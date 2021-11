Clevere App von 5thIndustry optimiert die Produktionssteuerung für DEGUMA

Cloudbasierte Applikation 5i.Progress sorgt für effiziente Planung, Überwachung und Steuerung der Produktionsprozesse

Berlin / Geisa, 21. Oktober 2021 – Die Softwarespezialisten der 5thIndustry GmbH haben ein weiteres Industrieprojekt gewonnen: Für das Maschinenbau-Unternehmen DEGUMA wird die cloudbasierte Applikation 5i.Progress für die Produktionsplanung und -steuerung implementiert. Neben der Planung, Überwachung und Steuerung der Produktionsprozesse optimiert die Anwendung die Auftragsabwicklung und den Einsatz der Mitarbeitenden – und unterstützt damit das Wachstum des Unternehmens.

Die DEGUMA-SCHÜTZ GmbH ist ein familiengeführtes mittelständisches Maschinenbau-Unternehmen, das sich auf die Gummi- und Kunststoff-verarbeitende Industrie spezialisiert hat. Seit 2018 hat sich bei DEGUMA die Produktion von der Einzelfertigung zur Kleinserie und von individuellen zu standardisierten Prozessen gewandelt. Aufgrund dessen schien die Einführung eines ERP-Systems für das Unternehmen unumgänglich. „Wir haben uns mit verschiedenen Anbietern und deren Angeboten intensiv befasst. Leider stiegen dabei die Bedenken, unsere Abläufe mit einem so starren großen System zu lähmen“, so Geschäftsführerin Viktoria Schütz. Schließlich erfüllte keiner der ERP-Anbieter die Anforderungen der DEGUMA. Seit 2019 befindet sich das Unternehmen, das in zweiter Generation von der geschäftsführenden Gesellschafterin Viktoria Schütz und der operativen Geschäftsführerin Daniela Dingfelder geführt wird, im Wandel der Organisationskultur: Agile, lösungsorientierte Prozesse, Mitbestimmung und Eigenverantwortung statt Kontrolle und Top-Down-Mentalität. Dementsprechend sollen dazu auch die eingesetzten digitalen Tools passen.

Innovations-Ökosystem sorgt für Kooperation mit 5thIndustry

Im Rahmen dieses Wandels blieb natürlich auch weiterhin der Wunsch nach einer digitalen Optimierung der Produktionsplanung und -steuerung. Schließlich zahlte sich die Anwesenheit im Space des Berliner Maschinenraums aus, einem Innovations-Ökosystem für Mittelstands- und Familienunternehmen, in welchem die Unternehmen daran arbeiten, die digitale Transformation voranzutreiben und innovative Lösungen zu entwickeln. Die ebenfalls dort ansässigen Software-Spezialisten der 5thIndustry GmbH konnten das DEGUMA-Team mit seinen mobilen Applikationen überzeugen und so entschied sie sich für den Einsatz der App 5i.Progress in die internen Produktionsprozesse.

Leistungsfähige Arbeitsumgebung für Auftragsplanung und -steuerung

5i.Progress ist Teil der App-Suite Manufacturing Excellence Cloud des Unternehmens. Die Anwendung bietet ein modulares Betriebssystem für ein modernes digitales Arbeiten in der Fabrik. 5thIndustry setzt dabei konsequent auf die Anwendung von Cloud-Technologien. Die Anwendung bietet eine leistungsfähige Arbeitsumgebung für eine effiziente Auftragsplanung und -steuerung, die Informationen für die Mitarbeitenden auf dem Shopfloor aber auch Qualitäts- und Auftragsrückmeldungen ermöglicht.

Einbindung der Mitarbeiter

Die Implementierung des Systems erfolgt in der bereits mehrfach erfolgreich unter Beweis gestellten Methode „5 Steps to Live-Operations“. Dabei werden die Mitarbeitenden der verschiedenen Rollen sowohl aus Büro- als auch Fertigungsbereichen in die Gestaltung ihres digitalen Arbeitsumfelds direkt eingebunden. In den agilen Sprints können die Mitarbeitenden ihre Vorstellungen für eine spezifische Benutzerumgebung einbringen und in sehr kurzer Zeit an Protoypen live testen. Das Ergebnis: Echtes Ownership und volle Nutzerakzeptanz von der ersten Minute an.

Flexibilität und Effektivität durch 5i.Progress

„Die cloudbasierte Anwendung von 5thIndustry ermöglicht eine effiziente Projektumsetzung und gestattet uns, künftig noch flexibler auf Kundenanforderungen reagieren zu können. 5thIndustry bezieht die Mitarbeitenden direkt in die Implementierung ein – für uns ein wichtiges Element unserer Arbeitskultur auf Augenhöhe“, unterstreicht die operative Geschäftsführerin Daniela Dingfelder. „Wir freuen uns Teil einer verbesserten Produktionslandschaft zu sein und sehen uns bestätigt, dass unsere Vision der Industrie 5.0 – der Mensch im Mittelpunkt – gerade auch für mittelständische Kunden echte Mehrwerte schaffen kann“, so das Fazit von 5thIndustry Co-Founder Dr. Robert Harms.

Über 5thIndustry

5thIndustry steht für eine neue Art des Arbeitens in der Fabrik. Die Apps unserer 5i.Manufacturing Excellence Cloud sind flexibel konzipiert – so gelingt die Zusammenarbeit in der Fabrik voll digital und integriert. Gleich, ob Produktion oder Supportbereiche wie Qualitätsmanagement, Instandhaltung oder Arbeitssicherheit: Die Mitarbeiter arbeiten hocheffizient in einer intuitiven digitalen Umgebung. Daten sind immer und überall dynamisch verfügbar. Dies bringt Transparenz und Reaktionsgeschwindigkeit auf ein neues Niveau. Endlich rückt der Mensch in den Mittelpunkt und ist in die Gestaltung und Weiterentwicklung seiner digitalen Arbeitswelt aktiv eingebunden.

Weitere Informationen unter: https://5thindustry.de/

Pressekontakt:

5thIndustry GmbH

Dr. Jan-Marc Lischka

Tel. +49 172 2658390

jan-marc.lischka@5thindustry.de



Profil Marketing

Martin Farjah

Tel.: +49 (531) 387 33 22

m.farjah@profil-marketing.com