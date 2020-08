CyberLink Web-Seminar: Bildbearbeitung mit PhotoDirector 365

Taipeh, Taiwan — im August 2020 — CyberLink Corp. (5203.TW) hat vor kurzem neue Funktionen für den PhotoDirector 365 vorgestellt. Welche neuen Möglichkeiten sich damit ergeben, wird in einem kostenlosen interaktiven Onlinekurs am 20. August 2020 gezeigt. In dem Web-Seminar präsentieren die Video- und Foto-Experten von 30th Century gemeinsam mit CyberLink die neuen Features und geben Tipps und Tricks für eine kreative Bildbearbeitung mit PhotoDirector 365.

Unter anderem wird demonstriert, wie über die Ebenen-Bearbeitung ein beeindruckender Doppelbelichtungs-Effekt erzeugt werden kann. Wie Glitch-Effekte mit Bildüberlagerungen sowie neue Text-Effekte zur kreativen Gestaltung angewendet werden, steht ebenfalls auf der Agenda. Dazu wird in dem Online-Kurs die Verwendung von Farbindex-Tabellen erklärt und es gibt einen Einblick in die Foto-Animation, bei dem die Experten Schritt für Schritt zeigen, wie mit PhotoDirector 365 Standbilder mit Hilfe fließender und dramatischer Bewegungen zum Leben erweckt werden können.

Das kostenlose Web-Seminar findet am 20.08.2020, um 20 Uhr statt und ist für Einsteiger sowie Fortgeschrittene gleichermaßen geeignet. Um Anmeldung auf der Webseite https://de.cyberlink.com/learning/webinar/202008/photodirector wird gebeten.

Informieren Sie gern Ihre Leser zu diesem interessanten Web-Seminar von CyberLink. Bildmaterial steht unter folgendem Link zur Verfügung: https://profil-marketing.cloud/index.php/s/MbnZAvtACG150wf?path=%2FWeb-Seminar%20PhotoDirector

Melden Sie sich bei uns, wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen gewünscht sind:

CyberLink Europe B.V.

Lara Gerhard

Burgemeester de Hesselleplein 31, 6411 CH Heerlen, Niederlande

Tel. +31 45 799 2146

E-Mail: contact_pr_deu@cyberlink.com

Profil Marketing – Public Relations

Humboldtstr. 21, 38106 Braunschweig, Deutschland

Stefan Winter / Jan Lauer

Tel.+49 (0) 531-38733-19

E-Mail: s.winter@profil-marketing.com