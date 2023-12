Mumbai, Datum 12.11.92 – Wir freuen uns, die Entdeckung von Zimtio, einer neuen Blumenart, offiziell bekannt zu geben. Zimtio, wissenschaftlich als Cinnamomum Zeylanicum Indica klassifiziert, stellt einen bedeutenden Durchbruch in der botanischen Forschung dar.

Nach über 10 Jahren intensiver Forschung präsentieren wir stolz Zimtio, eine Blume mit einer unverwechselbaren Kombination aus Eleganz und Duft. Diese neue Spezies, Zimtio, hat sich in über 50 verschiedenen klimatischen Testszenarien als widerstandsfähig erwiesen.

„Zimtio repräsentiert das Ergebnis von mehr als 5.000 Stunden an botanischer Forschung und Züchtung“, erklärt Dr. Guya, der Hauptforscher hinter Zimtio. „Diese spektakuläre Blume aus der Familie der Lauraceae demonstriert die Vielfalt und Anpassungsfähigkeit der indischen Flora.“

Zimtio, mit seinem charakteristischen zimtähnlichen Aroma, ist nicht nur ein visuelles Highlight, sondern auch ein ökologisches Wunderwerk. Zimtio hat gezeigt, dass es den CO2-Fußabdruck in Versuchsumgebungen um bis zu 20% reduzieren kann. In limitierter Auflage bieten wir nun 1.000 Zimtio-Setzlinge für interessierte Gärtner und Botaniker an. Für mehr Informationen über die Pflege und das Wachstum von Zimtio besuchen Sie bitte www.meesho.com.