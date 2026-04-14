CyberLink stellt MyEdit Business vor – die Online-Plattform für Unternehmen zur Erstellung conversionstarker Visuals

Taipei, Taiwan – 14. April 2026 – CyberLink Corp. (5203.TW), weltweit führender Anbieter von Multimedia- und KI-Software, präsentiert MyEdit Business. Die Online-Plattform für Marketing-Inhalte wurde entwickelt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre visuelle Präsenz zu stärken und hochwertige Inhalte schneller und effizienter zu produzieren.

Als umfassendes KI-Marketing-Studio ermöglicht MyEdit Business Teams, wirkungsvolle Produktbilder und Marketing-Assets mit wenigen Klicks zu erstellen. Die vollständig webbasierte Anwendung bietet sofortigen Zugriff auf leistungsstarke Kreativwerkzeuge, mit denen Unternehmen Inhalte von überall aus generieren, bearbeiten und optimieren können.

Da die Nachfrage nach digitalen Inhalten weiter steigt, müssen Unternehmen ansprechende Visuals für E-Commerce, Social Media und Kampagnen liefern. MyEdit Business begegnet diesem Bedarf mit einer Lösung, die einfache Produktbilder effizient und konsistent in professionelle, aufmerksamkeitsstarke Assets verwandelt.

Mit MyEdit Business entstehen aus Produktbildern in wenigen Minuten kampagnenfertige Inhalte. KI-Automatisierung und intuitive Bedienung senken Kosten und verkürzen Produktionszeiten, sodass Teams stets mit den Anforderungen des modernen Marketings Schritt halten. Unternehmen können Inhalte schnell für verschiedene Kampagnen und Kanäle erstellen und anpassen, Marktchancen gezielt nutzen und ihr Marketing entlang der gesamten Customer Journey wirkungsvoller gestalten. Auch die Videoproduktion ist nahtlos integriert: In einem einzigen Workflow können Marketing-Videos mit Musik, Effekten und KI-Verbesserungen erstellt werden.

„Marketing-Teams müssen heute schneller agieren, ohne dabei Abstriche bei der Qualität zu machen“, sagt Vincent Lin, Co-Präsident bei CyberLink. „MyEdit Business bietet ein vollständig webbasiertes KI-Marketing-Studio, das leistungsstarke Kreativwerkzeuge an einem Ort bündelt und Unternehmen so ermöglicht, hochwertige Inhalte sofort zu erstellen und zu skalieren.“

MyEdit Business senkt die Hürden in der Content-Produktion und gibt Unternehmen die Flexibilität, schneller zu agieren, ob bei Produktlaunches, Kampagnenanpassungen oder der Erschließung neuer Kanäle.

MyEdit Business ist verfügbar unter: https://myedit.online/business/de