Cloudbasierte App sorgt für effiziente Arbeitssicherheit in der Industrie

Von Sicherheits-Audits bis zur 5S-Checkliste: 5i.Safety jetzt im ADAMOS STORE verfügbar

Berlin, 2. August 2022 – Regelmäßige Begehungen und Audits stellen die Grundlage einer auf Exzellenz ausgerichteten proaktiven Qualitäts- und Sicherheitskultur dar. Die Erfassung und konsequente Behebung unsicherer Situationen ist – ebenso wie die Dokumentation von kaskadierten 5S-Rundgängen – Pflichtübung für Führungskräfte in Top Unternehmen. Mit der cloud-nativen Anwendung 5i.Safety ermöglicht es 5thIndustry in diesen Standard-Prozessen, die Transparenz zu erhöhen, eine Unternehmensweite Kollaboration effizient zu gestalten und Produktivitätspotenziale zu heben. Die in Mittelstand und Konzernen erfolgreiche Applikation ist nun auch im ADAMOS-STORE verfügbar.

„Unsere Vision eines volldigitalen, vernetzten Arbeitens in der Fabrik erfordert exzellente Software-Anwendungen. Darauf haben wir unsere 5i.Manuftacturing Excellence Cloud vom Anfang an ausgelegt. Mit der Integration von 5i.Safety im ADAMOS STORE stärken wir dieses Prinzip weiter und ermöglichen eine noch einfachere Integration auch mit Modulen anderer Anbieter“, so Dr. Jan-Marc Lischka, Co-Founder und Geschäftsführer von 5thIndustry.

Arbeitssicherheit in industriellen Betrieben mit mobiler App optimieren

Mit der App 5i.Safety wird das Erfassen von unsicheren Situationen oder Gefährdungen digitalisiert und in Echtzeit an die zuständigen Personen übermittelt. Mit der Anwendung profitieren Führungskräfte, Arbeitssicherheits-Fachkräfte und Lean-/Qualitätsmanager von Transparenzsteigerung und der Vermeidung administrativer Aufwände. Die Software ist problemlos mit Smartphones, Tablets oder Computern per Browser nutzbar. Dazu können Texte, Fotos und auch Videos von den Rundgängen erstellt und jederzeit von den autorisierten Personen abgerufen werden. Daraus resultieren enorme Zeiteinsparungen für Begehungen, da sämtliche Daten direkt in der App verarbeitet und nachverfolgt werden können.

Die Digitale Fabrik im Blick – ADAMOS, der Marktplatz für die Industrie

„Arbeitssicherheit, Transparenz und Reaktionsgeschwindigkeit sind für jedes Unternehmen relevant. Mit 5i.Safety im ADAMOS STORE finden Industrieunternehmen eine intuitive und leicht zu implementierende Lösung für die Themenbereiche Arbeitssicherheit und 5S“, so Dr. Marco Link, Geschäftsführer der ADAMOS GmbH.

ADAMOS bietet die Möglichkeit, verschiedenste vorintegrierte, digitale Lösungen für die produzierende Industrie in einem offenen, herstellerunabhängigen Marktplatz bereitzustellen. Damit wird der Erwerb und vor allem die Nutzung integrativer Lösungen für den Kunden vereinfacht und harmonisiert – und das Potenzial der Digitalisierung industrieller Prozesse stetig ausgeweitet.

Pressemeldung als Word-Dokument: 2208_5thIndustry_ADAMOS_final

Bildmaterial zum Download: 5thIndustry_ADAMOS_Pictures.zip

Über ADAMOS

ADAMOS bietet einen Marktplatz inklusive Vernetzungstechnologie zum einfachen und effizienten Einsatz industrieller, digitaler Lösungen. Der herstellerübergreifende, digitale Marktplatz erleichtert den Erwerb von industriellen Apps, die ADAMOS Vernetzungstechnologie die Nutzung und Verwaltung von Daten und Apps. ADAMOS ist speziell auf die Bedürfnisse der Industrie und produzierende Unternehmen zugeschnitten. Für Anbieter von XaaS-Lösungen bietet ADAMOS ein nachhaltiges Skalierungs-Programm, für produzierende Unternehmen einen profitabilitätssteigernden Hebel. Weitere Informationen zu ADAMOS finden Sie unter: www.adamos.com oder www.adamos-store.com

Über 5thIndustry

5thIndustry steht für eine neue Art des Arbeitens in der Fabrik. Die Apps unserer 5i.Manufacturing Excellence Cloud sind flexibel konzipiert – so gelingt die Zusammenarbeit in der Fabrik voll digital und integriert. Gleich, ob Produktion oder Supportbereiche wie Qualitätsmanagement, Instandhaltung oder Arbeitssicherheit: Die Mitarbeiter arbeiten hocheffizient in einer intuitiven digitalen Umgebung. Daten sind immer und überall dynamisch verfügbar. Dies bringt Transparenz und Reaktionsgeschwindigkeit auf ein neues Niveau. Endlich rückt der Mensch in den Mittelpunkt und ist in die Gestaltung und Weiterentwicklung seiner digitalen Arbeitswelt aktiv eingebunden.

Weitere Informationen unter: https://5thindustry.de/

Pressekontakt:

5thIndustry GmbH

Dr. Jan-Marc Lischka

Tel. +49 172 2658390

jan-marc.lischka@5thindustry.de



Profil Marketing

Martin Farjah

Tel.: +49 (531) 387 33 22

m.farjah@profil-marketing.com