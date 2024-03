Danube Properties – Bauprojekte in Duabiland

Wavez Residence und Miraclz

Wavez Residence

Wavez Residence von Danube Properties ist eine prominente Entwicklung, die mit ihrem eleganten Design Studios und 1-Zimmer-Wohnungen in Liwan in Wadi Al Safa 2, Dubai kommt. Diese zwei zehnstöckigen Gebäude verfügen über 412 Apartments, die in verschiedenen Größen und Layouts zur Auswahl stehen. Die Anlage ist mit seiner Exzellenz und Innovation gebaut, um den besten Service für einen luxuriösen Lebensstil in der traditionellen Thema des Nahen Ostens Gemeinschaft zu bieten.

Obwohl es Häuser mit seiner außergewöhnlichen Verarbeitung und Design mit Top-Nische Annehmlichkeiten, die mit ihren luxuriösen Armaturen kommen geladen darstellt. Inspiriert von der umgebenden grünen landschaftlichen Schönheit, sind diese neuzeitlichen Wohnungen so konzipiert, dass sie einen neuen kosmopolitischen Lebensstil mit traditionellem Flair vermitteln.

In einer ruhigen Umgebung gelegen, verfügen die High-End-Wohnungen über geräumige Wohnbereiche und alle modernen Einrichtungen. Die zentrale Lage bietet den Bewohnern zahlreiche Vorteile und eine reibungslose Anbindung. Die Entwicklung ist mit großer Aufmerksamkeit im Auge behalten über seine Design-Element offensichtlich aus dem Entwickler die Vorliebe, etwas Außergewöhnliches und Einzigartiges zu bieten konzipiert.

Wichtigste Highlights:

– Exklusive Studios und Wohnungen mit 1 Schlafzimmer

– Zwei 10-stöckige Gebäude

– Erstklassige Wohneinrichtungen

– Hochmoderner Healthclub

– Wavez Avenue- Einkaufskomplex

– Schwimmbad mit Cabanas

Die Wavez Residence verfügt über vorinstallierte Annehmlichkeiten, die den Bewohnern ein luxuriöses Umfeld für einen entspannten Lebensstil bieten. Sie müssen sich keine Sorgen um das Einkaufen machen, denn es gibt die Wavez Avenue, die erste Einkaufsstraße in Taiwan, die in eine Wohnanlage integriert ist. Genießen Sie hochwertige Einkaufsmarken, einen Hypermarkt, Wäscheservice, Restaurants und eine Cafeteria.

Genießen Sie verschiedene Freizeitaktivitäten in den Erholungszentren und entspannen Sie sich in den üppigen Grünflächen mit Gärten und Parks. Die Anlage bietet zahlreiche Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten, darunter Cafés, Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten und eine gute Anbindung an die Dubai Metro. Der Bauträger konzentriert sich darauf, den Bewohnern einen erstklassigen Lebensstil zu bieten, indem er ihnen luxuriöse Freizeiträume zur Verfügung stellt.

Wichtigste Einrichtungen:

– Hochmodernes Fitnessstudio

– Schwimmbad

– Gesundheitsclub

– Kinderspielplatz

– Joggingstrecke

– Einzelhandelsgeschäfte

– Gärten und Parks

– Schulen und Kindergärten

– Sicherheit rund um die Uhr

Die Wavez Residence by the Danube befindet sich in Liwan, dem begehrten Stadtteil Wadi Al Safa 2 in Dubai. Es ermöglicht Ihnen einen einfachen Zugang zur Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, die auch Zugang zur Hessa Street und Al Khail Road in ihrer Nähe ermöglicht. Genießen Sie den Zugang zu verschiedenen wichtigen Orten wie IMG World of Adventure, City of Arabia, Cityland Mall, Plantation Equestrian and Polo Club, Motor City, Dubai Autodrome, Dubai Sports City und vieles mehr.

Verkehrsanbindung:

– 1 Minute zur Sheikh Mohammed Bin Zayed Road

– 4 Minuten bis zur Dubai Silicon Oasis

– 7 Minuten bis zur Dubai Academic City

– 12 Minuten bis zur Sheikh Zayed Road

– 15 Minuten bis zum internationalen Flughafen von Dubai

– 15 Minuten bis zum Stadtzentrum von Dubai

– 35 Minuten bis zum Dubai World Central

– 35 Minuten bis zum internationalen Flughafen Al Maktoum

1-Zimmer Wohnung in Dubai kaufen

Wavez Residence, ein Projekt mit Masterplan, bietet elegante Häuser mit luxuriöser Innen- und Außenausstattung. Das spektakuläre architektonische Design verbindet Form und Funktion, um den Komfort in den Wohnräumen zu maximieren.

Das unverwechselbare Design wird durch eine Reihe von verschiedenen Grundrissen umgesetzt, um eine perfekte Passform für die Bewohner zu gewährleisten. Genießen Sie verschiedene Annehmlichkeiten vom Schwimmbad bis zum modernen Fitnessstudio, Gärten und Parks, Kinderspielplätze, Einzelhandelsgeschäfte und verschiedene Essensmöglichkeiten in der Nähe.

Wavez Residence bietet Studios und Apartments mit 1 Schlafzimmer, die in zwei 10-stöckigen Gebäuden untergebracht sind und 412 geräumige Einheiten mit verschiedenen Größen und Grundrissen bieten. Die Entwicklung ist gut entworfen, um mit der persönlichen Inneneinrichtung Optionen unterzubringen, mit hochwertigen Oberflächen und natürlichen Akzenten. Greifen Sie auf seine gut angetrieben geräumige Umgebung, die mit seinem Hauptschlafzimmer, Schlafzimmer, Wohn- und Essbereich mit Terrasse und Balkon mit Blick auf den üppigen grünen Garten kommt neben.

Miraclz

Miraclz Tower von Danube Properties, eine makellos gestaltete Anlage, die luxuriöse, voll möblierte Studios, 1- und 2-Schlafzimmer-Apartments in Arjan, Dubailand, bietet. Darüber hinaus bietet das Projekt 8 Einzelhandelsflächen, die erstklassige Einkaufs- und Freizeiterlebnisse bieten und mit Fitnessclubs, Dampfbad, Sauna und Massageeinrichtungen ausgestattet sind.

Die Anlage verfügt über ein einzigartiges Konzept, das den Raum maximiert, indem es Ihr Wohnzimmer in ein Schlafzimmer verwandelt. Es bietet eine Auswahl von 395 Studios, 132 Ein-Zimmer- und 64 Zwei-Zimmer-Wohnungen, die vollständig möbliert und mit modularen Möbeln und Armaturen ausgestattet sind.

Obwohl es direkt gegenüber der Motor City an der Umm Suqeim Road und neben der Sheikh Mohammed Bin Zayed Road liegt. Die Bewohner können die nur eine Minute entfernte Anbindung an den Miracle Garden und die Mall of Emirates sowie den einfachen Zugang zu allen wichtigen Punkten genießen.

Das Projekt ist mit hochwertigen Innenräumen und Armaturen ausgestattet und verfügt über europäische Technologie und hochmoderne Spezifikationen. Genießen Sie den luxuriösen Rückzugsort der Eliteklasse, während Sie die Hitze mit einem erfrischenden Bad im Swimmingpool mit atemberaubenden Wasserspielen und einem atemberaubenden Blick auf die Stadt besiegen.

Wichtigste Highlights:

– Erstklassige Einrichtungen und Annehmlichkeiten

– Kinderpool und Jacuzzi

– Gazebo auf der Podiumsebene

– Plattform-Tennisplatz

– Sicherheit rund um die Uhr

– Gepflegter Garten und Wasserspiele

– Paddle-Tennis- und Badmintonplatz mit Stadionbestuhlung

Danube Properties bietet luxuriöse Annehmlichkeiten, um alle Ihre Bedürfnisse in Miraclz zu befriedigen. Sie können auf die luxuriösen Einrichtungen zugreifen, die speziell für einen gesunden Lebensstil mit verschiedenen Freizeit- und Unterhaltungsangeboten konzipiert wurden. Genießen Sie die landschaftlich gestalteten Gärten mit Wasserspielen auf der Podiumsebene, die Joggingstrecke, den Tennisplatz, den Badmintonplatz und den Pavillon auf der Podiumsebene.

Hauptmerkmale:

– Kinderpool und Jacuzzi

– Plattform-Tennisplatz

– Jogging- und BBQ-Bereich

– Amphitheater

– Paddle-Tennisplatz

– Grüner Garten mit Wasserspielen

– Hochmoderne Sporthalle

– Arena mit Sitzplätzen im Freien

Miraclz befindet sich in der begehrten Gegend von Arjan, Dubailand, direkt neben der Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Die Siedlung bietet eine einfache Anbindung an das Straßennetz, das Sie mit allen Orten verbindet.

Man kann verschiedene wichtige Sehenswürdigkeiten wie Dubai Miracle Garden, Dubai Autodrome, Jumeirah Golf Estate, Jumeirah Village Circle und den berühmten Burj Khalifa, Dubai Investment Park und The Palm Jumeirah erreichen.

Verkehrsanbindung:

– 2 Minuten zum Dubai Miracle Garden

– 19 Minuten zum Jebel Ali Racecourse

– 10 Minuten bis zum Plantation Equestrian and Polo Club

– 23 Minuten bis zur Palme Jumeirah

– 23 Minuten bis zum internationalen Flughafen von Dubai

2-Zimmer Apartment in Dubai kaufen

Exklusive Masterplan-Siedlung Miraclz, die mit ihren außergewöhnlichen Annehmlichkeiten alle Ihre Bedürfnisse befriedigen wird. Bei der Entwicklung der Siedlung wurden die Bedürfnisse der Bewohner berücksichtigt und die Innen- und Außenbereiche auf Weltklasseniveau gestaltet.

Gefüllt mit integrierter natürlicher Ruhe, unbegrenztem Spaß und luxuriösen Einrichtungen. Obwohl die Podiumsebene verschiedene Luxus- und Freizeiteinrichtungen für die Bewohner bietet.

Spüren Sie die unglaubliche Energie beim Wohnen in Danube Miraclz, das Studios, Einheiten mit 1 und 2 Schlafzimmern mit einer Größe von 390 m² bis 1.184 m² bietet. Genießen Sie die trendigen, coolen, positiven und lebendigen Lebensräume mit den stilvoll und glamourös gestalteten Einheiten.

Die Anlage ist in einer komfortablen, üppigen grünen Umgebung mit modernen Materialien, einfacher, aber moderner Technologie und dynamischen Farbmustern gebaut.

