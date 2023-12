Zum 25-jährigen Jubiläum pflanzt LUISA CERANO 100.000 Mangroven in Kenia

For People & Planet:

Zum 25-jährigen Jubiläum pflanzt LUISA CERANO 100.000 Mangroven in Kenia.

(November 2023) – Im Herbst 2023 feiert LUISA CERANO sein 25-jähriges Bestehen und setzt zu diesem Anlass auf bemerkenswerte Weise ein Zeichen für den Klimaschutz: Das Fashion-Label pflanzt in Zusammenarbeit mit ClimatePartner Impact, einem Entwickler von Klimaschutzprojekten, 100.000 Mangroven in Kenia. Diese Aktion im Tudor Creek im Norden von Mombasa unterstreicht das Bewusstsein und das Engagement von LUISA CERANO für Umweltschutz und Nachhaltigkeit genauso wie für humanitäre Belange.

LUISA CERANO gehört zur 1870 gegründeten HAUBER Gruppe, zu der auch die SPORLASTIC Orthopaedics gehört. Schon immer in der über 150-jährigen Firmengeschichte spielten Initiativen dieser Art eine große Rolle. Walter Leuthe, Urenkel des Firmengründers, der die Gruppe 60 Jahre geführt und in der heutigen Struktur aufgebaut hat und heute über den Beirat noch aktiv tätig ist, waren Initiativen für das Gemeinwohl immer sehr wichtig, darunter auch viele, die hier nicht aufgeführt werden. Zu diesem Engagement gehört auch das Mangroven-Projekt. Die Leitung der Firmengruppe hat er auf seine Söhne Michael Leuthe (SPORLASTIC) und Jürgen Leuthe (LUISA CERANO) übertragen.

Bedeutend waren zum Beispiel der Aufbau einer Schule mit Bäckerei in Thailand nach dem Tsunami 2004 oder die Aktion Amelia, der Bau eines Hauses für Waisenkinder in Südafrika. Zum zehnjährigen Jubiläum wurden bei einem großen LUISA CERANO Event Bilder von weltweit bekannten Fotografen zugunsten eines Krankenhauses im zentralafrikanischen Burundi von Sotheby versteigert. Der Erlös wurde von LUISA CERANO verdoppelt und es wurden für EUR130.000,- medizinische Geräte gekauft.

Bei der neuesten Initiative in Kenia sind die Dimensionen immens: 100.000 Mangroven entsprechen rund 15 Hektar Land oder ca. 21 Fußballfeldern. Mangroven sind essenzielle Wunderwerke der Natur und bedeuten Leben für unzählige Bewohner:innen der Erde. Mangroven bilden einen Hotspot für die Biodiversität und sind Lebensgrundlage für etwa 120 Millionen Menschen weltweit. Sie dienen als natürlicher Schutz vor Stürmen, hohen Wellen und Überschwemmungen in den Küstengebieten. In Mangrovenwäldern finden eine Vielzahl an Vogel- und Reptilienarten sowie zahlreiche Säugetiere ihre Heimat. Zudem besitzen Mangroven die einzigartige Fähigkeit, drei- bis viermal mehr CO2 als Laubbäume oder Wälder zu binden.

Mit der Pflanzung von 100.000 Mangroven in Kenia leistet LUISA CERANO einen aktiven Beitrag zum globalen Klimaschutz sowie zum Erhalt der Artenvielfalt. Auch die Mitarbeiter:innen der HAUBER Gruppe sind miteinbezogen: Jeder von ihnen steht Pate für 250 der gepflanzten Mangrovenbäume und kann so seinem Engagement für eine nachhaltige Zukunft Ausdruck verleihen. Die LUISA CERANO Mangroven sollen noch dieses Jahr gepflanzt werden und das neu entstandene Gebiet wird auch weiterhin durch ein Monitoring von LUISA CERANO überwacht.

