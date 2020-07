Contao TV – das neue Event-Format. Gemeinsam aber mit Abstand!

Das Open Source CMS Contao, geht neue Wege in der eingeschränkten Corona-Zeit. “Contao TV” das noch junge Online- Veranstaltungsformat von und für das CMS Contao, bringt euch verschiedene Online-Events auf den Bildschirm.

Dass wir uns nicht real sehen können, heißt nicht, dass wir es nicht digital können.

Das Format ist mehr als nur ein Ersatz für Camp, Konferenz etc. – es ist eine Chance, mehr Menschen zu erreichen, und wird ein fester Bestandteil der Contao Familie. Organisiert wird der Grundrahmen von Contao TV durch Joe Ray Gregory und Janosch Oltmanns mit freundlicher Unterstützung aus der Contao Community als Teil der offiziellen Events der Contao Association.

Euch erwarten unterschiedliche Formate mit spannenden Inhalten wie:

Die Contao Show

Dennis Erdmann und Christian Feneberg gaben Ihr Bestes, bei der ersten Contao Show am 17.06.2020. Sie vermittelten Wissenswertes zum Thema “Contao Updates”, es war ein voller Erfolg mit 150 Teilnehmern. Die nächste Show steht bereits in den Startlöchern. Euch erwartet in Zukunft ein buntes Showprogramm zu unterschiedlichen Themen, weit über den Contao Kosmos hinaus.

Der Contao Tech Talk

Features, Ideen und Möglichkeiten des Contao CMS: Der Entwickler Treff zum Zuhören und Mitmachen. Diskutieren mit den Contao Core Entwicklern über zukunftsweisende Technologien und neueste Features. Ihr kennt Symfony, Composer und arbeitet bereits mit Contao – dann freut sich das Team auf eure Teilnahme.

Die Contao Online Colleges

Bildet euch weiter mit den Contao Colleges. Bereits bekannt aus der analogen Welt, gibt es diese nun auch digital. Trotz der abgesagten Veranstaltungen habt ihr die Möglichkeit noch in diesem Jahr, an den Contao Online Colleges teilzunehmen. Es erwarten euch Webinare nicht nur zum Thema Contao, sondern auch aus dem Bereich Online Marketing und Organisation. Weitere Themen sind geplant.

Die Contao Stage Time

Wenn es schon nicht persönlich geht, dann eben digital. Kurz gesagt die “Contao Stage Time” bringt die Talks, die man von der Konferenz, den NRW Day oder dem Contao Nordtag kennt, per Stream auf euren Bildschirm. Und wer nicht live dabei sein kann, bekommt die Aufzeichnung kostenlos auf YouTube. Euch erwarten interessante Vorträge aus dem Contao Universum z.B. die Vorstellung von Extensions, Themes oder auch Beispiele aus der Praxis. Verständlich vorgetragen, ohne in die Tiefen der Technik oder des Codes einzutauchen.

Am 23.07 ab 17:00 Uhr, gibt Yannick Witschi sein Debüt und berichtet über den Status quo und Zukunftsvisionen zu Contao. Wer bereits das Glück hatte, an einem seiner Vorträge teilzunehmen z.B. auf der Contao Konferenz in Duisburg, weiß wie informativ diese sind. Gleich im Kalender eintragen.

Die Contao Online Stammtische

Die bekannten Contao Usertreffen auch Stammtische genannt, sind die ideale Möglichkeit sich regional zu vernetzen und auszutauschen. Der Treff für Contao-Fans – zu Corona Zeiten mit dem nötigen Abstand. So verschieben einige Stammtische, von Karlsruhe bis Berlin, ihren Treff in den virtuellen Raum. Das neue Infotainment-Format “Contao TV” bietet allen Unterstützung mit entsprechender Technik an. Vielleicht gibt es bald eine große Contao Stammtisch Plattform. Bei Interesse meldet euch unter events@contao.org.

Ihr wollt in Contao TV auftreten oder habt eine Idee, so freuen wir uns über eure E-Mail an events@contao.org.

