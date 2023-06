Cloud Computing Marktbarometer Deutschland 2023: Die Ergebnisse liegen vor

Ziel des Cloud Computing Marktbarometers Deutschland 2023 war es auch in diesem Jahr wieder, einen aktuellen Status sowie eine Prognose zur zukünftigen Entwicklung des deutschen Marktes für Cloud Computing-Lösungen aus Anbietersicht abzufragen. Das Fokusthema lautete „Krisenresilienz und Cloud Computing“. Die Ergebnisse der Umfrage, an der sich mehr als 200 Fach- und Führungskräfte aus in Deutschland ansässigen Cloud Service Providern sowie Unternehmen, die in Deutschland Beratungsleistungen im Bereich Cloud Computing anbieten, beteiligten, liegen nun vor und können unter www.cloud-computing-marktbarometer-deutschland.de angefordert werden.

„Auch 2023 haben wir wieder in Deutschland ansässige Anbieter von Cloud Computing-Lösungen sowie Unternehmen die Beratungsleistungen zum Thema Cloud Computing in Deutschland anbieten, nach ihrer aktuellen Einschätzung zum Status des deutschen Cloud Computing-Marktes befragt. Darüber hinaus wollten wir natürlich wissen, wie sie die weitere Entwicklung des deutschsprachigen Cloud Computing-Marktes und die weitere Entwicklung ihres eigenen Cloud Computing Business einschätzen“, erklärt Werner Grohmann, Herausgeber des Cloud Computing Marktbarometers Deutschland 2023, bei der Vorstellung der Ergebnisse. „Bei allen Teilnehmenden möchte ich mich an dieser Stelle nochmals herzlich für Ihre Unterstützung bedanken.“

Cloud Computing in Deutschland: Aktueller Status

Betrachtet man die Ergebnisse zum aktuellen Status des deutschen Cloud Computing-Marktes, so wird auch 2023 deutlich, dass die Vorbehalte auf Entscheiderseite in deutschen Anwenderunternehmen beim Einsatz von Cloud Services weiter abnehmen. Lag dieser Wert 2020 noch bei fast 70 Prozent, so ist er mittlerweile auf weniger als 50 Prozent gesunken.

Cloud Computing in Deutschland: Zukünftige Prognose

In diesem Zusammenhang fast schon paradox erscheint die Antwort auf die Frage, was nach Einschätzung der Befragten das größte Hindernis für die weitere Entwicklung des deutschen Cloud Computing-Marktes darstellt. Fehlender Innovationswille bzw. fehlendes Innovationsbewusstsein auf Anwenderseite rangiert auch in diesem Jahr wieder auf Platz 1. Das Hinderns „Fehlender Mut auf Entscheiderebene“ liegt auf Platz drei, hat allerdings im Vergleich zum Vorjahr 16 Prozentpunkte dazugewonnen.

Fokusthema: Krisenresilienz und Cloud Computing

Selten lag ein Fokusthema mehr auf der Hand als dieses Mal: Ukrainekrieg, Energiekrise, Unterbrechen von Lieferketten, Inflation und Rezessionsängste, Fachkräftemangel – die Liste aktueller Krisenthemen ist lang – und ließe sich wahrscheinlich noch verlängern.

Im Rahmen des Cloud Computing Marktbarometers Deutschland 2023 wurden die befragten Unternehmen gebeten, eine Einschätzung ihrer eigenen Krisenresilienz abzugeben und die Krisenthemen zu benennen, die sie und ihr Cloud Computing Business derzeit am meisten beeinträchtigen. 19 Prozent der Befragten bewerten ihre Krisenresilienz mit „sehr hoch“, 73 Prozent zumindest mit „hoch“.

„Bei der auch zukünftig weiter anspruchsvollen wirtschaftlichen und politischen Gesamtlage mit zahlreichen Herausforderungen kann man nur hoffen, dass die befragten Unternehmen mit der Einschätzung ihrer eigenen Krisenresilienz auch richtig liegen“, erklärt Werner Grohmann.

Cloud Computing Marktbarometer Deutschland: Technische Daten

Am Cloud Computing Marktbarometer Deutschland 2023 beteiligten sich 219 in Deutschland ansässige Anbieter von Cloud Computing-Lösungen, sowie Unternehmen, die Beratungsleistungen zum Thema Cloud Computing anbieten, durch Ausfüllen eines Online-Fragebogens. Die Beteiligung erfolgte anonymisiert im ersten Quartal 2023.

Die Ergebnisse des Cloud Computing Marktbarometers Deutschland können unter www.cloud-computing-marktbarometer-deutschland.de angefordert werden.

Bereits seit 2001 unterstützt GROHMANN BUSINESS CONSULTING deutsche und internationale Hightech-Unternehmen bei der strategischen Geschäftsentwicklung. Das Unternehmen mit Sitz in Freiburg im Breisgau fokussiert sich dabei auf die Konzeption und Durchführung von Umfragen und Trendstudien zu aktuellen IT- und Digitalisierungsthemen für den deutschen Markt.

Mit dem Cloud Computing Marktbarometer Deutschland liefert GROHMANN BUSINESS CONSULTING regelmäßig aktuelle Daten zum deutschen Cloud Computing-Markt aus Anbietersicht.

Weitere Informationen sind im Internet unter https://www.grohmann-business-consulting.de verfügbar.

Firmenkontakt

GROHMANN BUSINESS CONSULTING

Werner Grohmann

Basler Straße 115

79115 Freiburg

+49 (0) 761 2171 6068



https://www.grohmann-business-consulting.de

Pressekontakt

GROHMANN BUSINESS CONSULTING

Heike Kröner

Basler Straße 115

79115 Freiburg

+49 (0) 761 2171 6068



https://www.grohmann-business-consulting.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.