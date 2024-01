Das E-Book der HR-Mustertexte für eine sprachsichere Kommunikation

Der HR-Kommunikations-Assistent

Das „große E-Book der HR-Mustertexte“ ist bereit, Ihre Kommunikation im Personalwesen grundlegend zu verändern. Mit über 300 maßgeschneiderten Vorlagen zu mehr als 150 HR-Themen auf fast 800 Seiten ist dieses E-Book ein unverzichtbares Werkzeug für alle, die im Personalwesen tätig sind.

Sie kommunizieren mit diesen HR-Textvorlagen nicht nur inhaltlich mit Niveau und hoher Fachkompetenz, sondern auch in einem Stil, der Professionalität ausstrahlt. Das E-Book der HR-Mustertexte ist Ihr Partner für eine wirkungsvolle interne und externe HR-Kommunikation.

GROSSE AUSWAHL AN MUSTERTEXTEN

Dieses umfangreiche Nachschlagewerk bietet eine beispiellose Sammlung an präzisen, professionellen und wirkungsvollen HR-Textvorlagen. Diese sind speziell darauf zugeschnitten, die sprachliche Sicherheit und Ausdruckskraft zu steigern. Ob es um Recruiting, Mitarbeiterbeurteilungen, Administration, Arbeitszeugnisse, Personalmarketing oder Personalentwicklung geht – Sie finden für jedes Thema und jeden HR-Bereich die passende Formulierung und das gesuchte Thema.

EINFACHE HANDHABUNG

Einer der größten Vorteile dieses E-Books ist seine einfache Handhabung. Dank der Copy-and-paste-Funktionalität und der Verfügbarkeit als Word-Datei können Sie die Mustertexte mühelos an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen und in Ihre Dokumente integrieren. Dies spart Ihnen wertvolle Zeit und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: effektive und überzeugende Kommunikation auf professionellem sprachlichem Niveau.

STÄRKUNG DER SPRACHLICHEN KOMPETENZ

Das „große E-Book der HR-Mustertexte“ ist mehr als nur eine Textsammlung. Es ist ein Instrument, das Ihre sprachliche Kompetenz und Ihr Vertrauen in der HR-Kommunikation nachhaltig stärkt. Jedes Wort und jeder Satz in diesem E-Book wurden sorgfältig ausgewählt, um Ihnen nicht nur Inspiration, sondern auch konkretes Handwerkszeug für jede erdenkliche Situation in der Personal-Kommunikation zu bieten.

HR-KNOW-HOW INKLUSIVE

In diesen Musterbeispielen für Personalwesen-Texte steckt aber auch immer viel Know-how – eine wertvolle Zugabe ganz nebenbei. Maßnahmen für das Employer Branding, Inhalte einer Recruiting-Strategie, Aufbau eines Arbeitszeugnisses oder einer Stellenbeschreibung, Reglement für ein Homeoffice, Kriterienkatalog für eine Mitarbeiterbewertung oder Grundpfeiler und Prinzipien einer Personalstrategie sind nur einige wenige Beispiele.

Nutzen Sie die Chance, Ihre HR-Kommunikation auf ein neues Niveau zu heben. Mit dem „großen E-Book der HR-Mustertexte“ wird jede Ihrer Mitteilungen zu einer Botschaft, die nicht nur informiert, sondern auch überzeugt und Ihre Kompetenz unterstreicht. Steigern Sie Ihre Professionalität und gewinnen Sie das Vertrauen Ihrer Mitarbeiter, Führungskräfte und der Geschäftsleitung.

Das „große E-Book der HR-Mustertexte“ ist jetzt verfügbar. Sichern Sie sich Ihr Exemplar und erleben Sie, wie es Ihre Kommunikation im Personalwesen transformiert und professionalisiert.

Erfahren Sie hier mehr zu den 150 spannenden HR-Themen oder informieren Sie sich hier im Fachartikel des HR-Blogs von hrpraxis.ch.

PRAXIUM ist ein Fachverlag mit Sitz in Zürich und bietet seit über 10 Jahren praxisbezogene und umsetzungsorientierte Fachinformationen für HR-Praktiker, Geschäftsführer und Führungskräfte an. Seine Werke zeichnen sich durch kompakte und anwendungsorientierte Informationen und CD-ROM’s aus, welche die Übernahme in die Praxis mit vielen Vorlagen und MS OfficeTools zusätzlich erleichtern. Das Sortiment umfasst über 40 Titel, welche online und im stationären Buchhandel im gesamten DACH-Raum erhältlich sind.

Kontakt

PRAXIUM Verlag

Marco De Micheli

Klachbühlstrasse 50

8038 Zürich

0444811464



http://www.praxium.ch

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.