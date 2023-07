Das Geheimnis der Schönheit eines Topmodels

Curvy-Model Nadine Mirada ist Cover Face bei Sommeraktion von „Abnehmen im Liegen“

Chris Steiner, Gründer und CEO von „Abnehmen im Liegen“, ist begeistert von seiner prominenten Stammkundin: „Nadine Mirada ist das perfekteste Aushängeschild, das man sich nur wünschen kann. Sie ermutigt Frauen, die nicht dem klassischen 90-60-90-Maß entsprechen, aber dennoch unwiderstehlich sind. Mit unserer Technologie gelingt es ihr, jugendlich und vital auszusehen und auf den Titelseiten internationaler Hochglanzmagazine zu strahlen“.

Nadine Mirada, die an die 500.000 Follower auf Instagram hat und bereits für namhafte Marken wie Dolce & Gabbana, Chanel und Guess vor der Kamera stand, besucht regelmäßig die Studios von „Abnehmen im Liegen“. Damit gehört sie zu den angesagtesten Curvy-Models der Welt. „Abnehmen im Liegen hilft mir, in Form zu bleiben, meinen Körper straff zu halten und dabei auch noch Zeit zu sparen. Nur wenige Minuten pro Behandlung reichen aus, um in Form zu bleiben und fantastische Ergebnisse zu erzielen – denn mein Aussehen ist mein Kapital“, erklärt das berühmte Curvy-Model.

Mirandas Geschichte ist eine Ermutigung für alle, die sich in letzter Minute noch den Beachbody für den nächsten Urlaub zulegen wollen. Deshalb ist sie auch das Gesicht der Sommeraktion: „Glamorous Summer“ von „Abnehmen im Liegen“. Wenige Behandlungen reichen, um mehrere Zentimeter Umfang an Bauch, Bein und Po zu verlieren. Die erste Behandlung ermöglicht 2 bis 5 Zentimeter Umfangverlust – und das schon ab der ersten Behandlung.

Abnehmen im Liegen ist ein einzigartiges Konzept welches von selbstständigen Partnern in über fünf Ländern erfolgreich umgesetzt wird. Um Ziele optimal zu erreichen bedarf es einer Methode, welche an die aktuelle Zeit und Umstände angepasst wurde. Mit Abnehmen im Liegen ist genau das gegeben.

Durch die revolutionäre Technologie erreichen Kundinnen und Kunden ihre persönlichen Ziele und starten so mit Abnehmen Liegen in ein gesundes und attraktives Leben.

Ein Einblick in unsere Rezensionen fasst alle Vorteile der Behandlung in einem Satz zusammen:

„Die Behandlung ist schmerzfrei und nach nur 1x sieht man schon grandiose Ergebnisse! Es werden Fettzellen erreicht, die man sonst nur schwer bis gar nicht wegbekommt.“

