Claranet von IT-Analystenhaus ISG in zwei Kategorien als führend im deutschen Public-Cloud-Markt ausgezeichnet

Benchmark-Studie „ISG Provider Lens™ – Public Cloud – Solutions and Services“ positioniert Claranet zweimal im Leader-Quadranten

Frankfurt am Main, 25.01.2023: Claranet gehört in Deutschland laut der jährlichen Vergleichsstudie „ISG Provider Lens™ – Public Cloud – Solutions and Services“ des Marktforschungs- und Beratungsunternehmens Information Services Group (ISG) zu den führenden Anbietern von Managed Public Cloud Services sowie Consulting & Transformation Services für Mittelstandsunternehmen.

Ausschlaggebend für die aktuelle Klassifizierung von Claranet im Bereich Managed Public Cloud Services ist nach Meinung der Analysten die gute Abdeckung des kompletten Lifecycle: Claranet bietet plattformnative Managementlösungen für alle gängigen Hyperscaler an und verfügt über Partnerzertifizierungen auf dem jeweils höchsten Level der drei großen Public Cloud Provider AWS, Google Cloud und Microsoft Azure.

Darüber hinaus ist Claranet spezialisiert auf die Bereitstellung von Docker Containern und Kubernetes, nativen Automatisierungswerkzeugen (Infrastructure-as-Code), Serverless Computing sowie Security- Lösungen.

ISG attestiert Claranet umfassende DevSecOps- und Container-Management-Expertise, um höchste Anforderungen im Bereich Continuous Delivery und Continuous Deployment zu erfüllen. Kunden profitieren zudem von einer ausgeprägten Arbeitsteilung: Das Shared-Responsibility-Modell von Claranet ermöglicht Kunden, passend zu ihren individuellen Anforderungen zwischen „Fully-managed“-, „Co-managed“- und „Self-managed“-Ansätzen zu wählen oder diese flexibel miteinander zu kombinieren. Desweitern bescheinigt ISG Claranet hohe Flexibilität in Vertragsangelegenheiten.

Vor dem Hintergrund, dass Kunden immer häufiger Kombinationen aus den AWS-, Microsoft- und Google Services suchen, wertet ISG als große Stärke, dass Claranet Managed Services die nötige Unterstützung für VMware- und somit auch hybride IT-Landschaften bieten. Die ISG-Analysten bescheinigen Claranet ein besonders hohes Informationsschutzniveau in der Public Cloud; es werden integrierte Software-Defined Cloud-Lösungen mit Ende-zu-Ende-SLAs auf Basis der Zertifizierung für ISO 9001, ISO 22301 sowie ISO 27001 in Verbindung mit ISO 27017 und 27018 angeboten.

Im Segment Consulting & Transformation Services sieht ISG Claranet als kompetenten Partner für die Planung und die Migration in die Cloud, der über das notwendige Know-how verfügt und mit passenden marktrelevanten Anbietern von DevOps- und Cloud-Management-Tools zusammenarbeitet. Nach Meinung der Analysten steht Claranet für innovative Technologien wie DevOps, Docker Container und Kubernetes sowie native Automatisierungstools und Serverless Computing.

„Public Cloud Services sind für immer mehr Unternehmen das Mittel der Wahl, um ihre Digitalisierung voranzutreiben und Software schneller bereitstellen zu können“, sagt Olaf Fischer, Geschäftsführer von Claranet Deutschland. „Mit unseren Professional und Managed Services begleiten wir unsere Kunden bei der Transformation und helfen ihnen, die Vorteile der Cloud umfassend und sicher zu nutzen. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir bereits das vierte Mal in Folge als führender Anbieter im deutschen Public-Cloud-Markt positioniert wurden.“

Claranet unterstützt Unternehmen mit innovativen Cloud-Hosting-, Cyber-Security, SAP- und Netzwerk-Services bei ihrer Digitalisierung. Der Managed Service Provider ist darauf spezialisiert, unternehmenskritische Umgebungen auf flexiblen Cloud-Infrastrukturen zu hosten und unter höchsten Sicherheits-, Performance- und Verfügbarkeitsanforderungen agil zu betreiben. Claranet realisiert Cloud-Umgebungen in eigenen Rechenzentren sowie auf Public-Cloud-Infrastrukturen von AWS, Google Cloud und Azure. Kunden wie die Aktion Mensch, Airbus, Leica und Gruner + Jahr vertrauen auf diese Services für ihre geschäftsrelevanten Anwendungen. Die Cloud-Hosting- und Netzwerk-Services von Claranet entsprechen höchsten Standards für Datenschutz, Datensicherheit, Business Continuity Management sowie Qualitätsmanagement. Darüber hinaus sorgen langjährige Erfahrung und ein breites Portfolio im Bereich Cyber Security für den umfassenden Schutz von Applikationen und Daten. In Studien von renommierten Analystenhäusern belegt Claranet regelmäßig Spitzenpositionen, etwa in Gartners „Magic Quadrant 2020“ für „Data Center Outsourcing and Hybrid Infrastructure Managed Services, Europe“ sowie im ISG-Report „ISG Provider Lens™ – Next-Gen Private/Hybrid Cloud – Data Center Solutions & Services 2022“. Claranet hat einen jährlichen Umsatz von 600 Millionen Euro, über 10 000 Kunden und mehr als 3 000 Beschäftigte.

