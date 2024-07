Companisto Portfolio-Unternehmen HERO erhält Series-B Anschlussfinanzierung

HERO erhält 40 Mio. EUR Series-B-Finanzierung, angeführt von Eight Roads, Federated Hermes und Cusp Capital.

Companisto freut sich, bekannt zu geben, dass das Portfolio-Unternehmen HERO eine bedeutende Anschlussfinanzierung in Höhe von über 40 Millionen Euro erhalten hat. Die Finanzierungsrunde wurde von Eight Roads, Federated Hermes und Cusp Capital angeführt. Mit dieser erfolgreichen Finanzierung unterstreicht Companisto seine Rolle als führendes Privatinvestoren-Netzwerk, das frühzeitig vielversprechende Startups unterstützt und ihnen den Weg zu erheblichen Anschlussfinanzierungen ebnet.

Das Unternehmen HERO, das seit 2016 im Companisto-Portfolio ist, hat sich in den letzten Jahren zu einem führenden Anbieter von Cloud-Handwerkersoftware in der DACH-Region entwickelt. Ursprünglich als digitales Sanierungsportal unter dem Namen „Energieheld“ gestartet, hat sich HERO durch drei Finanzierungsrunden bei Companisto und eine kontinuierliche Weiterentwicklung zu einem mehrfach ausgezeichneten Software-Anbieter für Handwerksbetriebe gewandelt.

Zwischen 2016 und 2021 erhielt HERO fast 3 Millionen Euro Kapital von knapp 1.000 Companisten in drei Companisto-Finanzierungsrunden. HERO wurde von Privatinvestoren auf Companisto entdeckt, die das Unternehmen mit Beträgen von 250 Euro bis 200.000 Euro unterstützt haben. Durch diese Unterstützung der Companisten wurde das Anfangswachstum von HERO ermöglicht, worauf nun die Beteiligung von renommierten institutionellen Investoren folgte.

„Wir sind stolz darauf, HERO auf ihrem beeindruckenden Wachstumspfad begleitet zu haben“, sagt Tamo Zwinge, CEO und Mitgründer von Companisto. „HERO zeigt eindrucksvoll, dass Startups, die ihre Anfänge mit Companisto machen, auch bedeutende Anschlussfinanzierungen von renommierten Venture-Capital-Gebern erhalten können. Die erfolgreiche Anschlussfinanzierung durch Investoren wie Eight Roads, Federated Hermes und Cusp Capital unterstreicht das immense Potenzial und die Marktführerschaft von HERO in der Handwerksbranche.“

Nach den erfolgreichen Finanzierungsrunden bei Companisto wurde HERO zunächst in der Series A mit über 8 Millionen Euro von Cusp Capital folge finanziert. Die aktuelle Series-B-Runde, die über 40 Millionen Euro einbrachte, wurde von Eight Roads, Federated Hermes und erneut Cusp Capital getragen. Eight Roads ist bekannt für seine Investments in Unternehmen wie Alibaba, Kyriba und iPipeline, während Federated Hermes durch seine Beteiligungen an Technologiegiganten wie Microsoft, Apple und Etsy bekannt ist.

Über HERO:

HERO Software ist der führende Anbieter von Cloud-Handwerkersoftware in der DACH-Region. Mit einer Vielzahl von Funktionen zur Unterstützung von Handwerksbetrieben bietet HERO Software umfassende Lösungen, um den Arbeitsalltag von Handwerkern zu erleichtern und ihre Effizienz zu steigern.

Companisto ist das marktführende Privatinvestoren-Netzwerk in der D-A-CH-Region und seit sieben Jahren in Folge ein führender Wagniskapitalgeber für Startup-Investments. Bislang wurden über Companisto rund 241,7 Millionen Euro in über 349 Finanzierungsrunden zugesagt. Seit dem Jahr 2018 hat Companisto sein Netzwerk aus aktuell 157.000 Privatinvestoren durch einen digital organisierten Business Angel Club erweitert. Rund 2.600 Business Angels investieren über Companisto mit Investments ab EUR 10.000 in das Eigenkapital der Unternehmen. Investmentprozess und Beteiligungsverwaltung wurden dabei vollständig digitalisiert.

