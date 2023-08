Das Fairphone 4 ist ab sofort im Onlineshop von AfB erhältlich

Mit dem umweltfreundlichen Smartphone erweitert IT-Händler AfB social & green IT sein Sortiment

Ettlingen, im August 2023 – Nachhaltige Hardware, fair produziert und langlebig: Das Fairphone passt genau zum ökologischen und sozialen Konzept der AfB gGmbH. Daher hat das auf Refurbishing spezialisierte Inklusionsunternehmen das Modell Fairphone 4 mit 5G jetzt in seinem Onlineshop gelistet. Auch Original-Accessoires wie eine Softcase-Schutzhülle und True-Wireless-Kopfhörer sind ab sofort bei AfB erhältlich.

„Das umweltfreundliche Smartphone passt perfekt in unser Portfolio: Grüne Hardware, die fair produziert wird und länger genutzt werden kann, Rohstoffe einspart und Emissionen vermeidet“, sagt Dominik Gomer, Head of E-Commerce bei AfB social & green IT. „Das Fairphone kann man im AfB-Onlineshop daher guten Gewissens jetzt auch fabrikneu kaufen.“

So werden bei der Herstellung des Ökohandys Rohstoffe aus Recyclingquellen und z.B. Fairtrade-Gold verwendet. Auch setzt sich der Hersteller für faire Arbeitsbedingungen innerhalb der Lieferkette ein. Im Gegensatz zu herkömmlichen Smartphones ist das Fairphone auf eine lange Nutzungsdauer ausgelegt, zumal der modulare Aufbau Reparaturen erleichtert. Das Fairphone 4 besteht aus acht Bauteilen: Rückseite, Display, Hörmuschel, Lautsprecher, USB-C-Anschluss, Frontkamera, Hauptkamera und Akku. Kein Modul ist verklebt, Anwender können das Gerät mühelos öffnen und Reparaturen selber durchführen. Verschleißteile wie Display oder Akku lassen sich daher schnell und kostengünstig austauschen. Der Hersteller garantiert zudem langfristige Software-Updates. AfB bietet das Fairphone 4 in seinem Onlineshop mit 128GB und mit 256GB an. Das Betriebssystem ist Android.

Mit der Neuware erweitert AfB social & green IT sein Sortiment, das zum Großteil aus refurbished IT besteht. Mit gründlicher Wiederaufbereitung macht AfB gebrauchte IT-Hardware wie Smartphones, Notebooks, Tablets und IT-Zubehör länger nutzbar. Dieses nachhaltige zweite Leben spart gegenüber der Neuproduktion nachweislich Emissionen und Rohstoffe ein. Neben der Förderung von ökologischer IT-Kreislaufwirtschaft steht auch eine sozial gerechtere Arbeitswelt im Fokus des Inklusionsunternehmens, bei dem die Belegschaft zur Hälfte aus Menschen mit Behinderung besteht. Das Fairphone 4 ist damit eine passende Ergänzung im Onlineshop des gemeinnützigen IT-Unternehmens. Im Business-Geschäft bietet AfB auch Mietlösungen und Leasing an. Die Beschaffung bei AfB kann zudem eine spannende Alternative für Behörden sein, die mehr soziale Teilhabe in der Arbeitswelt unterstützen wollen. Ein weiterer Vorteil: Da bei Inklusionsunternehmen eine Direktvergabe möglich ist, können Kommunen auf zeitaufwendige Ausschreibungen verzichten.

Das Fairphone 4 kann ab sofort im Onlineshop von AfB bestellt werden: https://www.afbshop.de/fairphones

Im Pressebereich von AfB sind weitere Informationen sowie Bildmaterial abrufbar: https://www.afb-group.de/service/presse/

Über AfB social & green IT

AfB gGmbH ist Europas größtes gemeinnütziges IT-Unternehmen. Durch zertifiziertes IT-Remarketing trägt AfB dazu bei, Umweltressourcen einzusparen. An 20 Standorten in Deutschland, Österreich, Frankreich, der Schweiz und der Slowakei beschäftigt AfB 650 Mitarbeitende, davon 50% mit Behinderung.

Das Geschäftsmodell des IT-Refurbishers basiert auf langfristigen Partnerschaften mit ca. 1.600 Unternehmen, Banken, Versicherungen und öffentlichen Einrichtungen. AfB übernimmt seit 2004 deren nicht mehr benötigte IT- und Mobilgeräte, löscht unwiderruflich die enthaltenen Daten, rüstet die Geräte auf, installiert neue Software und verkauft sie mit mindestens 12 Monaten Garantie hauptsächlich an Privatpersonen, gemeinnützige Organisationen und Schulen.

Für dieses Green-IT-Konzept wurde AfB unter anderem mit dem IT Distri Award Refurbishing & Remarketing (2023), dem German SDG-Award (2022) und dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis (2021) ausgezeichnet. AfB ist geprüft und als Entsorgungsfachbetrieb sowie als Microsoft Authorized Refurbisher zertifiziert. AfB ist geprüft und zertifiziert vom TÜV Süd (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001), als Entsorgungsfachbetrieb und als Microsoft Authorised Refurbisher.