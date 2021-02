CyberLink Web-Seminar: Neue Tipps & Tricks beim Videoschnitt mit PowerDirector

Taipeh, Taiwan — 2. Februar 2021 — CyberLink Corp. (5203.TW) stellte Ende Januar den erweiterten Leistungsumfang der Videobearbeitungssoftware PowerDirector 365 für Windows und Mac vor. Wie die neuen Funktionen des Programms effektiv für die Anwender zu nutzen sind und wie die neuen Content-Packs Einsatz finden, wird in dem kostenlosen interaktiven Onlinekurs am 25. Februar 2021, 20 Uhr gezeigt. In dem Web-Seminar präsentieren die Video-Experten von 30th Century gemeinsam mit CyberLink die neuesten Tipps und Tricks für kreative Videobearbeitung mit PowerDirector und stehen im Live-Chat gegen Ende des einstündigen Kurses für Fragen zur Verfügung.

Gemeinsam mit CyberLink gehen die Teilnehmenden virtuell auf Reisen. Gezeigt werden dabei das Erstellen von Reiserouten-Animationen rund um den Globus mit PowerDirector. Wie einfach sich Titel-Designer, Animationen und neuen Spezialeffekte einbinden lassen, wird ebenfalls im Web-Seminar anhand von zahlreichen Beispielen veranschaulicht. Zum Abschluss wird es einen Kurzüberblick zu neuen Funktionen geben: Ab sofort können angewandte Effekte sowie Korrekturen und Verbesserungen der aufgerufenen Videos direkt auf der Zeitleiste gesichtet und editiert werden. Damit wird jeder kreative Workflow optimiert, da mögliche Änderungen und Korrekturen sowie Farb- oder Mischeffekte sofort im Programm zu sehen sind. Gezeigt wird auch, wie die Auswahl zwischen den GPUs der Grafikkarten bei der Videoproduktion für schnelleres Encoding von H.264 und H.265 funktioniert und die besten neuen Content-Pakete aussehen.

Das kostenlose Web-Seminar, das für Einsteiger und Fortgeschrittene gleichermaßen geeignet ist, findet statt am 25.02.2021, um 20 Uhr.

Um Anmeldung wird gebeten und kann ab heute über folgende Webseite erfolgen: https://de.cyberlink.com/learning/webinar/202102/powerdirector-route

