congstar startet neue Klima-Partnerschaft mit PLANT-MY-TREE®

Zum Start werden 1.000 Bäume in der Eifel gepflanzt

Köln, 07.06.2021. Der Kölner Mobilfunkanbieter congstar engagiert sich im Bereich Klima- und Umweltschutz. Im Rahmen des “Internationalen Tag der Umwelt” hat congstar seine neue Klima-Partnerschaft mit PLANT-MY-TREE® gestartet – eine Initiative, die seit 2007 Aufforstungsprojekte zur CO2-Kompensation auf hauptsächlich eigenen Flächen in ganz Deutschland umsetzt und damit Klimaschutz vor Ort möglich macht. Zum Start der Klima-Partnerschaft hat congstar 1.000 Bäume erworben, die gemeinsam mit PLANT-MY-TREE® im Herbst in der Nähe von Bitburg (Eifel, Rheinland-Pfalz) gepflanzt werden.

Langfristig angelegter Beitrag zum Klima- und Umweltschutz

PLANT-MY-TREE® (mit Sitz in der Mülheim an der Ruhr, NRW) organisiert neben Erstaufforstungen auch Projekte zum Waldumbau und Waldschutz und legt dabei Wert auf eine hohe Biodiversität. Hierbei werden die regionalen Gegebenheiten berücksichtigt und Mischwälder gepflanzt. Über Jahrzehnte hinweg entsteht so ein natürlicher Lebensraum für heimische Insekten, Pflanzen und Tiere. Nachhaltige Baumpflanzungen und geplante Projekt-Laufzeiten von mindestens 99 Jahren, in denen keine Abholzung oder wirtschaftliche Nutzung erfolgen soll, unterstreichen die langfristigen Klimaschutz-Ziele. PLANT-MY-TREE® wurde Anfang 2020 vom TÜV Rheinland erfolgreich nach DIN ISO 9001:2015 zertifiziert.

Das Ziel: ein congstar Wald in Deutschland

Dr. Peter Opdemom, congstar Geschäftsführer: “Als Unternehmen übernehmen wir gesellschaftliche Verantwortung – und wollen durch die Klima-Partnerschaft mit PLANT-MY-TREE® unser Engagement im Bereich Klima- und Umweltschutz weiter ausbauen. Nachhaltig, transparent und regional. Daher freuen wir uns sehr auf die Zusammenarbeit mit PLANT-MY-TREE® und das gemeinsame Ziel, in der Eifel einen congstar Wald zu pflanzen, der von Köln – unserem Unternehmensstandort – sehr gut zu erreichen ist.”

Die Klima-Partnerschaft von congstar und PLANT-MY-TREE® ist langfristig angelegt und soll in den kommenden Jahren durch weitere Einzelprojekte und anlassbezogene Aktivitäten noch weiter ausgebaut werden. Durch die Nähe des “congstar Walds” zum Unternehmenssitz in Köln soll auch congstar Mitarbeitern die Möglichkeit gegeben werden, aktiv an der Klima-Partnerschaft teilzunehmen – bspw. durch Besuche und Ausflüge oder auch durch gemeinsame Pflanz- und Pflege-Aktivitäten vor Ort.

Weitere Informationen über PLANT-MY-TREE® sind unter www.plant-my-tree.de zu finden. Mehr Infos zu congstar gibt es unter www.congstar.de

Der Kölner Telekommunikationsanbieter congstar bietet Mobilfunk-Produkte im Prepaid- und Postpaid-Bereich sowie DSL- und VDSL-Komplettanschlüsse an. Seinen Unternehmenserfolg seit dem Marktstart im Jahr 2007 verdankt congstar der Kombination aus hervorragender D-Netz-Qualität, günstigen Preisen und flexiblen Vertragslaufzeiten. Davon profitieren mittlerweile mehr als 5 Millionen Kunden. congstar Produkte und Services werden regelmäßig ausgezeichnet. Im November 2020 erhielt congstar das Handelsblatt-Qualitätssiegel “Marke des Jahres 2020” in der Kategorie Mobilfunk und Telekommunikation. Focus Money verlieh congstar in den Jahren 2012 bis 2021 das Siegel “Fairster Mobilfunkanbieter”. Die Leser von Europas führender Fachzeitschrift für Telekommunikation connect wählten congstar 2021 bereits zum zehnten Mal in der Kategorie “Mobilfunkanbieter” auf den ersten Platz. congstar Produkte können über www.congstar.de oder die Bestell-Hotline unter 0221 79700700 (Montag bis Samstag von 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr, Sonntag von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr) sowie bei ausgewählten Handelspartnern bestellt werden. congstar ist seit 2012 Mobilfunkpartner der REWE Group und technischer Leistungserbringer von ja! mobil und Penny Mobil. Seit Juli 2014 ist congstar bereits zum zweiten Mal Hauptsponsor des FC St. Pauli. Im Dezember 2020 wurde congstar durch die Bertelsmann Stiftung als besonders familienfreundlicher Arbeitgeber zertifiziert. Laut dem international tätigen Forschungs- und Beratungsinstitut Great Place to Work® zählte congstar bereits mehrfach zu Deutschlands besten Arbeitgebern.

