden spürbar verbesserte und vereinfachte Application Security, Kosteneinsparungen und einen schnellen Return on Investment zu bieten.”

Interessierte Leser, die mehr über das Checkmarx MSSP-Programm erfahren möchten, finden hier weiterführende Informationen.

Über Checkmarx

Checkmarx setzt im Application Security Testing immer neue Maßstäbe, um Security für Entwickler auf der ganzen Welt einfach und intuitiv zu halten und CISOs das notwendige Vertrauen und die richtigen Werkzeuge an die Hand zu geben. Als Marktführer im Bereich AppSec-Testing bieten wir mit Checkmarx One die branchenweit umfassendste AST-Plattform, die Developern und Security-Teams höchste Zuverlässigkeit, einen breiten Leistungsumfang, lückenlose Transparenz und handlungsrelevante Hinweise für die Behebung gefährlicher Schwachstellen in allen Komponenten moderner Software liefert – sowohl im eigenen Code als auch in Open Source, APIs und Infrastructure-as-Code. Mehr als 1.800 Kunden, darunter die Hälfte der Fortune 50, verlassen sich auf unsere Security-Technologie, unsere Security Research und unsere globalen Services, um sicher, schnell und skaliert zu entwickeln. Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Website, lesen unseren Blog oder folgen uns auf LinkedIn.

