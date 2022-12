Checkmarx verstärkt sein Führungsteam und ernennt Amit Daniel zum Global Chief Marketing Officer

Aufsetzend auf jahrzehntelange Erfahrung in der Technologie- und Cybersecurity-Branche wird Amit Daniel die globalen Marketing- und Wachstumsstrategien des Unternehmens vorantreiben

FRANKFURT AM MAIN – 30. November 2022 – Checkmarx, einer der weltweit führenden Anbieter entwicklerzentrierter Application-Security-Testing-Lösungen, gibt heute die Ernennung von Amit Daniel zum Chief Marketing Officer (CMO) bekannt. Mit ihrer umfassenden strategischen Erfahrung wird Daniel das globale Marketing und Branding sowie digitale Marketing- und Kommunikationskampagnen von Checkmarx leiten und das Unternehmen dabei unterstützen, die schnell wachsende Kundennachfrage nach umfassenden Application-Security-Testing-Lösungen zu bedienen.

„Amits bemerkenswerte Erfolge beim Aufbau globaler Brands und der Einführung innovativer Technologien sprechen für sich. Wir freuen uns sehr, jemanden ihres Kalibers im Führungsteam von Checkmarx begrüßen zu dürfen“, so Emmanuel Benzaquen, CEO von Checkmarx. „Wir haben im vergangenen Jahr eine noch nie dagewesene Nachfrage nach unseren Application-Security-Lösungen erlebt, und Amits Expertise wird es uns ermöglichen, nachhaltig von dieser Entwicklung zu profitieren, unsere Führungsposition zu zementieren und die nächste Phase des internationalen Wachstums einzuläuten.“

Vor ihrem Engagement bei Checkmarx war Daniel in den letzten sieben Jahren bei Cognyte, einem führenden Unternehmen für investigative Analysesoftware, als CMO tätig. Während ihrer Zeit bei Cognyte zeichnete sie sowohl für die Ausgliederung aus Verint als auch für das Rebranding verantwortlich und entwickelte die Strategie für den NASDAQ-Börsengang als unabhängiges Unternehmen. Daniel hatte außerdem Führungspositionen in den Bereichen Marketing, Product Management und Partner Sales bei mehreren B2B-Unternehmen inne. Ihre Erfolgsbilanz erstreckt sich über mehr als zwei Jahrzehnte bei globalen Hightech-Unternehmen in verschiedenen Sektoren.

„Die differenzierte Technologie-Plattform und Führungsposition von Checkmarx im Bereich Application Security ermöglichen es mir, Strategien zu entwickeln, um in diesem Markt zu expandieren und zu wachsen, wobei der Fokus weiterhin auf Enterprise-Kunden liegt“, so Amit Daniel, CMO von Checkmarx. „Angesichts immer raffinierterer Bedrohungen braucht es mehr denn je einen Shift-Left innerhalb des SDLC, und ich freue mich darauf, meine Erfahrungen in die Waagschale zu werfen, um Checkmarx dabei zu unterstützen, die Grenzen des Code-Scanning zu erweitern und neue Standards für die Branche zu setzen.“

In ihrer neuen Rolle wird Daniel an der Entwicklung eines umfassenden, fokussierten und strategischen Ansatzes arbeiten, um das Wachstum von Checkmarx weiter voranzutreiben.

Über Checkmarx

Checkmarx setzt im Application Security Testing immer neue Maßstäbe, um Security für Entwickler auf der ganzen Welt einfach und intuitiv zu halten und CISOs das notwendige Vertrauen und die richtigen Werkzeuge an die Hand zu geben. Als Marktführer im Bereich AppSec-Testing bieten wir mit Checkmarx One die branchenweit umfassendste AST-Plattform, die Developern und Security-Teams höchste Zuverlässigkeit, einen breiten Leistungsumfang, lückenlose Transparenz und handlungsrelevante Hinweise für die Behebung gefährlicher Schwachstellen in allen Komponenten moderner Software liefert – sowohl im eigenen Code als auch in Open Source, APIs und Infrastructure-as-Code. Mehr als 1.800 Kunden, darunter die Hälfte der Fortune 50, verlassen sich auf unsere Security-Technologie, unsere Security Research und unsere globalen Services, um sicher, schnell und skaliert zu entwickeln. Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Website, lesen unseren Blog oder folgen uns auf LinkedIn.

