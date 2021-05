congstar gratuliert dem FC St. Pauli zum 111. Geburtstag mit Heimvorteil-Angebot

11 Prozent Rabatt, bis zu zwei Trikots des FC St. Pauli und 11 GB Extra-Daten

Köln, 17.05.2021. Der Kölner Mobilfunkanbieter congstar gratuliert dem FC St. Pauli als langjähriger Hauptsponsor zum 111. Jubiläum und feiert den Geburtstag mit einer besonderen Tarif- und Trikot-Aktion. Bis zum 31. Dezember 2021 können Neukunden online unter www.congstar.de/angebote/fc-st-pauli-tarif die Tarife congstar Allnet Flat (S, M, L), congstar Homespot (30, 100, 200), congstar Daten (S, M, L) und congstar X mit einem Rabatt in Höhe von 11 Prozent auf den monatlichen Paketpreis buchen – sowohl in der Flex- als auch in der Laufzeit-Variante. Die congstar Allnet Flat S mit 3 GB Datenvolumen und LTE 25 kostet dann beispielsweise monatlich nur 10,68 Euro (statt 12 Euro).

Zwei neue Trikots des FC St. Pauli inklusive

Als zusätzliches Highlight im Rahmen der Aktion können sich Neukunden und Fans des FC St. Pauli bereits jetzt die neuen Trikots der Kiezkicker für die nächsten beiden Spielzeiten sichern. Im Rahmen der Tarifbuchung über die Aktionsseite gibt es bis zu zwei Trikots des FC St. Pauli kostenfrei dazu. Bei Buchung eines Laufzeitvertrags kann bereits jetzt das Trikot für die Saison 2021/22 unter Angabe von Größe und gewünschtem Motiv bestellt werden, es wird rund vier Wochen nach Tarifabschluss verschickt. Ein Gutschein für das zweite Trikot folgt nach zwölf Monaten Vertragslaufzeit. Bei der monatlich kündbaren Flex-Variante gibt es einen ersten Trikot-Gutschein nach Ablauf der ersten zwölf Monate, den zweiten nach 24 Monaten.

Bei Buchung bis Mitte Juni: 11 Monate lang 1 GB zusätzliches Datenvolumen

Als weitere Jubiläumsaktion erhalten Neukunden, die im Rahmen der Aktion vom 15. Mai bis zum 14. Juni 2021 einen congstar Allnet Flat Tarif (S, M oder L) buchen, in den ersten 11 Monaten jeweils 1 GB Extra-Datenvolumen zusätzlich zu den bestehenden Konditionen.

Erfolgreiche Partnerschaft seit 2014

Seit 2014 ist congstar der offizielle Hauptsponsor des FC St. Pauli. Im April 2020 wurde die erfolgreiche Sponsoring-Partnerschaft vorzeitig um zwei weitere Jahre bis zum Ende der Saison 2021/22 verlängert. Immer wieder bringen die langjährigen Partner gesellschaftlich relevante Themen auf die Agenda und machen Platz für wichtige Botschaften – beispielsweise auf den Werbe- und Bandenflächen im Stadion. Zuletzt setzen congstar und der FC St. Pauli mit “Kein Platz für Rassismus” ein deutliches Ausrufezeichen im Rahmen ihrer Sponsoring-Partnerschaft.

Unter www.congstar.de/angebote/fc-st-pauli-tarif gibt es alles Wichtige zur Aktion. Weitere Informationen zu congstar sind online unter www.congstar.de zu finden.

Der Kölner Telekommunikationsanbieter congstar bietet Mobilfunk-Produkte im Prepaid- und Postpaid-Bereich sowie DSL- und VDSL-Komplettanschlüsse an. Seinen Unternehmenserfolg seit dem Marktstart im Jahr 2007 verdankt congstar der Kombination aus hervorragender D-Netz-Qualität, günstigen Preisen und flexiblen Vertragslaufzeiten. Davon profitieren mittlerweile mehr als 5 Millionen Kunden. congstar Produkte und Services werden regelmäßig ausgezeichnet. Im November 2020 erhielt congstar das Handelsblatt-Qualitätssiegel “Marke des Jahres 2020” in der Kategorie Mobilfunk und Telekommunikation. Focus Money verlieh congstar in den Jahren 2012 bis 2021 das Siegel “Fairster Mobilfunkanbieter”. Die Leser von Europas führender Fachzeitschrift für Telekommunikation connect wählten congstar 2021 bereits zum zehnten Mal in der Kategorie “Mobilfunkanbieter” auf den ersten Platz. congstar Produkte können über www.congstar.de oder die Bestell-Hotline unter 0221 79700700 (Montag bis Samstag von 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr, Sonntag von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr) sowie bei ausgewählten Handelspartnern bestellt werden. congstar ist seit 2012 Mobilfunkpartner der REWE Group und technischer Leistungserbringer von ja! mobil und Penny Mobil. Seit Juli 2014 ist congstar bereits zum zweiten Mal Hauptsponsor des FC St. Pauli. Im Dezember 2020 wurde congstar durch die Bertelsmann Stiftung als besonders familienfreundlicher Arbeitgeber zertifiziert. Laut dem international tätigen Forschungs- und Beratungsinstitut Great Place to Work® zählte congstar bereits mehrfach zu Deutschlands besten Arbeitgebern.

