Circlon wird Teil der Lexit Group

Circlon, einer der führenden deutschen Anbieter für mobile Datenerfassung, Prozessdigitalisierung und die Entwicklung digitaler Lösungen für mobile IT-Lösungen, wird Teil der skandinavischen Lexit Group. Das gab der Digitalisierungsspezialist aus Norwegen heute bekannt.

Die Lexit Group übernimmt das Hamburger Unternehmen, um seine europäische Marktpräsenz langfristig auszubauen und gemeinsam Prozess-Automatisierungslösungen für Produktion, Lager, Logistik und Handel zu entwickeln. Taner Taneri, CEO der Circlon Group, sagt: „Wir freuen uns, Teil der Lexit Group zu werden und gemeinsam neue Chancen für unsere Kunden und Mitarbeiter zu schaffen. Als Teil einer größeren Organisation können wir unser Geschäft nachhaltig vorantreiben und unseren Unternehmenswert steigern.“

Langfristige Wachstumsstrategie in Europa

Die Transaktion bekräftigt die langfristige Wachstumsstrategie der Lexit Group, mit der sie ihre Position als führender Akteur im europäischen Markt nachhaltig stärken und weiter ausbauen will. Bisher war das Unternehmen vor allem in Skandinavien aktiv. Über die Tochtergesellschaften Lexit Norway, Lexit Denmark, Lexit Sweden, Idnet und Informa betreut die Gruppe dort führende Unternehmen aus Produktion, Handel und Logistik. Viele setzen Lexit-Lösungen auch global ein.

Mit der Übernahme von Circlon – einem der bedeutendsten deutschen Anbieter im gleichen Segment wie Lexit – erweitert die Lexit Group nicht nur ihr Portfolio, sondern gewinnt auch Zugang zu einem vielfältigen Kundenstamm, darunter namhafte Unternehmen wie Kühne + Nagel, Edeka, Rewe und Hermes. Mit der Übernahme eröffnen sich so neue Möglichkeiten für ein erweitertes Leistungsangebot und eine noch engere, lokal ausgerichtete Betreuung.

Neue Technologien entwickeln

Sjur Skjaeveland, CEO der Lexit Group, sagt: „Innovation ist ein zentraler Wert beider Unternehmen. Wir entwickeln kontinuierlich neue Technologien und verfeinern unsere Lösungen, um die Kunden bestmöglich zu unterstützen.“ Die Übernahme sei ein bedeutender Meilenstein der Wachstumsstrategie und der Beginn eines gemeinsamen Kapitels.

„Unsere Partnerschaft eröffnet uns die Möglichkeit, noch größeren Mehrwert zu schaffen. Durch die Kombination unserer Erfahrung und Kompetenz mit der lokalen Expertise und starken Marktposition von Circlon haben wir die einzigartige Chance, uns gemeinsam weiterzuentwickeln“, so Skjaeveland weiter. Die Integration von Circlon in die Geschäftsaktivitäten der Lexit Group wird schrittweise im Herbst 2025 erfolgen.

Die Circlon | group begleitet seit 1986 Unternehmen aus Transport und Logistik, Handel, Industrie und Produktion bei der Digitalisierung ihrer mobilen Datenerfassung. Das Leistungsspektrum umfasst Beratung, Gerätebereitstellung und Rollout, Softwareentwicklung, WLAN-Infrastruktur sowie einen umfassenden Aftersales-Service. Unter einem Dach entstehen Lösungen, die Daten, Prozesse, Produkte und Menschen effizient vernetzen. Mit technologischer Kompetenz, verlässlicher Qualität und „Innovation Made in Germany“ unterstützt die Circlon | group ihre Kunden dabei, Arbeitsabläufe digital und somit zukunftssicher zu gestalten und messbare Mehrwerte zu realisieren. Mehr unter

circlon.de.

Die Lexit Group, gegründet 1993 in Norwegen, ist in ganz Skandinavien unter den Namen Lexit Norway, Lexit Denmark, Lexit Sweden, Informa und Idnet tätig und liefert integrierte Lösungen, Ressourcen und Produkte in den Geschäftsbereichen Datenerfassung und Digitalisierung sowie Industrielle Kennzeichnung und Markierung. Zu den Kunden zählen führende Unternehmen aus den Bereichen Produktion, Lagerhaltung, Logistik und Einzelhandel. Lexit zeichnet sich dadurch aus, dass es Software, Etikettierung, Hardware und Service kombiniert und die Lösungen an die jeweilige Branche und den Anwendungsbereich anpasst. Das Portfolio umfasst Lösungen für Datenerfassung, RFID, POS/Einzelhandel, elektronische Regaletiketten (ESL), Automatisierung, Robotik, WMS-Systeme und Softwarelösungen. Die Gruppe beschäftigt rund 240 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von rund 1,2 Milliarden NOK (rund 102 Millionen Euro). Mehr unter lexitgroup.com.

Firmenkontakt

Circlon | group

Taner Taneri

Gutenbergring 58

22848 Norderstedt

+49 (0)40 60929340



http://circlon.de

Pressekontakt

Circlon | group

Anna Berghofer

Gutenbergring 58

22848 Norderstedt

+49 (0)40 60929340



http://circlon.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.