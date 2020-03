Coronavirus | Event abgeagt – Alternative: Livestream

Die Vorgaben der Gesundheitsbehörden in Zeiten von Coronavirus und drohender Ansteckung sind eindeutig: auf große Versammlungen mit über 1000 Gästen verzichten, Messen und Events präventiv absagen.

Das ist notwendig und dient dem Schutz der Bevölkerung.

Unternehmen werden dadurch allerdings zusätzlich vor neue Herausforderungen gestellt. Mitarbeiterversammlungen, Produktvorstellungen, Messen, Townhalls und Firmenevents dienen schließlich der wichtigen Kommunikation innerhalb des Unternehmens sowie Außenkommunikation und Marketing.

Wenn die Planung für ein Event auf unsicheren Beinen steht, bieten sich für Veranstalter drei Optionen:

Event absagen?

Die denkbar schwierigste und kostspieligste Entscheidung ist die Absage von Veranstaltungen. Veranstalter und Gäste bleiben auf Kosten sitzen, Unternehmen können die Gelegenheit nicht wahrnehmen, mit Gästen, Mitarbeitern und Kunden zu kommunizieren.

Es gibt eine bequeme und sichere Alternative dafür: Livestream. So erreichen Unternehmen ein internationales Publikum und machen sich von Reisebeschränkungen oder medizinischen Vorsorgemaßnahmen unabhängig.

Webinar oder Videokonferenz selbst organisieren?

Einige Anbieter wie Skype for Business oder Cisco bieten einfache und umaufwendige Lösungen an. Unternehmen und Veranstalter können auf ihre interne Infrastruktur zurückgreifen und eine Konferenz per Laptop oder sogar Smartphone errichten.

Der Nachteil: Die Qualität lässt oft zu wünschen übrig, die Verbindung ist störanfällig und häufig kann nur – und von einer professionellen Umsetzung weit entfernt.

Professioneller Livestream!

Firmen wie Stream Filmproduktion oder Livestream Services bieten Veranstaltern und Unternehmen ebenso unkomplizierte, wie professionelle Lösungen. Ein sauber produzierter Livestream bietet eine sichere Übertragung und vor allem eine hochwertige, fernsehnahe Umsetzung, die zur gewünschten Außenwirkung des Unternehmens oder Events passt.

Die Anbieter koordinieren die technische Umsetzung mit Ihnen und kümmern sich um den Ablauf vor Ort. So können Veranstalter Gäste, Mitarbeiter und Kunden international erreichen und bewahren Planungssicherheit in einer Zeit, in der sich die öffentliche Sicherheitslage laufend verändert.

Digitale Unabhängigkeit

Unternehmen und Eventorganisationen profitieren davon, auf Livestream auszuweichen

– Sie sparen Reisekosten und CO2

– Kein Aufwand durch Reise und Planung vor Ort

– Planungssicherheit trotz Reiseeinschränkungen und Ausfällen

– Zeitliche Flexibilität und Mobilität

– Anbieter liefern die Technik und setzen die Übertragung sauber um

– Geschultes und Professionelles Personal

Livestream bietet Unternehmen und Organisatoren die Möglichkeit, ihre Produkte zu veröffentlichen, Kunden und Mitarbeiter im internationalen Bereich zu erreichen, ohne von äußeren Umständen kalt erwischt zu werden. Gerade jetzt ist es wichtig, Den normalen Ablauf störungsfrei und sicher zu gewährleisten. Livestream hilft dabei. Selbst wenn ein Event abgesagt wurde, können Unternehmen interne und externe Kommunikation so garantieren. Schnell, unkompliziert, bequem und vor allem ohne Risiko für die Gesundheit von Gästen, Kunden und Mitarbeitern.

Verwenden Sie die Bilder bitte mit dem Hinweis Copyright @Prankl Consulting GmbH

_____________________________________________________________________________________

Event abgesagt? Kein Problem!

Prankl Consulting bietet Ihnen eine erprobte und von unseren Kunden vielfach genutzte Lösung an: Mit unseren Partnern Stream Filmproduktion und Livestream Services können Sie Ihre Veranstaltung nicht nur retten, sondern direkt digital aufwerten. Alles, was Sie dazu benötigen, erhalten Sie unkompliziert und kostensparend: modernste Ton- und Videotechnik sowie sauberer und stabiler Stream über YouTube, Facebook. Ihr internes Netzwerk und Ihre präferierte Software für die Übertragung integrieren wir nahtlos in unsere Planung, die auch immer mehrere Backups einschließt. Unsere Aufgabe ist es, Ihre Veranstaltung sauber, wertig und sicher zu übertragen. Das schließt auch Datenschutz und die Sicherung Ihrer Daten auf isolierten Medien ein. So behalten Sie zu jeder Zeit die Kontrolle über alle Inhalte und darüber, wer welche Inhalte von Ihnen zu sehen bekommt.

Prankl Consulting GmbH

Martin Prankl

Tel.: 089 – 41 41 453 78

hello@prankl-consulting.com

https://prankl-consulting.com/

https://www.facebook.com/pranklconsulting/

Prankl Consulting berät in Kommunikation, Werbung und Marketing. Sie wollen Ihre Pressearbeit neu aufstellen? Sie denken über einen Imagefilm nach? Sie suchen eine Agentur, die Ihnen eine Anzeige oder ein neues Corporate Design aufsetzt? Sie wollen einen Kundendialog führen oder ein Treueprogramm aufsetzen? Sie möchten endlich mit einer Social Media oder Newsletter starten oder Ihre Website besser positionieren oder erneuern? Dann sind Sie bei Prankl Consulting richtig.

Firmenkontakt

Prankl Consulting GmbH

Martin Prankl

Trausnitzstraße 8

81671 München

089 41 41 453 0

hello@prankl-consulting.com

http://www.prankl-consulting.com

Pressekontakt

Prankl Consulting GmbH

Martin Prankl

Wallbergstraße 22

85653 Aying

089 41 41 453 0

martin@prankl-consulting.com

http://www.prankl-consulting.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.