Curver präsentiert erste zertifizierte Frischhaltedosen-Linie aus 100% recyceltem Kunststoff

Umweltfreundlich, lebensmittelecht und langlebig

Wolframs-Eschenbach, 15.09. 2021 – Aktuell wird viel gekocht, über ein Viertel der Deutschen sind es sogar, die seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie häufiger zum Kochlöffel greifen*. Weil dafür aber unter der Woche nur wenig Zeit ist, bereiten viele gerne auch Mahlzeiten auf Vorrat zu. Damit diese möglichst lange und ohne Qualitätsverlust im Kühl- oder Gefrierschrank gelagert werden können, gibt es jetzt von Traditionsmarke Curver ( https://de.curver.com/ge_de/) die erste wirklich umweltfreundliche und zugleich lebensmittelechte Kollektion an Frischhaltedosen: “Smart Eco” wird aus 100 Prozent recyceltem Polypropylen und zu ebenfalls 100 Prozent in der EU hergestellt, was wiederum die Transportwege verkürzt und CO2-Ausstoß verringert. Einzig der Dichtungsring ist aus derzeit noch nicht recycelbarem Thermoplast. Eine runde Sache für alle, denen die Schonung von Umwelt und natürlichen Ressourcen am Herzen liegt.

Die Smart Eco Linie wird außerdem in Übereinstimmung mit allen Vorschriften zur Lebensmittelsicherheit hergestellt und da alle Kollektionsteile OM5-zertifiziert sind und über ein Deckelventil sowie eine integrierte Dichtung verfügen, kann auch jeder Behälter sicher in der Mikrowelle verwendet werden. Sogar Tomatensauce auf Olivenölbasis kann darin erhitzt werden, ohne die Dosen zu verfärben.

Smart Eco Kollektion im Überblick

Curver Smart Eco umfasst eine Vielzahl verschiedener Lebensmittelbehälter wie beispielweise Lunchboxen, Mikrowellenbehälter und Frischhaltedosen. Je nach Nutzung unterscheiden sich die Smart Eco Kollektionsteile durch ihre Designkonzepte:

-Smart Eco to Go wiederverwendbare Lunchboxen halten das Essen unterwegs frisch. Acht verschiedene Modelle, alle in einem sanften Grünton gehalten, darunter auch rechteckige und runde Lunch-Sets mit kleinem und großen Bechern sowie Messer, Gabel und Löffel. Ideal für alle, deren Kantine aktuell geschlossen hat!

-Smart Eco Microwave Behälter zum Auftauen und Wiederaufwärmen von Speisen in der Mikrowelle. Die Kollektion in Rot umfasst einen Becher sowie einen eckigen und einen runden Dampfgarbehälter. Perfekt, wenn”s mal wieder richtig schnell gehen muss!

-Smart Eco Fresh Lebensmittelbehälter in rechteckiger oder quadratischer Form zum Aufbewahren von Lebensmitteln im Kühlschrank; einfach zu stapeln für maximale Raumnutzung im Innenraum. Für alle, die jetzt auf Vorrat einkaufen und kochen.

Alle Behälter werden im Online-Produktkatalog ( https://de.curver.com/ge_de/curver-catalog) auf der Curver-Internetseite ab Seite 80 im Detail vorgestellt.

Die umweltfreundliche Linie steht im Einklang mit Curvers Selbstverpflichtung, den Anteil von Recyclingmaterial in allen Produkten bis 2025 signifikant zu erhöhen. Dazu Keter-Geschäftsführer Godwin Pfeiffer: “Es ist uns wichtig, mit unseren Produkten das Leben ein bisschen einfacher zu machen und gleichzeitig die Umwelt zu schützen. Der zunehmende Einsatz von recyceltem Kunststoff trägt ebenso dazu bei wie die generelle Langlebigkeit und Wieder- Recycelbarkeit unserer Produkte. Es gibt tatsächlich Menschen, die noch Curver-Produkte verwenden, die sie vor Jahrzehnten erworben haben”.

____________________________________________________________________________________

* Ernährungsreport 2020, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft.

** Coronavirus und die neue kulinarische Esskultur, Rheingold Research

Curver ist Teil der Keter Gruppe und ein weltweit führender Hersteller von Aufbewahrungs- und Haushaltslösungen aus Kunststoff für den Innenbereich. Die Keter Gruppe stellt ausschließlich Produkte her, die wirklich nachhaltig sind: sie tragen zur Reduzierung der Umweltbelastung bei und sind gleichzeitig sehr funktional und erschwinglich. Aktuell verwendet kein anderes Unternehmen der Branche mehr recycelten Kunststoff als Keter. So werden beispielsweise die Curver-Serien Jute und Infinity zu 100 % aus recyceltem Kunststoff hergestellt. Und: Curver-Produkte sind keine Einwegprodukte, sondern Produkte, die sich durch eine ausgesprochene Langlebigkeit auszeichnen und frei von Weichmachern und BPA sind. Das “We Care” Nachhaltigkeitsprogramm stellt außerdem sicher, dass sämtliche Abläufe – von Material- und Designinnovationen bis hin zu Herstellungsprozessen – verantwortungsbewusst durchgeführt werden.

Kontakt

Curver by Keter Germany GmbH

Cathrin Ferus

Steingrubenweg 11

91639 Wolframs-Eschenbach

01792164845

cathrin.ferus@catcomm.de

http://www.curver.com/deu/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.