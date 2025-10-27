Concentrix wurde in der Customer Experience Management (CXM) Services PEAK Matrix® 2025 als führendes Unternehmen und Star Performer ausgezeichnet

Neuer Meilenstein markiert jahrzehntelange Führungsrolle bei der intelligenten Transformation der Customer Experience

(Nürnberg, Oktober 2025) Die Concentrix Corporation (NASDAQ: CNXC), ein weltweit führendes Technologie- und Serviceunternehmen, gibt bekannt, dass ihre umfassenden Transformationen im Bereich Customer Experience für einige der bekanntesten Marken der Welt anerkannt wurden. Das Unternehmen wurde erstmals als „Leader“ und „Star Performer“ in der globalen Customer Experience Management (CXM) Services PEAK Matrix® 2025 der Everest Group ausgezeichnet.

Seit mehr als 20 Jahren vertrauen Kunden auf Concentrix, wenn es darum geht, Markenerlebnisse zu entwickeln, zu realisieren und umzusetzen, die der Konkurrenz einen Schritt voraus sind. Diese jüngste Auszeichnung unterstreicht die nachweisliche Erfolgsbilanz des Unternehmens, seine Kunden dabei zu unterstützen, mithilfe von AI-First-Innovationen und umfassender Expertise, eine unvergessliche Customer Experience zu schaffen.

Die PEAK Matrix® hebt führende Anbieter digitaler Customer-Experience-Lösungen hervor und misst dabei nicht nur Markteinfluss und Leistungsfähigkeit, sondern auch das Engagement für Datenschutz, Sicherheit und kontinuierliche Leistungssteigerungen.

„Concentrix festigt seine Position als führendes Unternehmen in der globalen Customer Experience Management (CXM) Services PEAK Matrix® 2025 der Everest Group, durch die Fähigkeit, Skalierbarkeit, digitale Innovation und weltweite Präsenz zu vereinen“, sagte David Rickard, Partner bei der Everest Group. „Das breit aufgestellte Team an wichtigen globalen Standorten, das Wachstum durch zahlreiche Übernahmen sowie marktführende AI-First-Plattformen wie iX Hello™ und iX Hero™ stärken das Engagement des Unternehmens für operative Exzellenz, proaktive Kundenbetreuung und die Umsetzung von Next-Gen-CX-Transformationen in verschiedensten Branchen weltweit – und haben Concentrix den Titel des Star Performers eingebracht.“

„Steigende Erwartungen und rasante Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz verändern Kundeninteraktion grundlegend. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, ihre Betriebsmodelle intelligent zu transformieren – und ihre Marken von gewöhnlich zu außergewöhnlich zu entwickeln“, sagte Chris Caldwell, Präsident und CEO von Concentrix. „Wir sind stolz darauf, dass die Everest Group die Bandbreite unserer Innovationen und unser Engagement für messbare und differenzierte Ergebnisse anerkennt.“

Weitere Informationen und Case-Studys zu Concentrix sind auch auf unserer Website unter www.concentrix.com/de/dach abrufbar. Für Presse- oder Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an unseren Pressekontakt.

Über Concentrix DACH

Concentrix Corporation (NASDAQ: CNXC) ist ein globales Technologie- und Dienstleistungsunternehmen, das weltweit über 2.000 Kunden betreut, darunter mehr als 150 Fortune-500-Unternehmen. Mit über 440.000 Mitarbeitenden in mehr als 70 Ländern entwickelt, realisiert und betreibt Concentrix skalierbare End-to-End-Lösungen. In der DACH-Region ist das Unternehmen mit 30 Standorten und rund 10.000 Mitarbeitenden aktiv, die menschenzentrierte, technologiegetriebene und intelligenzgesteuerte Dienstleistungen für die digitale Transformation und Kundenkommunikation bereitstellen. Unter der Leitung von Till Jelinek setzt Concentrix auf langfristige Partnerschaften und innovative Ansätze, um den Marktanforderungen gerecht zu werden.

Firmenkontakt

Concentrix DACH

Till Jelinek

Rheiner Landstraße 195

49078 Osnabrück

+49 541 9462-0



https://www.concentrix.com/de/dach/

Pressekontakt

Deutscher Pressestern Public Star

Svenja Karolczak

Bierstadter Straße 9a

65189 Wiesbaden

+49 611 395395



http://public-star.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.