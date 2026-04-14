China ESG Gala 2026 in Peking abgehalten: „Mit Verantwortung führen und auf die Zeit reagieren“, gemeinsam ein neues Kapitel nachhaltiger Entwicklung aufbauen

Am 31. März fand in Peking die China ESG Gala 2026 statt, veranstaltet von der China Media Group (CMG). Die Veranstaltung fand im ersten Jahr der Periode des 15. Fünfjahresplans statt und stand unter dem Motto „Mit Verantwortung führen und auf die Zeit reagieren“. Sie war eng an den nationalen strategischen Prioritäten ausgerichtet, den umfassenden grünen Wandel der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung zu beschleunigen und ein „Schönes China“ aufzubauen. Sie brachte führende Unternehmen aus den Bereichen Energie, Finanzen, Fertigung, Landwirtschaft und Technologie zusammen und zeigte die herausragenden Praktiken sowie das Verantwortungsbewusstsein chinesischer Unternehmen im Bereich ESG, während zugleich Chinas Weisheit und Lösungen auf dem Weg zur nachhaltigen Entwicklung anschaulich dargestellt wurden.

Im Programmpunkt „Verpflichtung: Grundstein der Verantwortung“ betraten die Vorsitzenden von sieben als jährliche Vorbilder ausgezeichneten Unternehmen nacheinander die Bühne, darunter China Petrochemical Corporation, China Minmetals Corporation, CRRC Group Corporation Limited, China Post Group Corporation Limited, Agricultural Bank of China, Muyuan Foods Co., Ltd. sowie Foshan Haitian Flavouring and Food Co., Ltd. Geleitet von den symbolischen Elementen „ein Stück Land und Wasser“ teilte jeder Vertreter seine eingehenden Bemühungen und Erkundungen in den Bereichen grüner Wandel, soziale Verantwortung und Unternehmensführung. Von der kohlenstoffarmen Transformation traditioneller Industrien bis zur grünen Aufwertung öffentlicher Dienstleistungen; von finanzieller Unterstützung, die Ressourcen in ländliche Gebiete lenkt, bis hin zur chinesischen Fertigung, die sich mit dem globalen Markt verbindet; von der Sicherstellung von Lebensmitteln auf den Tischen der Menschen bis zur Wahrnehmung grundlegender Verantwortlichkeiten, die die Lebensgrundlagen sichern — diese Unternehmen haben durch ihre Praxis gezeigt, dass ESG kein optionaler Zusatz ist, sondern eine Notwendigkeit für hochwertige Entwicklung. Es ist kein oberflächliches „Imageprojekt“, sondern ein grundlegender und tief verankerter Motor des Unternehmenswachstums sowie der einzig gangbare Weg in eine nachhaltige Zukunft.

Im Programmpunkt „Rekonstruktion: Neugestaltung der Branchenordnung“ betraten Führungskräfte aus der Photovoltaikbranche, darunter LONGi Green Energy Technology Co., Ltd., Jinko Solar Co., Ltd. und Golden Concord Holdings Limited, die Bühne, um darzulegen, wie technologische Innovation und Zusammenarbeit innerhalb von Ökosystemen dazu beitragen, die Branchenordnung neu zu gestalten und die gesunde Entwicklung des Sektors für neue Energien voranzutreiben. Als Vorreiter der grünen Energiewende treiben diese führenden Photovoltaikunternehmen nicht nur durch technologische Innovation die Optimierung der globalen Energiestruktur voran, sondern verankern sich auch in ESG-Prinzipien, um ein neues Branchenparadigma zu erkunden — eines, das über ruinösen Wettbewerb hinausgeht und sich hin zu einer wertorientierten Symbiose entwickelt.

In diesem Jahr umfasste die Gala auch einen speziell gestalteten Programmpunkt mit dem Titel „Wurzeln: Fragen unserer Zeit“. Die Gründer von TuringQ Co., Ltd., Beijing Galactic Energy Space Technology Co., Ltd. und Beijing LLVision Technology Co., Ltd., drei Unternehmen aus den Bereichen optisches Quantencomputing, kommerzielle Raumfahrt und AR-Interaktion, betraten die Bühne. Inspiriert vom Verantwortungsbewusstsein der Vorbildunternehmen teilten sie ihre Visionen einer Zukunft, in der Technologie dem Gemeinwohl dient, und gingen zugleich direkt auf zentrale Fragen ein, die sich aus der rasanten Entwicklung der künstlichen Intelligenz ergeben, darunter Datenschutz, die Grenzen von Rechten und Verantwortlichkeiten sowie Daten-Governance. Ihrer Ansicht nach ist ESG keine Einschränkung für Innovation, sondern eine stabilisierende Kraft — ein Anker, der sicherstellt, dass technologischer Fortschritt in eine verantwortungsvolle und nachhaltige Richtung verläuft.

Die China ESG Gala 2026 wird am 11. April um 21:30 Uhr auf CCTV-2 (CCTV Finance) ausgestrahlt. Bitte bleiben Sie dran.