Curver präsentiert innovative SOFTEX Lifestyle-Produktlinie im zeitlosen Chesterfield-Look

Fortsetzung einer Design-Erfolgsgeschichte

Wolframs-Eschenbach, 16. Januar 2024 – Neues zu Neujahr: Keter, ein weltweit führender Anbieter von Kunststoff-Lifestyleprodukten, erweitert das Sortiment seiner Marke Curver um eine neue Lifestyle-Produktlinie für Aufbewahrungslösungen: SOFTEX greift den aktuellen Interior-Trend zu weichen, natürlichen Farben und Materialien durch eine innovative und derzeit einzigartige Textur auf: samtig und strukturiert erinnert sie an das klassische, gesteppte Chesterfield-Sofa, das in keinem gut situierten britischen Wohnzimmer fehlen darf. Ein Sinnbild für Gemütlichkeit, Zeitlosigkeit und Stil und damit genau auf Linie mit dem derzeit angesagten Wohndesign, das Ruhe und Gelassenheit in unserer hektischen Welt schaffen will.

Die Farbwelt der SOFTEX Kollektion orientiert sich an dieser Zielsetzung und kommt mit beruhigenden und gedämpften Tönen daher: Taupe, Creme, Dunkelgrau und Blau. Die Art von Blauton, der an weite Ozeane erinnert und durch seine Schwerelosigkeit besonders gut mit den hellen Nuancen harmoniert, in denen derzeit gerne – ganz im Zeichen des Scan-Designs – Wände, Möbel und Heimtextilien gehalten werden.

Konsequente Design-Weiterentwicklung

„Das SOFTEX Design ist die konsequente Weiterentwicklung unserer Bestseller-Kollektionen JUTE und KNIT“, erklärt Frank-Christian Hornig, Sales & Marketing Director DACH bei Keter. „Sämtliche Kollektionen zeichnen sich durch ihre Anlehnung an Naturfasern und Nostalgie-Design aus. Dabei hebt sich die neue SOFTEX Linie besonders hervor: denn obwohl alle SOFTEX-Produkte aus recyceltem Kunststoff hergestellt werden, präsentieren sie sich optisch wie komfortable Sitzkissen. Und sie fühlen sich auch fast so an. Das Ergebnis ist tatsächlich eine derzeit unvergleichliche Qualität. Mit dem SOFTEX-Design folgen wir dem aktuellen Trend hin zu naturnahen Oberflächen. „

7 Produkte zur Markteinführung

Die SOFTEX Aufbewahrungskollektion präsentiert sich zur Premiere mit insgesamt sieben Produkten. Dazu zählen fünf stapelbare Aufbewahrungsboxen mit einem Fassungsvolumen zwischen 3 und 19 Litern sowie ein Wäschekorb und eine Wäschebox. Sie alle zeichnen sich durch weiche, modulare Formen und ein kantenloses Design aus und bieten durch bequeme Tragegriffe maximalen Komfort bei der Nutzung.

Besonders an der SOFTEX Kollektion ist nicht nur deren samtige, gesteppte Textur, sondern auch, dass die Wäschekollektion aus mindestens 70 Prozent recycelten Materialen besteht, und die Aufbewahrungskörbe sogar zu 100 Prozent aus recyceltem PP gefertigt werden. Damit trägt der Neuzugang im Curver-Sortiment dazu bei, dass Keter dem selbst gesetzten Ziel, den Anteil von Recyclingmaterial in allen Produkten bis 2025 signifikant zu erhöhen, wieder ein Stück näher kommt. 2019 lag der Anteil der zur Produktion eingesetzten recycelten Materialien bereits bei 41 Prozent – bis 2028 soll er sogar verdoppelt werden.

Erstmals zu sehen ist die neue Lifestyle-Produktlinie vom 26. bis zum 31. Januar 2024 am Keter Messestand D30, in Halle 9.2. auf der Ambiente in Frankfurt am Main, einer der weltweit führenden Messen für Konsumgüter und Lifestyle.

Curver ist Teil der Keter Gruppe und ein weltweit führender Hersteller von Aufbewahrungs- und Haushaltslösungen aus Kunststoff für den Innenbereich. Die Keter Gruppe stellt ausschließlich Produkte her, die wirklich nachhaltig sind: sie tragen zur Reduzierung der Umweltbelastung bei und sind gleichzeitig sehr funktional und erschwinglich. Aktuell verwendet kein anderes Unternehmen der Branche mehr recycelten Kunststoff als Keter. So werden beispielsweise die Curver-Serien Jute, Infinity und Terrazzo zu 70 % bis 100 % aus recyceltem Kunststoff hergestellt. Und: Curver-Produkte sind keine Einwegprodukte, sondern Produkte, die sich durch eine ausgesprochene Langlebigkeit auszeichnen und frei von Weichmachern und BPA sind. Das „We Care“ Nachhaltigkeitsprogramm stellt außerdem sicher, dass sämtliche Abläufe – von Material- und Designinnovationen bis hin zu Herstellungsprozessen – verantwortungsbewusst durchgeführt werden.

Bildquelle: @KeterGermany