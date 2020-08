Corona – Seniorenassistenten & Berufsbetreuer-Ausbildung

Informationen zur Seniorenassistenten-und Berufsbetreuer-Ausbildung der HELP Akademie in Corona-Zeiten.

Aktuelle Fragen zur Seniorenassistenten-und Berufsbetreuer-Ausbildung der HELP Akademie in Corona-Zeiten.

? Kann ich mich für die neuen Seniorenassistenten- und Berufsbetreuer Kurse 2020 und 2021 anmelden?

Ja, wir weisen auf die folgende Situation hin: Aufgrund der Corona-Situation bestehen zurzeit Abstandsregeln für die Durchführung von Weiterbildungen mit Präsenzunterricht. Damit wir diese Vorgaben in den Seminarräumen einhalten können, werden die Kurse mit maximal 12 Teilnehmern durchgeführt und sind schnell besetzt. Das führt dazu, dass Interessenten dann auf unseren Wartelisten vermerkt werden und nicht sofort eine verbindliche Zusage für die Teilnahme am Kurs erhalten können.

Sollten sich die Vorgaben ändern und wir mehr Kursteilnehmer zusammen in einem Seminarraum unterrichten dürfen, informieren wir darüber.

? Findet in der HELP Akademie Präsenzunterricht statt?

Ja, der Präsenzunterricht wurde seit Juni wieder aufgenommen. Ein normaler Unterrichtsbetrieb wie in Vor-Corona-Zeiten ist zunächst noch nicht möglich, da Vorgaben wie Mindestabstände in den Seminarräumen und Aufenthaltsorten einzuhalten sind. Selbstverständlich berücksichtigen wir die Vorgaben zur Eindämmung des Corona-Virus vollumfänglich. Die Unterrichtsräume sind entsprechend eingerichtet und gestaltet, Hygienevorschriften und Verhaltensregeln werden mitgeteilt und umgesetzt.

? Wie halten Sie die aktuellen Vorgaben der Stadt München zur Eindämmung der Ausbreitung des Corona Virus ein?

Wir haben ein Raum- und Hygienekonzept entwickelt und im Einsatz. Hier Auszüge daraus:

Im gesamten Gebäude gelten die Abstandsregelungen.

In den Fluren und Gängen ist das Tragen einer Mund-Nasenschutzmaske verpflichtend. Der Mund-Nasenschutz darf unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern im Seminarraum und bei den Pausenaufenthalten abgelegt werden.

Es gibt großzügige Zugänge für die Seminarräume, sodass man sich nicht direkt begegnen braucht. Unsere Seminarleitung sorgt für die Einhaltung der Regeln. Die Lehrgangsräume sind für die maximalen Gruppengrößen von 12 (Ausnahme 13) vorbereitet. Wir bieten entweder Einzeltische oder Plexiglas-Trennwände zur Abstandseinhaltung.

Die Desinfektion der Tische vor jedem Seminarbeginn sowie Mittel zur Handdesinfektion im Zugang sind sichergestellt.

In den Unterrichtsräumen stellen wir auf Wunsch kostenlos Einweg-Nasen- und Mundschutz zur Verfügung. Die Dozenten tragen bei Annäherung an die Teilnehmer Mund/Nasenschutz oder ein Gesichtsschutz-Schild.

? Findet trotz Corona-Einschränkungen die Prüfung statt?

Wenn Sie einen Kurs absolviert haben findet zu den genannten Terminen die Prüfung zur Erlangung des Zertifikates statt.

Teilnehmer-Hinweis:

Bitte achten Sie darauf, dass Sie sich vor Beginn der Kurse gesund fühlen. Sofern das nicht der Fall ist, ist eine Teilnahme an den Kursen oder der Prüfung nicht gestattet. Bitte informieren Sie uns und reichen ein ärztliches Attest ein. Gleiches gilt für eine vom Gesundheitsamt angeordnete Quarantäne. Auch benötigen wir den Hinweis von Ihnen und als Nachweis eine Kopie der amtlichen Quarantäneanordnung.

Wenn Sie die HELP Weiterbildungsberatung nutzen möchten, wenden Sie sich bitte telefonisch unter 089 21545920 an uns.

Die Help-Akademie München ist eine AZAV-zertifizierte, staatlich geprüfte & anerkannte Erwachsenenbildungseinrichtung

Firmenkontakt

HELP-Akademie- die zertifizierte Bildungseinrichtung

Help Akademie

Fürstenrieder Str 279 a

80335 München

089-21 54 59 20

info@help-akademie.de

https://www.help-akademie.de

Pressekontakt

HELP Akademie München- AZAV-zertifizierter QM-Beauftragter, Marketing und Presse

Theo Stamm

Fürstenrieder Strasse 279 a

80332 München

08921543305

marketing@help-akademie.de

http://www.help-akademie.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.