Coronapoint Corona Testzentrum Duisburg eröffnet am Freitag 08.10.

Köln, 07.10.2021

Coronapoint unterstützt Teststruktur in Duisburg mit neuem Testzentrum: Duisburgs Testbedarf bleibt mit der Eröffnung der Coronapoint Teststation Duisburg auch nach dem 11. Oktober gedeckt. Mit den Express PCR-Tests bietet das Kölner Unternehmen seinen Kunden nun auch die Testzertifikat Ausstellung am selben Tag bis 23 Uhr. Antigen-Schnelltests kosten bei Coronapoint ab Montag 14,90 €. Terminreservierungen sind möglich über www.coronapoint.de/duisburg.de.

Mit dem Ende der kostenlosen Bürgertests am 11. Oktober haben auch zahlreiche Testzentren das Ende des Testbetriebs angekündigt. Die Coronapoint Testzentren bleiben den Bürgern und Bürgerinnen jedoch auch nach dem 11. Oktober weiterhin erhalten. Das bestehende Netzwerk wird sogar um einige Testzentren erweitert: Im neuen Coronapoint Corona Testzentrum Duisburg können Kinder unter 18 Jahren, Schwangere sowie Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, weiterhin kostenlos und mehrmals pro Woche schnelltesten lassen. Auch Personen, die zur Quarantänebefreiung einen Antigen-Schnelltest brauchen, können diesen in den Coronapoint Testzentren kostenlos erhalten. Für alle anderen Personen kostet der Schnelltest im COVID-19 Testzentrum Duisburg ab Montag 14,90 €.

Urlauber, die für einen Flug bzw. eine Ausreise den zuverlässigeren PCR-Test benötigen, können im Corona Testcenter Duisburg für 89,90 € Express PCR-Labortests mit Ergebnisausstellung am selben Tag bis 23 Uhr erhalten. Damit sind die Coronapoint Testzentren schneller als 99% der anderen Anbieter. Für den Erhalt des Testergebnisses am selben Tag müssen nur die Abstrichzeiten des Testzentrums im Buchungsformular beachtet werden. Alle Coronapoint Testzertifikate werden via E-Mail versandt und sind auch als Reisezertifikate (mehrsprachig) verwendbar. Die Testergebnisse lassen sich zudem in der Corona-Warn-App anzeigen.

Die Corona Teststation Duisburg auf der Kuhstraße 20, 47051 Duisburg, eröffnet am Freitag, den 08.10.2021 bereits um 7 Uhr. Die regulären Öffnungszeiten des Coronapoint Testzentrum Duisburg sind: Mo.-Do. 7-20 Uhr, Fr. 7-22 Uhr, Sa. 9-22 Uhr, So. u. Feiertag 10-16 Uhr. Dank der guten Lage in der Duisburger Altstadt, ist die Teststation auch von Duisburg-Dellviertel, Duisburg-Duissern, Duisburg-Mitte, Duisburg-Süd, Meiderich-Beeck und Duisburg- Rheinhausen aus gut zu erreichen.

Die PAS Solutions GmbH mit Sitz am Kölner Rheinauhafen wurde 2018 gegründet und fokussiert sich mit verschiedenen Projekten auf den Bereich E-Commerce und Marketing. Neben dem medizinischen Online Shop PASMed vertreibt das Unternehmen zudem individualisierbare Stoffmasken für Unternehmen und Endkunden unter der Marke DSGNMASK. Das Online Angebot der PAS Solutions GmbH wird mit dem kostenlosen Suchportal www.corona-station.com abgerundet. Zu Coronapoint – dem ersten Offline Projekt des Kölner Unternehmens – gehören über 30 Testzentren in Deutschland womit sich das Unternehmen als führender Anbieter von Corona Tests in Deutschland etabliert hat.

Kontakt

PAS Solutions GmbH

Martin von der Hocht

Anna-Schneider-Steig 3

50678 Köln

02173 9938235

info@coronapoint.de

https://www.coronapoint.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.