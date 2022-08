DAF CF Electric meistert den anspruchsvollsten Bergpass Europas

Als erster vollelektrischer Lkw hat ein DAF CF Electric mit 26 Tonnen Gesamtgewicht den höchsten Bergpass Österreichs bezwungen – die 48 Kilometer lange Großglockner Hochalpenstraße mit 36 Haarnadelkurven und 12% Steigung. Diese Leistung beweist, dass emissionsfreies Fahren auch in bergigen Gegenden durchaus möglich ist.

Den DAF CF Electric gibt es seit 2018 und er ist als 4×2-Sattelzugmaschine und als 6×2-Starrrahmenfahrzeug erhältlich. Das vollelektrische Fahrzeug, das bereits in der dritten Generation auf der Straße unterwegs ist, wird bereits unter anderem in den Niederlanden, Deutschland, Belgien, Großbritannien und Ungarn für verschiedene Anwendungen wie Supermarktverteilung, Müllabfuhr und Containertransport eingesetzt. Mit intelligenter Planung und Zwischenladung können die Kunden mit dem CF Electric bis zu 500 km pro Tag fahren.

Nachweis der Nutzbarkeit in bergigen Gebieten

Dennoch scheinen einige Transportunternehmer in Bergregionen ihre Zweifel am Einsatz von Elektrofahrzeugen zu haben. Der offizielle DAF-Händler https://www.alle-lkw.de/dealers/kleyn-trucks aus Österreich, Tschann, beschloss, dass es an der Zeit war, dieser Skepsis mit Hilfe von DAF Trucks ein Ende zu setzen. “Wo sonst als auf der anspruchsvollsten, aber schönsten Bergstraße Europas könnte man die Qualität und Nutzbarkeit des CF Electric unter Beweis stellen?”, erklärte Tschann-Direktor Enrico Simma.

Scharfe Kurven und steile Abhänge: Der ultimative Test

Der CF Electric mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 26 Tonnen fuhr von Salzburg bis zum Fuß der Großglockner Hochalpenstraße auf Autobahnen und Landstraßen. Danach ging es weiter zur Kaiser-Franz-Josefs-Höhe, dem Ziel des kurvenreichen, spektakulären Gebirgspasses. Simma weiter: “So atemberaubend die Aussicht entlang der Strecke auch ist, die 48 Kilometer lange Strecke mit 36 scharfen Haarnadelkurven und ihren steilen Steigungen von 12% bleibt eine Herausforderung. Es ist der ultimative Test für jedes Fahrzeug – und der CF Electric hat ihn mit Bravour bestanden! Das ist der Beweis dafür, dass der CF Electric auf jeder Strecke eingesetzt werden kann, solange es eine gute Ladeinfrastruktur gibt!”

Bildquelle: @ https://www.daf.com