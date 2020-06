Contentserv zum Innovations-Champion gekürt

Als Top-Innovator 2020 ist der Softwareanbieter bereits zum 2. Mal unter den Top 100

Überlingen / Rohrbach/Ilm, Deutschland – 22. Juni 2020 – Altes loslassen und Neues wagen: Innovative Mittelständler wie die Contentserv GmbH aus Rohrbach haben keine Angst vor dem Wandel, sondern begreifen ihn als Chance. Damit überzeugte das Unternehmen bei der 27. Runde des Innovationswettbewerbs TOP 100. Contentserv gehört ab dem 19. Juni offiziell zu den TOP 100. In dem wissenschaftlichen Auswahlverfahren beeindruckte das Unternehmen in der Größenklasse B (51 bis 200 Mitarbeiter) besonders in den Kategorien “Innovative Prozesse und Organisation” und “Innovationserfolg”. Contentserv zählt bereits zum zweiten Mal zu den Top-Innovatoren.

Das TOP 100-Unternehmen hat eine webbasierte Plattform für die Individualisierung von Produktpräsentationen entwickelt. Die Anwendung passt die Produktdarstellung automatisch an den potenziellen Nutzer, sein Umfeld und die von ihm genutzten Kanäle an, zum Beispiel: Ist der potenzielle Käufer ein Mann oder eine Frau, lebt er oder sie in der Stadt oder auf dem Land, allein oder zu zweit, ist es ein “Millennial” oder ein Rentner, nutzt er oder sie das Handy von unterwegs oder das Laptop von zuhause für den Einkauf? Solche Fragen haben für den Verkauf von Produkten eine hohe Relevanz, auch und gerade dann, wenn er vergleichsweise anonym über das Internet erfolgt. Rund 200 Entwickler, etwa die Hälfte aller Mitarbeiter der weltweit expandierenden Unternehmensgruppe, arbeiten daran, dieses System beständig weiterzuentwickeln. Genutzt wird es von zahlreichen Markenherstellern, Online- und Einzelhändlern. Der zweimalige Top-Innovator sieht dabei weiteres Entwicklungspotenzial: “Wir investieren ganz massiv in künstliche Intelligenz und in selbstlernende Systeme. Das ist der Weg, den wir in den nächsten drei bis vier Jahren beschreiten werden”, erläutert der Geschäftsführer Holger Schneider.

Die Product-Experience-Plattform, die auch als “Software as a Service” angeboten wird, sorgt jedoch nicht nur für steigende Umsätze der Shops: Sie vereinheitlicht auch die internen Produktinformationen und reduziert die Content-Kosten um bis zu 50 Prozent. “Wir bieten eine strategisch ausgerichtete Product-Information-Management-Lösung, die es erlaubt, alle Daten für die Kunden- und Produktkommunikation an zentraler Stelle zu erfassen, beliebig anzureichern und weltweit zu verteilen – zu 100 Prozent aktuell und jederzeit greifbar”, erläutert der Geschäftsführer Manuel Dirnhofer.

Contentserv ermöglicht es Händlern und Markeninhabern bahnbrechende Produkterlebnisse der Zukunft zu erschaffen, indem sie das volle Potenzial moderner Technologien ausschöpfen. Dahinter steht die Vision, den Alltag von Marketern und Produktteams mithilfe einer modernen, umfassenden und geschäftsorientierten Plattform zu vereinfachen – wobei die Time-to-Value stets im Fokus steht.

Die einzigartige Kombination von Product Information Management (PIM), Master Data Management (MDM) und Marketing Experience Management (MXM) auf einer einzigen Plattform erlaubt es dem Einzelhandel und Markenunternehmen, hochwertige, relevante und emotional ansprechende Produkterlebnisse zu kreieren, mit denen sie die Erwartungen ihrer Kunden übertreffen.

Mehr erfahren unter https://www.contentserv.com/

