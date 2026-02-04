CyberLink erzielt bis zu 2-fache Leistung auf Intel® Core™ Ultra X7 358H und setzt neuen Maßstab für KI-gestützte Content-Erstellung

On-Device-KI-Beschleunigung ermöglicht schnellere Content-Generierung, verbesserte Reaktionsgeschwindigkeit und effizientere Workflows für Marketer und Kreative

Taipei, Taiwan – 04. Februar 2026 – CyberLink Corp. (5203.TW), ein weltweit führender Anbieter von KI- und Multimedia-Software, gibt deutliche Performance-Gewinne auf dem Intel® Core™ Ultra X7 358H Prozessor (Codename Panther Lake) im Vergleich zum Intel® Core™ Ultra 7 258V (Codename Lunar Lake) bekannt. Interne Tests zeigen, dass KI-Workloads bis zu doppelt so schnell ausgeführt werden, wodurch sich die Content-Erstellung in Promeo, PhotoDirector und PowerDirector signifikant beschleunigt.

Im Zentrum dieser Leistungssteigerung steht das Vision-Language-Model (VLM) von CyberLink, auf dem die KI-gestützten Workflows der Softwareprodukte basieren. In Promeo läuft das VLM hinter dem KI-Marketing-Advisor bis zu 2× schneller. Weitere Tests zeigen, dass die Text-zu-Bild-Generierung in Promeo bis zu 1,2× schneller arbeitet und damit eine schnellere visuelle Ideenfindung und Ausarbeitung unterstützt.

„Die Software Promeo ermöglicht es Marketingverantwortlichen und Kreativen, deutlich schneller von der ersten Idee zu einsatzbereiten Kampagnen zu gelangen“, sagt Vincent Lin, Co-President von CyberLink. „Dank der Kombination aus unserem Vision-Language-Model und der On-Device-KI-Beschleunigung lassen sich Inhalte effizienter entwickeln, gezielter optimieren und schneller veröffentlichen.“

Reibungslose Content-Erstellung

Promeo vereinfacht den Weg von der Konzeptidee bis zur Umsetzung konsequent, bei gleichzeitiger optimaler Nutzung der Leistungsgewinne aktueller Intel® Prozessoren. Neue KI-Funktionen wie KI-Produkt-Modelling und KI-Anprobe ermöglichen es den Usern, aus einem einzelnen Produktfoto professionell inszenierte Visuals zu erstellen oder hochwertige Fashion-Bilder ohne klassisches Fotoshooting zu generieren.

Diese Inhalte lassen sich nahtlos in den KI-Marketing-Advisor überführen, wo die optimierte Leistung des VLM auf Intel® Prozessoren die Erstellung, Anpassung und Formatierung von Kampagnen für unterschiedliche Plattformen beschleunigt. In Kombination ermöglichen diese Funktionen die schnellere Aktualisierung von Produktlistungen und die effiziente Produktion von Marketingkampagnen.

Optimiert für maximale Geschwindigkeit

Die KI-Beschleunigung auf Panther Lake zeigt zudem in anderen kreativen Programmen von CyberLink messbare Leistungsgewinne. In der Bildbearbeitung mit PhotoDirector erreichen VLM-basierte KI-Workflows eine bis zu doppelt so hohe Leistung, während die KI-gestützte Schärfen-Funktion bis zu 1,6× schneller arbeitet. Im Videoschnittprogramm PowerDirector erzielt das KI-basierte Objektmasken-Tracking eine bis zu 1,4× höhere Leistung.

„Die Intel® Core™ Ultra Prozessoren der Serie 3 wurden gezielt für KI-gestützte und kreative Workflows der nächsten Generation entwickelt“, kommentiert Carla Rodriguez, Vice President Client Software Enablement bei Intel. „Die enge Zusammenarbeit mit CyberLink zeigt, wie On-Device-KI schnellere, reaktionsstärkere und intelligentere Nutzererlebnisse für Marketingverantwortliche und Kreative ermöglicht.“

Testdetails

Die Leistungsmessungen basieren auf internen KI-Workloads von CyberLink mit Stand vom 22. Dezember 2025. Getestet wurden Promeo KI-Marketing-Advisor, Promeo Text-zu-Bild, VLM-basierte Workflows und KI-Schärfen in PhotoDirector sowie Objektmasken-Tracking in PowerDirector. Die Tests erfolgten auf vergleichbaren Systemen mit Windows 11 und optimierten Performance-Einstellungen. Die Ergebnisse des Intel® Core™ Ultra X7 358H wurden für Promeo und PhotoDirector mit einem Intel® Core™ Ultra 7 258V sowie für PowerDirector mit einem Intel® Core™ Ultra 7 268V verglichen. Die Performance kann je nach Systemkonfiguration und Nutzung variieren.

Weitere Informationen zu den Software-Versionen von CyberLink sind unter de.cyberlink.com erhältlich.

Über CyberLink

Die 1996 gegründete CyberLink Corp. (5203.TW) zählt zu den führenden Anbietern von Software für digitale Medienbearbeitung und Künstliche Intelligenz (KI), einschließlich Gesichtserkennung. Als Innovationstreiber nutzt CyberLink das Potenzial von KI, um die Anforderungen von Konsumenten, Unternehmen und Bildungseinrichtungen mit einer breiten Produktpalette zu erfüllen.

Zu den bekanntesten Produkten gehören die mehrfach ausgezeichnete Director Suite mit PowerDirector, PhotoDirector und Promeo sowie die KI-Gesichtserkennungsplattform FaceMe®. Während die Director Suite Anwender vom Einsteiger bis zum Profi bei der Content-Erstellung unterstützt, liefert FaceMe® eine schnelle und präzise Gesichtserkennung – eine Schlüsseltechnologie für AIoT-Anwendungen in den Bereichen Sicherheit und Überwachung.