DAB+ international: Mehr als 110 Millionen Geräte verkauft

Der weltweite Bestand von DAB+ Empfängern hat in diesem Jahr erstmals die Marke von 100 Millionen überschritten. Kumuliert kommen die in Fahrzeugen verbauten sowie stationären Digitalradios auf insgesamt 110 Millionen Einheiten, meldet der Weltverband WorldDAB.

Wie eine aktuelle WorldDAB Infografik zeigt, wächst DAB+ trotz Pandemie weiter. Allein innerhalb der letzten 12 Monate wurden weltweit 10 Millionen Autos mit DAB+ Radio verkauft; bei den stationären Geräten waren es über fünf Millionen Einheiten. Die Ergebnisse der Studie stehen hier zum Download bereit:https://t1p.de/gt7k

Der DAB+ Automobilmarkt zeigt in den letzten zwei Jahren eine besondere Dynamik. Dies ist Folge einer Regelung, wonach laut „European Electronic Communication Code“ alle neuen Autoradios in der EU in der Lage sein müssen, digitales terrestrisches Radio zu empfangen. In allen wichtigen europäischen Märkten liegt der Anteil von DAB+ Radios in Neuwagen heute bei über 89 Prozent.

Bei den stationären Geräten zeigt sich ein ebenfalls positives Bild: Von allen verkauften Radios in Europa verfügen inzwischen 42 Prozent über DAB+ Empfang.

Treiber des Wachstums sind erfolgreiche Vermarktungs-Konzepte in Deutschland und den Niederlanden, eine Digitalradiopflicht in Deutschland, Frankreich und Italien sowie eine starke Dynamik in neuen DAB+ Märkten wie Belgien, Österreich und Tschechien.

Die WorldDAB Infografik zeigt den aktuellen DAB+ Status unter anderem anhand von Absatzzahlen in Australien, Belgien, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich. Darüber hinaus gibt die Infografik über den Stand von DAB+ in 24 Schwellenländern Aufschluss – nicht nur in Europa, sondern auch in Afrika, Asien und dem Nahen Osten.

Patrick Hannon, Präsident WorldDAB: „Die neue Infografik zeigt es eindrücklich: DAB+ etabliert sich als zentrale Plattform für Radio in Europa. Wir freuen uns über enorme Zuwächse bei den Abverkäufen. Insbesondere im Automobilsektor sehen wir, wie stark die Einführung der Digitalradiopflicht im letzten Jahr das Wachstum vorantreibt. Es zeigt auch, dass eine sinnvolle Regulierung Hörerinnen und Hörern in ganz Europa Vorteile bringt.“

Über DAB+: Digitalradio DAB+ ist der überall frei empfangbare Radiostandard von heute, der die analoge Frequenzknappheit beendet. DAB+ folgt auf UKW und verbindet den klassischen Radioempfang ohne Internetkosten mit der Vielfalt digitaler Programmangebote. Alle öffentlich-rechtlichen und immer mehr private Radiosender strahlen Programme über DAB+ aus, wobei die Zahl der Angebote, die nur über DAB+ verfügbar ist, ständig wächst. Nach Beschluss von Bund und Ländern wurde das Geräteangebot ab dem 21.12.2020 auf Digitalradio umgestellt. Das gilt für Neufahrzeuge und handelsübliche Radios. Das Gesetz kann Verbraucher vor falschen Kaufentscheidungen schützen und die Marktdurchdringung mit DAB+ Geräten fördern. Alle DAB+ Radios haben UKW inklusive.

Über uns: Das Digitalradio Büro Deutschland mit Sitz in Berlin ist eine Gemeinschaftsinitiative des Vereins Digitalradio Deutschland, also ARD, Deutschlandradio, privaten Radioveranstaltern, Geräteherstellern und Netzbetreibern, die sich zum Ziel gesetzt haben, Digitalradio DAB+ in Deutschland zu etablieren. Das Digitalradio Büro informiert die Öffentlichkeit über die Möglichkeiten und die Einführung von DAB+ in Deutschland. Der Zugang zum Digitalradio Deutschland e.V. steht allen Marktteilnehmern offen, die sich für DAB+ engagieren. Weitere Informationen zu DAB+ und zum neuen DAB+ Store unter dabplus.de. Kontakt für Medienvertreter:Carsten ZorgerDigitalradio Büro Deutschlandpresse@dabplus.dewww.dabplus.de/news

