Chemiefreier Frühjahrsputz

Wie ein sauberes und hygienisches Zuhause auch ohne Reinigungsmittel machbar ist

Haus oder Wohnung im Frühjahr vom Staub und Schmutz der Wintermonate zu befreien, ist für viele ein fester Termin im Jahreskalender. Immer mehr setzt sich dabei der Trend durch, möglichst auf aggressive chemische Reinigungsmittel zu verzichten. Stattdessen kommen beispielsweise natürliche Putzhilfen wie Zitrone oder Natron zum Einsatz. Doch es geht sogar noch puristischer. Wasser und ein Reinigungstuch mit Kupferpigmenten genügen, um die eigenen vier Wände nicht nur sauber, sondern gleichzeitig hygienisch rein zu bekommen.

99,9 Prozent aller Viren und Bakterien im Haushalt können mit dem 2-in-1-Kupfertuch entfernt werden, einem weichen Mikrofasertuch, das nichtkratzende Kupferpigmente enthält. Zu diesem Ergebnis kamen mehrere unabhängige Prüflabors, darunter auch das der Medizinischen Universität Innsbruck. “Durch die Kupferpigmente im Gewebe werden aufgenommene Viren und Bakterien im Tuch zerstört”, erklärt Fritz Pattis, Geschäftsführer der Medeco Cleantec GmbH, die sich Produkten und Lösungen für sogenanntes Green Cleaning ohne chemische Reinigungsmittel widmet. “Da das 2-in-1-Kupfertuch von der Universität Innsbruck mitentwickelt wurde, ist dieser hohe Wirkungsgrad auch wissenschaftlich bestätigt und laborgeprüft.” Die antivirale und antibakterielle Wirkung der Tücher reduziert auch die Verteilung von Keimen im Haushalt oder deren Vermehrung im Tuch.

Reinigen und Desinfizieren mit einem Wisch

Die patentierten High-Tech-Tücher, die in Österreich hergestellt werden, müssen lediglich angefeuchtet werden und sind dann für eine gründliche Reinigung und Desinfektion aller Oberflächen die richtige Wahl. Jegliche Putzmittel sind überflüssig. Vor allem in Bad und Küche kommt der 2-in-1-Effekt der Tücher zum Tragen, denn mit einem Wisch werden Spüle, Waschbecken und Co. sowohl gereinigt als auch gleichzeitig desinfiziert. “Noch dazu macht die desinfizierende Wirkung des Kupfertuches auch mit unangenehmen Gerüchen in den Tüchern und auf Oberflächen Schluss, die bei Wischlappen ansonsten häufig auftreten”, erklärt Pattis.

Gut für Umwelt, Gesundheit und Haushaltskasse

Die Vorteile des 2-in-1-Kupfertuchs liegen angesichts seiner Wirkungsweise auf der Hand: “Der komplette Verzicht auf chemische Reinigungsmittel schont vor allem die Umwelt, aber auch die eigene Gesundheit sowie natürlich die Haushaltskasse”, betont Fritz Pattis. Umso mehr, da die innovativen Reinigungstücher laut wissenschaftlicher Tests mindestens 100-mal in der Waschmaschine gewaschen werden können, ohne an Leistung zu verlieren.

Die Medeco Cleantec GmbH und ihre Partner haben mehr als 30 Jahre Erfahrung und Know how im Bereich Entwicklung, Produktion, Handel und Beratung zu Produkten für chemiefreie hygienische Reinigung und Desinfektion und zu kompletten Green Cleaning-Konzepten.

Green Cleaning bedeutet hygienische Sauberkeit durch den Verzicht auf Reinigungsmittel in der täglichen Reinigung. Stattdessen kommen Micro Cleaner zum Einsatz, die durch Micro-Trockendampf eine dauerhaft bessere Sauberkeit und Hygiene ohne Rückstände von Chemikalien erreichen.

