CyberLink Vivid Glam: Video-Editor überzeugt mit neuem Update – KI-Beauty-Funktionen für den perfekten Look!

Taipeh, Taiwan — 20. August 2024 — CyberLink Corp. (5203.TW) veröffentlicht ein Update für die beliebte Vivid Glam App. Die Aktualisierung bietet neue Effekte und KI-gestützte Funktionen für den angesagten Video- und Fotoeditor mit Beauty Cam. Ab sofort können Frisuren sowie Haarfarben über die Funktion „KI Frisur“ bei eigenen Fotos virtuell probiert werden. Die Besonderheit: Eigene Wünsche und Ideen an Hairstyles können als Prompt erstellt und visualisiert werden. Mehr Individualität für die User gibt es zudem bei der Funktion „Gesichtsformänderung“, bei der jetzt eine individuelle Anpassung von Gesichtspartien wie Augen, Nase oder Mund im Video erfolgen kann. Dazu kommen Stile zur Umwandlung von Videos bei „KI-Anime“ und die Funktion „Touch-up“ zur Verfeinerung und Anpassung des Erscheinungsbildes im Video mit dem jetzigen Update, verfügbar für iOS über den Apple App Store.

Ob neue Frisur oder ein Wechsel der Haarfarbe – die neue KI-gestützte Foto-Funktion „KI Frisur“ bietet die perfekte Möglichkeit, verschiedene Looks visuell auszuprobieren, bevor eine tatsächliche Veränderung vorgenommen wird. Dazu stehen unterschiedlichste Frisuren-Vorlagen und Haarfarben, von natürlichen Nuancen bis hin zu ausgefallenen Farbvariationen zur Wahl. Oder die generative KI erstellt per Text-Prompt eine Frisur nach Beschreibung in der Vivid Glam App. Die KI analysiert präzise die Kopfkonturen und platziert die ausgewählte Frisur realistisch im Foto. So können die User durch das Experimentieren mit unterschiedlichen Stilen Inspiration für ihren nächsten Haarschnitt oder die nächste Haarfarbe finden oder sich künstlerisch in Szene setzen.

Mit der „Gesichtsformänderung“-Funktion für Videos können User ihr digitales Erscheinungsbild gezielt anpassen. Mit dem Vivid Glam Update können jetzt Anpassungen an den Augen, Pupillen, verschiedene Nasenbereiche, den Wangenknochen oder der Stirn individuell vorgenommen werden, um das Gesicht symmetrischer oder den eigenen Vorlieben entsprechend zu gestalten, ohne den natürlichen Look zu verlieren. Einfach das gewünschte Video importieren, die Anpassungen auswählen und anwenden. Das fertige Ergebnis kann anschließend gespeichert oder direkt in den sozialen Medien geteilt werden.

Versionen und Preise

Vivid Glam ist kostenlos für iOS (Version 15.0 und höher) über den App Store zu bekommen. In den ersten 7 Tagen stehen die Premium-Funktionen zum Testen zur Verfügung. Viele Basis-Features der App sind zeitlich unbegrenzt zu verwenden. Alternativ kann ein Premium-Abo für € 34,99 im Jahr oder monatlich € 7,99 abgeschlossen werden.

