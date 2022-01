Choose Chicago startet mit einer neuen PR-Agentur ins neue Jahr

Wiechmann Tourism Service ist neuer Ansprechpartner in Deutschland für Chicago PR und Social Media

Die Frankfurter Agentur Wiechmann Tourism Service GmbH (folgend WTS GmbH) ist seit Januar 2022 die neue PR Agentur für Choose Chicago in Deutschland. Bereits im November 2021 übernahm WTS GmbH die Aufgaben im Bereich Social Media & Influencer Relations und begleitete deutschsprachige Influencer auf Chicagos Global Influencer Fam Tour zum Mag Mile Lights Festival. Seit Januar 2022 sind nun auch sämtliche PR-Aktivitäten hinzugekommen.

Geschäftsführerin Deborah Theis ist Ansprechpartner für jegliche Presse – und Medienanliegen während sich Dayana Gschechowiak um die Betreuung der Social Media Kanäle und Influencer kümmert. Beide freuen sich sehr über die enge Zusammenarbeit mit Choose Chicago und darauf, deutschsprachige Reisende von der Vielfalt Chicagos zu überzeugen.

Entdecken Sie Chicagos berühmte Restaurants, erstklassige Museen, eine atemberaubende Uferpromenade, bahnbrechende Musik, preisgekrönte Theater, ikonische Architektur von legendären Architekten und eine Mischung aus Großstadtkultur, urbanem Abenteuer und Gastfreundschaft des Mittleren Westens. Das alles in 77 pulsierenden Stadtvierteln, die das Herz und die Seele Chicagos bilden.

Für Reiseinspirationen und -tipps, folgen Sie uns auf unseren deutschsprachigen Choose Chicago Kanälen auf Facebook & Instagram.

Facebook: https://www.facebook.com/choosechicagoDE

Instagram: https://www.instagram.com/choosechicagode/

Leidenschaft ist das, was Menschen zusammenbringt, Leidenschaft ist das, was Menschen zum Reisen inspiriert. Mit über 30 Jahren Erfahrung kennen wir unseren Markt – seine Bedürfnisse, seine Anforderungen, seine Besonderheiten. Deshalb ist es unsere Aufgabe, Ihre Geschichte zu erzählen und Reisende im deutschsprachigen Raum zu inspirieren, all die wunderbaren Dinge zu entdecken, die Ihr Reiseziel zu bieten hat. Wir sind die Geschichtenerzähler Ihres Reiseziels. Wir sind Destinationsspezialisten, Kommunikationsexperten, Eventplaner, kreative Denker, Social Media Natives, Webdesigner und vieles mehr.

Kontakt

Wiechmann Tourism Service GmbH

Deborah Theis

Scheidswaldstrasse 73

60305 Frankfurt

069255380

deborah@wiechmann.de

https://www.wiechmann.de

Bildquelle: @ChooseChicago