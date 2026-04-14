Neue Rund-Takt-Assembly-Line steigert Effizienz und Qualität in der Baugruppenfertigung bei Vogt Stanzteile GmbH

Die Vogt Stanzteile GmbH setzt einen weiteren Meilenstein in der Optimierung ihrer Produktionsprozesse: Seit Jahresbeginn ist eine neue Rund-Takt-Assembly-Line erfolgreich im Einsatz. Mit dieser Investition erhöht das Unternehmen nicht nur die Taktzahl in der Baugruppenfertigung deutlich, sondern etabliert zugleich neue Qualitätsstandards.

Die innovative Anlage ermöglicht es, zwei Stanzteile – von denen eines auf einer 400-Tonnen-Presse und das andere auf einer 300-Tonnen-Presse gefertigt wurde – effizient und präzise zu einer Baugruppe zu verbinden. Die Zuführung erfolgt manuell durch zwei Mitarbeitende, während der anschließende Fertigungsprozess vollständig automatisiert abläuft. Durch diese Kombination konnte die Taktzahl in der Produktion sogar verdreifacht werden.

Neben der gesteigerten Produktionsleistung profitieren Kunden insbesondere von einer kompakteren Stellfläche, einem verbesserten Handling sowie einer insgesamt höheren Produktqualität. Diese Faktoren führen zu verkürzten Durchlaufzeiten und optimierten Lieferprozessen.

Eine 100% optische Kontrolle bei jedem Bauteil garantiert durch die Assembly-Line

Ein zentrales Merkmal der neuen Assembly-Line ist die integrierte 100-prozentige optische Kontrolle jedes einzelnen Bauteils. Während des Clinch-Prozesses werden die Baugruppen zusätzlich kalibriert, um noch genauere Passgenauigkeit sicherzustellen. Besonders bei der Fertigung von aktuell sechs verschiedenen Varianten eines Bauteils bietet diese automatisierte Kontrolle einen entscheidenden Vorteil: Variantenvermischungen werden zuverlässig ausgeschlossen.

Auch punkten wir mit unserem hauseigenen Werkzeugbau. Sollte das Produktportfolio mit weiteren Varianten ergänzt werden, sorgt unser Werkzeugbau dank jahrzehntelanger Erfahrung für schnelle und passgenaue Anpassungen.

Investitionen sichern Wachstum und Zukunftsfähigkeit bei Vogt

Die Vogt Stanzteile GmbH in Deutschland investiert gezielt in moderne Technologien und sichert so auch in unsicheren Zeiten weiteres Wachstum. Eine Hallenerweiterung bis Sommer 2026 stärkt unseren Standort in Baden-Württemberg zusätzlich. „Wir nehmen jede Herausforderung an und gestalten die Zukunft aktiv mit!“, betont Geschäftsführer Michael Gall. Dies zeigt sich auch in der neuen Rund-Takt-Assembly-Line, die den steigenden Anforderungen der Branche gerecht wird.

Vorteile im Überblick:

– Erhöhte Taktrate für eine schnellere Lieferzeit

– Zwei Stanzteile werden maßgenau zu einer Baugruppe verbunden

– Verbesserte Qualität

– Anpassungen am Werkzeug jederzeit und einfach möglich durch unseren hauseigenen Werkzeugbau

– Automatisierte optische Kontrolle bei jedem Bauteil. Variantenvermischungen somit ausgeschlossen.

Die Firma Vogt Stanzteile GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen aus dem Schwarzwald. Das familiengeführte Unternehmen feiert im Sommer ihr 40-jähriges Jubiläum. Mit dieser langen Erfahrung im Bereich der Serienfertigung von Stanzteilen und Biegeteilen gehört Vogt Stanzteile GmbH zu den erfolgreichsten Stanzereien in Deutschland. Dabei sehen sie sich als Full Service Anbieter im Bereich der Stanztechnik und decken die gesamte Produktionskette von der Idee mit Erstellung erster Prototypen, über die Konstruktion zum Werkzeug und zum Serienprodukt ab.

Kontakt

Vogt Stanzteile GmbH

Maike Gall

Gewerbestr. 24

72297 Seewald-Besenfeld

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Bildquelle: @ Vogt Stanzteile GmbH