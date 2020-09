Coronasicher: Abschlussarbeiten jetzt kontaktlos von Zuhause in den Druck!

Das neue akademische Jahr beginnt. Corona ist noch da und ‘kontaktlos’ ist das Schlagwort zur Vermeidung von Neuinfektionen. Umfangreiches geistiges Wissen in Form von Bachelor-, Master- oder Facharbeiten der Studierenden wollen neben der digitalen Ausfertigung auch in diesem Jahr wieder in ansprechende Papierform per Druck umgesetzt werden.

Der mühelos zu bedienende Online-Konfigurator unter diplomarbeit-print.at bietet den Neu-Akademikern die Möglichkeit, ihre Diplomarbeit und Abschlussarbeit vollständig individuell und kontaktlos für den Druck anzupassen, und das ganz einfach vom Laptop von Zuhause aus. Der oftmals weite Weg in den Copyshop entfällt damit, ebenso die Gefahr, sich draußen mit dem Corona-Virus zu infizieren.

Qualität und Service

Auf diplomarbeit-print.at ist man sich der hohen Verantwortung bewusst, dass hier großartiges Wissen in Papierform für die Ewigkeit ausgefertigt wird. Unsere Qualitätsstandards vom Druck bis hin zur Bindung sowie zahlreich angebotene Optionen bewegen sich daher auf der oberen Stufe einer Qualitätsskala. Unsere Kunden profitieren, wenn es schnell gehen soll, vom 24-Stunden-Service innerhalb Österreichs, wo wir in Salzburg unseren Standort haben, als auch bei Lieferungen nach Deutschland. Innerhalb Österreichs ist der Versand kostenlos.

Unser Konfigurations-Service komprimiert

So individuell wie Wissen und Ansprüche der Akademiker nach dem Studium, sind auch die Möglichkeiten der Konfiguration und des Designs auf diplomarbeit-print.at. Die Abschlussarbeit und Diplomarbeit, die den Weg zum Erfolg bahnen sollen, verleihen dem Verfasser einen hohen Wiedererkennungswert. Diesem werthaltigen Dokument können unsere Kunden einen letzten Feinschliff verleihen.

Drei Formen der Bucheinbände können verwendet werden. Hardcover, ein fester Bucheinband mit individuell gestalteter Prägung, schützt die wertvolle Facharbeit über viele Jahre vor äußeren Einflüssen. Dabei verleihen edle ‘akademische’ Farben wie Dunkelblau, Weinrot und viele Weitere der besonderen Diplomarbeit und Abschlussarbeit einen hochwertigen Touch. Optional gewählte Buchecken in Gold oder Silber erhöhen die Werthaltigkeit der schriftlichen Leistung zusätzlich; auf Wunsch kann ein Kapitalband geordert werden. Auch die günstigere Ausfertigung, Feinkarton von guter Qualität im Leinen-Look mit Klebebindung, erfreut sich großer Beliebtheit.

Und wer ausschließlich seinem geistigen Wissen in gedruckter Form ohne Schnörkel den Vorzug gibt, für den ist die einfache Spiralbindung mit silberfarbener Metall-Spirale eine gute Wahl. Selbstverständlich sind auch damit die Dokumente geschützt. Vor dem Dokument als auch am Ende befindet sich eine Schutzseite.

Neben den Bindungen in unterschiedlichen Ausfertigungen bietet unser Konfigurator zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten, kontaktlos und Corona-frei. Farbe, Dreiecks-Einstecktaschen am Ende der Seiten bei der Spiralbindung, selbst gestaltete Prägungen, verschiedene Papierstärken lassen viel Freiraum bei der Gestaltung. So lässt sich in großen Mühen und unter hohem Zeitaufwand verarbeitetes Wissen später ansprechend präsentieren. Ihre Bachelor-, Master oder Facharbeit sind einzigartig, Ihr gedrucktes und gebundenes Werk mit Hilfe des Konfigurators auf diplomarbeit-print.at ebenfalls.

Preise

Die Preise gestalten Sie durch Ihre individuelle Konfiguration Ihrer Diplomarbeit und Abschlussarbeit für den Druck quasi selbst. Wählen Sie einen hochwertigen festen Einband, so fällt der Preis höher aus als bei der Spiralbindung. Das gleiche gilt für die Wahl von zusätzlichen Gestaltungsoptionen. Auf diplomarbeit-print.at erhalten Kunden nach bestem Marktwissen kalkulierte Preise mit Bestpreisgarantie.

Einen besonderen Service bietet unsere Endkontrolle. Sie gestalten, wir sorgen dafür, dass beim Druck herauskommt, was Ihr Wunsch ist. Ihr Vertrauen ist uns viel wert.

Erreichbarkeit

Kunden erreichen uns von Montag bis Freitag von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr telefonisch unter 0043 6245 20727, per E-Mail unter office@diplomarbeit-print.at oder über unser Kontaktformular.

Wenn Sie uns anrufen, haben Sie alternativ zur digitalen Online-Konfiguration die herkömmliche Möglichkeit der telefonischen Bestellung in Abstimmung mit unserem Service.

