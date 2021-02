Covid 19 Schnelltest aus sicherer Quelle online kaufen

Bedarf an Covid 19 Schnelltests für medizinische Einrichtungen decken

Der COVID 19 Schnelltest bringt rasche und verlässliche Klarheit darüber, ob sich eine Person mit dem Corona Virus infiziert hat. Trotz der Kontaktbeschränkungen während der Corona Pandemie sind Begegnungen mit anderen Menschen unvermeidlich. Auch wenn der nötige Abstand eingehalten wird, kann eine Infektion mit dem Virus nicht völlig ausgeschlossen werden. Der COVID 19 Antigen Schnelltest liefert innerhalb von 15 Minuten ein zuverlässiges Ergebnis.

COVID 19 Schnelltest mit hoher Treffsicherheit

In medizinischen Einrichtungen wie Senioren- und Pflegeheimen und in Unternehmen ist die Gefahr einer Infektion mit dem Corona Virus allgegenwärtig. Besteht der Verdacht einer Infektion oder sind Mitarbeiter einer höheren Infektionsgefahr ausgesetzt, liefert der Schnelltest die nötige Klarheit. Der COVID 19 Schnelltest von Medi-Manage Innovation überzeugt mit einer hohen Treffsicherheit und Genauigkeit. Der Test mit zertifizierter Qualität ist einfach in der Handhabung. Ein Nasen-Rachen-Abstrich genügt. Der Abstrich wird auf einem Teststreifen platziert. Mit dem Test werden Eiweißstrukturen nachgewiesen. Das Ergebnis ist durch eine Verfärbung des Teststreifens sichtbar. Auch infektiöse Personen ohne Symptome können auf Corona Viren getestet werden. Der Test kann helfen, eine weitere Übertragung des Corona Virus zu verhindern. Da es sich um einen Antigenschnelltest handelt, ist eine größere Virusmenge für einen Nachweis erforderlich. Eine SARS-CoV-2 Infektion kann auch dann nicht zu 100 Prozent ausgeschlossen werden, wenn der Test negativ ist. Eine positiv getestete Person wird zusätzlich mit einem PCR Test untersucht, um ein falsch positives Ergebnis auszuschließen.

Sichere Quelle für den COVID 19 Schnelltest

Mit dem COVID 19 Schnelltest werben verschiedene Anbieter. Nicht alle diese Quellen sind seriös und zuverlässig. Damit der Test wirklich ein verlässliches Ergebnis bringt, kommt es auf eine sichere Quelle an. “Der Medi-Manage Innovation Shop ist eine verlässliche Bezugsquelle für den COVID 19 Schnelltest. Der angebotene Test verfügt über ein Zertifikat und entspricht den Anforderungen der Verordnung 98/79/EC des Europäischen Parlaments sowie des Europäischen Rats vom 27. Oktober 1998 zur Invitro Diagnostik. Der COVID 19 Schnelltest ist beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte gelistet”, betont Geschäftsführerin Monika Wüster.

Das Unternehmen Medi-Manage Innovation in Mainz hat sich auf den Vertrieb und Service von medizintechnischer Systeme spezialisiert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der effizienten Sonden- und MRT-Spulen Reparatur. Im Bereich der Knochendichtemessung stellt das Unternehmen hochwertige Technologien zur Verfügung.

