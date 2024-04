CRUISEHOST Solutions nimmt Viva Cruises in sein Online-Buchungsangebot auf

Kreuzfahrtträume auf Knopfdruck: CRUISEHOST Solutions und VIVA Cruises gehen online!

CRUISEHOST Solutions integriert erfolgreich VIVA Cruises – Kunden können jetzt online ihre Wunschkabine sichern

Eschborn – CRUISEHOST Solutions freut sich bekannt zu geben, dass die Integration von VIVA Cruises erfolgreich abgeschlossen wurde. Diese Partnerschaft ermöglicht es Kunden nun, ihre Wunschkabinen bequem online zu sichern und ihre Kreuzfahrtträume Wirklichkeit werden zu lassen.

VIVA Cruises ist eine mehrfach ausgezeichnete Kreuzfahrtreederei mit Sitz in Deutschland, die für ihre hochwertigen Kreuzfahrterlebnisse und exzellenten Service bekannt ist. Mit einer Flotte von modernen Flusskreuzfahrtschiffen bietet VIVA Cruises ganzjährig unvergessliche Reisen auf Europas Wasserstraßen an. Die Reederei zeichnet sich durch ihr umfangreiches VIVA All-Inclusive Konzept, eine internationale Ausrichtung und einer der neusten Flotten auf den Flüssen Europas aus. Die Reederei legt besonderen Wert auf kulinarische Genüsse und bietet ihren Gästen neben einer ganztags komplett inkludierten Getränkekarte ein hochwertiges Dining-Konzept mit Service am Platz, mehrgängigen Gourmetmenüs, flexiblen Tischzeiten und freier Platzwahl in den Bordrestaurants.

Durch die Integration von VIVA Cruises in das Angebot von CRUISEHOST Solutions erhalten Kunden Zugang zu einer breiten Auswahl an erstklassigen Kreuzfahrtangeboten. Die nahtlose Integration ermöglicht es Kunden, direkt auf die Verfügbarkeit von Kabinen zuzugreifen und Buchungen online vorzunehmen, was den Buchungsprozess für Kreuzfahrten erheblich vereinfacht.

„Die erfolgreiche Integration von VIVA Cruises in unser Portfolio ist ein wichtiger Meilenstein für uns“, sagte Akhil Kapur, Founder & CEO bei CRUISEHOST Solutions. „Wir freuen uns, unseren Kunden eine erweiterte Auswahl an erstklassigen Kreuzfahrtangeboten bieten zu können und ihnen ein reibungsloses Buchungserlebnis zu ermöglichen.“

Kunden von CRUISEHOST Solutions können nun von den herausragenden Angeboten und dem hervorragenden Service von VIVA Cruises profitieren. Die Integration von VIVA Cruises in das Buchungssystem von CRUISEHOST Solutions bedeutet eine höhere Flexibilität und Auswahl für Kreuzfahrtbegeisterte.

CRUISEHOST Solutions ist seit 2002 am Markt und bietet die größte Kreuzfahrt-Datenbank im europäischen Raum. Sie umfasst mehr als 600 Hochsee-, Fluss- und Segelkreuzfahrtschiffe und rund 65.000 Kreuzfahrt-Angebote von 50+ Reedereien auf der ganzen Welt, von denen 27 mit eigener Schnittstelle direkt an CRUISEHOST angeschlossen sind. Die Buchungslösungen CRUISEA für klassische Reisebüros (B2B) und CRUISEC für den Online-Vertrieb (B2C) erschließen das Angebot mit vollständigen Informationen zu allen Schiffen, Routen und Preisen. Die äußerst einfachen und nutzerfreundlichen Prozesse für Suche, Vergleich, Paketierung und Buchung werden ständig weiterentwickelt. Zu den Nutzern zählen sowohl große, auf Kreuzfahrten spezialisierte Reisebüros als auch Reisebüro-Kooperationen, einzelne Reisebüros und die Reedereien selbst. Die Produkte von CRUISEHOST Solutions sind in insgesamt 26 Sprachen bei über 5.000 Reisebüros sowie auf mehr als 2.000 Webseiten in mehr als 28 Ländern im Einsatz. Das Unternehmen, 2002 als CruisePool gegründet, sitzt in Eschborn bei Frankfurt am Main. www.cruisehost.net

