Corona Test in München: Ergebnis richtig interpretieren

Corona Test: Wie lässt sich das Testergebnis auswerten – Fachärzte aus München geben Antworten

MÜNCHEN. Immer mehr Menschen nutzen die Chance eines Corona Tests, um ihren Infektionsstatus überprüfen zu lassen. Auch in der Corona Teststelle in München verzeichnen die beiden verantwortlichen Fachärzte für Hämostaseologie, Dr. med. Harald Krebs und Dr. med. Michael Schleef, eine steigende Nachfrage. Sie betonen, wie wichtig eine fachärztliche Einordnung der Untersuchungsergebnisse ist.

“Bei einem Corona Test kommt es darauf an, die Ergebnisse mit Blick auf die Sensibilität und Sensitivität des PCR Tests richtig zu interpretieren. Ein Corona Test sollte deshalb in jedem Fall von einem Arzt durchgeführt werden, der in der Lage ist, aus den Testergebnissen die richtigen Schlüsse zu ziehen. Denn eine hundertprozentige Sicherheit gibt es auch mit Blick auf den Corona Test nicht”, betont Dr. med. Harald Krebs. Der sensible Umgang mit den Testergebnissen ist den beiden Fachärzten an der Corona Test Stelle in München überaus wichtig. Schließlich hat die Tatsache, ob ein Mensch positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurde, massive Auswirkungen nicht nur für den Betroffenen selbst, sondern auch für sein komplettes Umfeld.

Wie lassen sich die Ergebnisse aus dem Corona Test in München richtig bewerten?

Weil der PCR Test auf das Coronavirus keine hundertprozentige Sicherheit bieten kann, ist es wichtig, die Testergebnisse in ihrem Kontext zu interpretieren. Die Ärzte der Corona Teststelle in München ziehen deshalb weitere Parameter in die Bewertung von Testergebnissen mit ein. Dazu gehört zum Beispiel auch die Erkrankungswahrscheinlichkeit. Auch die Art, wie die Probe genommen wurde, spielt dabei eine Rolle. Dr. med. Michael Schleef erklärt: “Bei den PCR Tests wird die virale RNA nachgewiesen. Es handelt sich dabei um sogenannte hochsensitive Tests, die an eine hundertprozentige Sensivität nah heranreichen. Um verlässliche Ergebnisse zu erhalten, müssen die Rahmenbedingungen der Testung optimal sein und Unsicherheitsfaktoren möglichst ausgeschlossen werden. Wichtig dabei ist zu beachten, dass jeder Test die Viren nur in einem bestimmten Zeitfenster feststellen kann. Theoretisch kann es zu falsch negativen oder falsch positiven Ergebnissen kommen. Liegen jedoch COVID 19 typische Symptome vor, empfehlen, wir bei einem negativen Test im Zweifel eine erneute Testung.”

Corona Test in München: Ergebnisse müssen durch qualifizierten Arzt bewertet werden

Die beiden Fachärzte nehmen deshalb den Gesamtzustand des Patienten bei der Beurteilung eines Testergebnisses mit in den Blick: In welchem klinischen Zustand ist die betroffene Person? Hatte sie im Vorfeld Kontakt mit einem Infizierten oder ist sie aus einem Risikogebiet eingereist. Gibt es in Bezug auf die Symptome und die Befunde Hinweise auf eine Infektion mit COVID 19 oder liegen Vorerkrankungen vor? Die Erkrankungsraten in der Gesamtbevölkerung spielen bei der Bewertung ebenfalls eine Rolle. Dr. med. Harald Krebs: “Die Bewertung der Testergebnisse sollte in jedem Fall durch einen qualifizierten Arzt erfolgen.”

