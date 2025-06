Checkmarx und DataStore nehmen gemeinsam an der ISSX IT-Security Swiss Conference teil

FRANKFURT, 12. Juni 2025 – Checkmarx, der Marktführer im Bereich autonomer Anwendungssicherheit, wird gemeinsam mit seinem Schweizer Distributionspartner DataStore an der diesjährigen ISSX IT-Security Swiss Conference teilnehmen. Die Konferenz findet am 26. Juni in Pfäffikon, Kanton Schwyz, in der Schweiz statt und bringt IT-Sicherheitsverantwortliche aus Unternehmen aller Größen mit führenden Technologieanbietern und Branchenexperten zusammen.

Im Zentrum des Auftritts von Checkmarx steht ein Fachvortrag von Patrick Siffert, Regional Director DACH & Iberia. Unter dem Titel „Jeder kann ein böser Hacker sein – AI in Application Security!“ zeigt Siffert auf, wie generative Künstliche Intelligenz das Bedrohungsszenario im Bereich der Anwendungssicherheit grundlegend verändert. Der Vortrag beleuchtet nicht nur die Risiken, die durch den Einsatz von KI bei Cyberangriffen entstehen, sondern auch, wie KI-basierte Tools Unternehmen beim Schutz ihrer Software-Lieferketten unterstützen können.

„Künstliche Intelligenz senkt die Hürden für Cyberangriffe massiv – mit wenigen Prompts lassen sich heute komplexe Exploits entwickeln oder Code manipulieren. Unternehmen müssen ihre Sicherheitsansätze neu denken – mit Security by Design als Leitprinzip. Genau hier setzen wir mit unserer Plattform an“, so Siffert.

Checkmarx bietet mit Checkmarx One eine Cloud-native Plattform, die es Entwicklern und Sicherheitsteams ermöglicht, Schwachstellen frühzeitig im Softwareentwicklungsprozess zu erkennen und automatisiert zu beheben – einschließlich statischer und dynamischer Analysen sowie Software Composition Analysis (SCA) und KI-gestützter Bedrohungserkennung.

Die Teilnahme an der ISSX erfolgt in Kooperation mit DataStore, einem führenden Value-Added Distributor für IT-Sicherheitslösungen in der Schweiz. Die Zusammenarbeit zwischen Checkmarx und DataStore ermöglicht es Kunden und Partnern, von lokalem Know-how und technischer Expertise bei der Implementierung ganzheitlicher Sicherheitslösungen zu profitieren.

Die ISSX IT-Security Swiss Conference ist bekannt für ihr hochwertiges Konferenzprogramm, das sich an IT-Entscheider, CISOs, Security Architects und Entwickler richtet. Besucher erwartet eine abwechslungsreiche Agenda mit Fachvorträgen, Live-Demos, Expertentalks und interaktiven „Cyber Experience“-Formaten.

Weitere Informationen zur Veranstaltung sowie zur Anmeldung finden Sie unter: www.issxconference.ch

Über Checkmarx

Checkmarx bietet mit Checkmarx One die branchenweit schnellste und skalierbarste Plattform für autonome, KI-gestützte Anwendungssicherheit. Die Integration von autonomer AppSec in die gängigsten IDEs ermöglicht es Development-Teams, sicherere Anwendungen über Dutzende von DevOps-Pipelines hinweg termingerecht zu liefern. AppSec-Teams erhalten, was sie brauchen, und gleichzeitig können die Entwickler so arbeiten, wie sie es möchten. So verbessert Checkmarx One die Zusammenarbeit zwischen Security- und Development-Teams – und das von einer einheitlichen AppSec-Plattform aus. Unternehmen weltweit vertrauen auf Checkmarx, wenn es darum geht, mehr als sechs Billionen Codezeilen pro Jahr zu scannen, den ROI zu verdoppeln und die Entwicklerproduktivität bei Security-Tasks um 50 Prozent zu steigern. Checkmarx. Always Ready to Run.

