Daniela Stadler triumphiert beim 16. Internationalen Speaker Slam

Nach einer herausragenden Leistung und dem Gewinn des Excellence Awards öffnen sich internationale Bühnen für die steirische Vortragskünstlerin

In einem herausfordernden Wettbewerbsumfeld mit 117 Teilnehmern aus 21 Ländern hat die steirische Speakerin Daniela Stadler beim 16. Internationalen Speaker Slam die Herzen und Köpfe der Zuhörer sowie einer hochkarätigen Jury für sich gewonnen.

Ihre mitreißende und richtungsweisende Rede über zukunftsfähige Unternehmen führte nicht nur zur Auszeichnung mit dem begehrten Excellence Award, sondern ebnete auch den Weg zu weiteren bemerkenswerten Errungenschaften in ihrer Karriere.

Nach New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München fand der internationale Speaker Slam nun in Mastershausen statt. Die Veranstaltung, bei der in vier Sprachen auf zwei Bühnen präzise 240 Sekunden für jeden Redner zur Verfügung standen, zeichnete sich durch eine hochkarätige Jury aus, zu der Persönlichkeiten wie Dirk Hildebrand von den Radioexperten, Medienexperte Jörg Rositzke, Ghostwriterin Mirjam Saeger und Scoutingexpertin Stephanie Pierre gehörten.

Dieser Erfolg ist nicht der erste Meilenstein in der Karriere von Daniela Stadler. Ihre Reise begann bereits 2015 mit einer beeindruckenden Abschlussrede bei der Feier vom neuen Offiziersjahrgang des Roten Kreuz Steiermark.

Der jüngste Triumph beim Speaker Slam hat Daniela Stadlers Position als gefragte Expertin weiter gefestigt. Ihre herausragende Leistung beim Slam führte zu einer Einladung als Rednerin auf einer internationalen Expertenkonferenz, die 2025 in Las Vegas stattfinden wird. Diese Buchung unterstreicht ihre wachsende Reputation als eine führende Stimme in der Welt der Unternehmensführung und -innovation.

Daniela Patricia Stadler ist Wegbegleiterin der Arbeitswelt von heute und Wegbereiterin für die Transformation der Unternehmenswelt von morgen und steht für eine Zukunft, in der Organisation und Mensch gemeinsam erfolgreich sind und harmonisch verschmelzen.

Mit einem Portfolio aus innovativer Unternehmensberatung zu Organisation, Digitalisierung und Mensch, empathischem Coaching sowie klaren und inspirierenden Vorträgen navigieren wir Unternehmen durch die Herausforderungen des Wandels und entfachen das volle Potenzial ihrer Teams.

Unser Ansatz verknüpft Resilienz mit Excellence, um eine Arbeitswelt zu gestalten, die nicht nur produktiv und effizient, sondern auch menschlich und sinnstiftend ist.

Für dich – für mich – für uns – für unsere Arbeitswelt von morgen.

Kontakt

Daniela Patricia Stadler | Coaching-Mentoring-Speaking

Daniela Patricia Stadler

Packerstraße 200

8501 Lieboch

00436602210516



http://www.danielastadler.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.