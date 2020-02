Cherwell erhält Bestnoten von zwei Analystenhäusern

München, 26. Februar 2020 – Cherwell Software, ein weltweit führender Anbieter von Enterprise-Service-Management-Lösungen, wurde im kürzlich veröffentlichten “Forrester Enterprise Service Management (ESM) Buying Guide 2020” als einer von nur drei Anbietern genannt, die umfangreiche Funktionen sowohl für ITSM als auch für das unternehmensweite ESM bieten.

Cherwell laut Forrester eine gute Wahl für den Schritt von ITSM zu ESM

Für Unternehmen, die nach der für sie am besten geeigneten Service-Management-Plattform suchen, ist der Buying Guide eine wichtige Quelle. Er zeigt, dass die Software von Cherwell besonders für Firmen geeignet ist, die das Prinzip von ITSM, also standardisierte und automatisierte IT-Services, auch auf andere Abteilungen ausweiten wollen. Forrester zufolge nutzen Cherwell-Kunden die Plattform unter anderem im klassischen Incident Management, bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiter und für die Verwaltung von Verträgen.

Unternehmen, die ihre alte ITSM-Lösung ersetzen wollen, sowie Einkäufer, die eine Arbeitsmanagement- oder Service-Management-Lösung für Nicht-ITSM-Einkäufer suchen, finden laut Buying Guide in Cherwell eine geeignete Lösung.

Pierre-Andre Aeschlimann, EMEA Solution and Sales Strategist & Evangelist bei Cherwell Software, fasst zusammen: “Der neue Buying Guide von Forrester spiegelt das wider, was wir täglich von unseren Kunden hören. Sie wollen ihre ITSM-Lösung nicht nur in der IT, sondern auch in anderen Abteilungen einsetzen. Mit der Cherwell-Plattform stellen wir eine umfassende Lösungspalette zur Verfügung, die es jeder Fachabteilung erlaubt, Prozesse bedarfsgerecht zu automatisieren.”

Software Reviews gibt Cherwell Bestnoten für die Benutzerfreundlichkeit

Neben Forrester hat auch Software Reviews, Teil des weltweit führenden Forschungs- und Beratungsunternehmens Info-Tech Research Group, Cherwell ausgezeichnet. Die Service-Management-Lösung von Cherwell erhielt beim “2020 IT Service Management (ITSM)-Data Quadrant Award” eine Goldmedaille. 87 Prozent der befragten Kunden bezeichneten sie als führend in der Kategorie “Leichte IT-Verwaltung”. Auch in Sachen “Leichte Anpassung” und “Geschaffener Geschäftswert” erreichte sie jeweils den ersten Platz.

Cherwell Software ist einer der führenden Anbieter von Enterprise Service Management-Software. Die Lösungen von Cherwell ermöglichen eine flexible Verwaltung und Automatisierung geschäftskritischer Services. So können Unternehmen etwa IT Self-Service-Portale oder Geschäftsprozesse wie das Mitarbeiter-Onboarding selbständig an die Bedürfnisse einzelner Abteilungen anpassen. Die Zusammenführung von Services auf eine einzige Low-Code-Plattform sowie eine kürzere Time-to-Value sparen Kosten und erhöhen die Mitarbeiterproduktivität. Zu den Kunden von Cherwell zählen etwa die HeidelbergCement AG, die Flughafen München GmbH und die Deutsche Bahn-Tochter Arriva PLC. Das 2004 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Colorado Springs (USA) verfügt über Büros in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien und Australien. Weltweit beschäftigt Cherwell mehr als 600 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.cherwell.com

