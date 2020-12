Dank Jobwechsel wurde ich sehr glücklich

BIRMINGHAM, 10.12.2020 – Am 09. Juni 2009 wurde ich Lizenznehmerin der TTPCG ®. Den Schritt von der Bauzeichnerin zur Singleberaterin habe ich noch nie bereut – im Gegenteil!

Nebenberuflicher Einstieg macht es leicht, sich zu verbessern

Der 9. Juni 2009 veränderte mein bisheriges Leben. Mein beruflicher Lebensweg vor diesem Tag wurde von einer gewissen Eintönigkeit begleitet. Schon in meiner Schulzeit hat mir das Zeichnen Spass gemacht. Aus dem Grund wählte ich nach meinem erfolgreichen Realschulabschluss den Beruf der Bauzeichnerin. Im Alter von 25 Jahren fragte ich mich, ob das jetzt alles war. Mein Leben war nur noch Alltag und Routine. Dazu merkte ich, dass ich gerne Umgang mit anderen Menschen mag. Jeden Tag im Büro zu sitzen und zu zeichnen, langweilte mich. In unserer Heimatzeitung, in der mein Chef von mir gezeichnete Häuser inserierte, habe ich zufällig eine Stellenanzeige gelesen. Die Partnervermittlung TTPCG ® suchte Singleberater im Grenzgebiet NRW, Niederlande und Belgien. Da ich neben meiner Muttersprache auch Englisch, Niederländisch und Flämisch spreche, habe ich mich mehr aus Neugierde beworben und dachte mir dabei, Sprachkurse in der Schulzeit belegt zu haben, kann sich im späteren Leben lohnen. Wie Recht ich damit hatte.

Am 09.06.2009 begann mein erfolgreiches Leben

Am besagten 09.06.2009, einem Dienstag, stellte ich mich um 18 Uhr bei TTPCG ® vor. Nach einem informativen Gespräch mit dem zuständigen Gebietsleiter, einem sehr sympathischen, graumelierten gutaussehenden Herrn in Düsseldorf, war ich aus mehreren Gründen von der Tätigkeit als Singleberaterin begeistert. Ich konnte nebenberuflich starten und als Lizenznehmerin der Marke TTPCG ® wurde ich meine eigene Chefin, und meine Aufgabe war es, Menschen zu beraten. Meine Arbeitszeiten konnte ich mir selbst einteilen. Schon die Ausbildung zu meiner neuen Tätigkeit zur Singleberaterin machte mir echt Spass. Neben einer Einschulung konnte ich auf alle Informationen online zugreifen, bequem von zu Hause aus. So wird der Neubeginn leicht und ist einfach. Das Wissen, jederzeit im Online-Kompetenzzentrum nachsehen und nachfragen zu können, wenn man bei der Beratung etwas nicht weiss, gab mir am Anfang viel Sicherheit.

Mein erstes Beratungsgespräch machte mir Spass und brachte Erfolg

An mein erstes Beratungsgespräch als frischgebackene TTPCG ® Singleberaterin im Juli 2009 erinnere ich mich noch sehr gut, obwohl seitdem ein Jahrzehnt vergangen ist. Mein erstes Beratungsgespräch war bei einem geschiedenen sympathischen Flugingenieur. Er wusste bereits Bescheid über die weltweit einmaligen Vermittlungsmethoden der TTPCG ®. Auch war ihm bekannt, dass der Preis, mit anderen Anbietern verglichen, am günstigsten ist. Ich war erstaunt darüber, nicht viel Überzeugungsarbeit leisten zu müssen. So kam ein Termin nach dem anderen und ich merkte, wie viel Spass mir die Arbeit mit Menschen macht. Als mir mein Chef im Architekturbüro wegen Auftragsmangel Ende 2009 kündigen musste, war ich echt froh, mir bereits vor Monaten ein solides zweites Standbein als Singleberaterin im weltweiten Team der TTPCG ® geschaffen zu haben.

Ich brachte zu vielen einsamen Menschen das Glück der Liebe

Heute müsste ich in meinen Aufzeichnungen nachrechnen, wie viele Menschen auf Partnersuche es gewesen sind, denen ich den Weg zum passenden Partner geebnet habe. Durch meine Heirat mit einem US-Bürger, dessen Firma Golf Carts herstellt, führte mich mein Lebensweg in die USA. Ich wollte in den USA wieder in meinem Beruf als Singleberaterin arbeiten, weil diese Tätigkeit mir viel Freude machte. Als ich TTPCG ® mitteilte, in Georgia als Singleberaterin zu arbeiten, fand mein Wunsch sofort Zustimmung. Leider war mein Ehemann Mark nicht ganz so glücklich darüber, aber er akzeptierte zähneknirschend dann doch meinen Wunsch. Er hatte wohl Angst, dass ich eine Affäre mit einem Interessenten der Dienste von TTPCG ® beginnen könnte. Aber ich machte Mark klar, dass man nicht unbedingt als Singleberaterin arbeiten muss, um sich einem Seitensprung hingeben zu können. Schliesslich machten auch in unserem Golfclub mir einige attraktive und wohlhabende männliche Mitglieder schöne Augen. Also startete ich in meiner neuen Heimat Georgia als Singleberaterin.

Als TTPCG ® Singleberaterin gewinnt man Freunde und man wird zu Hochzeiten eingeladen

Ich erinnere mich an einen Tag, an dem ich zwei Beratungsgespräche durchführte. Bei Bruce dachte ich mir, dass dieser Mann zu Catherine passen könnte, die ich am Vormittag besuchte und sie natürlich auch zum TTPCG ® Nutzer machte. Mein Bauchgefühl teilte ich in der online Datenübertragung dem TTPCG ® Team in Alabama mit und schlug vor, Bruce als ersten Kontakt der liebenswerten Catherine vorzustellen. Ein viertel Jahr später wurde ich zur Hochzeit von Bruce und seiner Catherine eingeladen.

Überhaupt lernte ich während meiner Tätigkeit als Singleberaterin schon viele sehr interessante Menschen kennen. Namentlich möchte ich eine meiner Kundinnen hier nicht erwähnen. Denn sie ist eine weltweit sehr bekannte Fotografin. Ich brachte ihr den passenden Mann und sie brachte mich zum Modeln und einige der Fotos von mir hatten Erfolge. Es war ein schönes Hobby, das auch noch etwas Geld in meine Kasse spülte.

Meine Ehe scheiterte – was nun

In meiner zweijährigen Ehe mit Mark merkten wir beide immer mehr, dass wir eigentlich nicht zusammen gepasst haben. Aus meiner Neugierde heraus habe ich mit Mark den Matching Vergleich unserer Profile von TTPCG ® durchführen lassen, das Ergebnis war mir eigentlich schon vorher klar. Als Nutzer der Dienste von TTPCG ® wären wir nie einander vorgestellt worden. Unsere zur harmonischen Partnerschaft wichtigen Präferenzen passten nicht mal annähernd überein. Unsere Liebe basierte auf einem Strohfeuer und perfekter sexueller Übereinstimmung. Wir trennten uns als Freunde und ich ging wieder in meine alte Heimat zurück.

Erfolgreich auch in Corona Zeiten

Heute berate ich wieder Menschen auf Partnersuche in ganz Deutschland, den Niederlande und Belgien. Obwohl die Pandemie viele Berufe in Existenznöte brachte, merke ich davon nichts. Ganz im Gegenteil. Die Menschen, die keinen Partner an ihrer Seite haben, wünschen sich gerade in Krisenzeiten den sicheren Halt in einer Partnerschaft. Erleichternd kommt für mich hinzu, dass TTPCG ® schon vor der Krise die Infrastruktur für Fernberatungen via Videokonferenz geschaffen hat. Wer über seinen beruflichen Erfolg in der Zukunft nachdenkt und derzeit mit seinem Einkommen nicht zufrieden ist, sollte sich das TTPCG ® Franchise einmal näher und ausführlich betrachten. Die gratis Broschüre zum Erfolg im Beruf können Sie unter dem Link

https://www.partner-computer-group.com/franchise/mobile/Franchiseinfo-D-A-CH.pdf

downloaden.

