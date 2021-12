Das ist Artotheka

Kunst. Sie ist die Leidenschaft vieler Personen. Egal, ob Freiberufler, Frisör, Mechaniker, Anwalt, Pensionist oder Schüler.

Kunst. Sie ist die Leidenschaft vieler Personen. Egal, ob Freiberufler, Frisör, Mechaniker, Anwalt, Pensionist oder Schüler. Es ist eine Leidenschaft, welche die verschiedensten Menschen miteinander verbindet und das, auf eine sehr positive Art und Weise. Kunst ist eine Art, sich auszudrücken, seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen oder eine Art und Weise, um sich selbst zu finden. Sie wirkt beruhigend auf die Seele, entspannend und das tolle ist, man kann sie teilen. Sind Sie auch der Meinung? Dann sind Sie auf unserer Website genau richtig! Artotheka bietet alles an, was Ihr Kunst-Herz so begehrt. Zu fairen Preisen, haben Sie eine große Auswahl und auch die Möglichkeit, neue Dinge auszuprobieren.

Unser Angebot ist grob in drei Rubriken gegliedert: Perlen und Schmuckteile, Dekorationsmaterial und Lacke. Auch für selbstgemachte Kerzen stellen wir Ihnen Produkte zur Verfügung. Hier können Sie zwischen verschiedenen Kerzenfarben und Kerzenstiften wählen. Haben Sie Mut, Neues auszuprobieren! Auch für die Maler unter Ihnen haben wir ein breites Angebot an verschiedensten Stiften. Aquarell-Kreiden, Aquarell-Stifte und Acrylfarben. Wollen Sie sich an selbstgemachtem Schmuck probieren, so haben wir auch hier einiges zu bieten. Perlen und Abstandsperlen, Anschlagringe, Bänder, putzige Baumwoll-Toddel und ein großes Sortiment an den verschiedensten Armbändern. Grob gesagt alles, was das Herz begehrt. Ebenso bieten wir Dekorationsmaterialien, unter anderem in Holz, an. Süße Holzfiguren zum selber bemalen und verzieren, 3D-Rahmen samt Glas, Anhänger, Aufbewahrungskästchen oder aber auch Becher, die selbst dekoriert werden können. Das waren nur einige Beispiele, denn Artotheka bietet Ihnen noch viel mehr an Bastelmaterialien. Benötigen Sie Lacke, so sind Sie bei uns ebenfalls richtig. Diverse Acrylfarben in den unterschiedlichsten Farben, Art Metal Farben, einen Tuschkasten, Filzstifte, Wachsmalstifte und Zeichenkohle. Passend dazu, haben wir noch eine große Auswahl an Leinwänden in allen möglichen Größen. Außerdem haben wir einige kreative Sticker für Sie, die verschiedensten Papierarten und auch Wollen, denn ebenfalls textile Kunst kommt bei uns nicht zu kurz. Artothek hat wahrlich ein Sortiment, was nicht nur umfangreich ist, sondern auch etwas exotischer. Wir bieten Ihnen Dinge an, von denen Sie vielleicht nicht einmal wussten, dass diese am Markt erhältlich sind.

Die Zufriedenheit unserer Kunden liegt uns sehr am Herzen, genauso wie die Kunst. Mit unseren Produkten werden Sie tolle Erfahrungen machen, denn wir, die Artothek, steht für Qualität, was uns zum Teil von unseren Konkurrenten abhebt. Wir haben es uns zum Ziel gemacht, Ihnen, mit einem möglichst großen Sortiment, alle Wünsche abzuschlagen und für jeden Kunstliebhaber das passende dabei zu haben. Obendrein haben wir versucht, unsere Website so übersichtlich wie möglich zu gestalten, um ein einfaches und unkompliziertes Kauferlebnis zu garantieren. Die Unterteilung in die verschiedenen Rubriken hilft Ihnen dabei, eine grobe Orientierung zu haben und so Ihr erwünschtes Produkt schneller finden zu können. Die Artothek hofft, Sie mit Ihrem Angebot zufriedenstellen zu können und wir freuen uns, über jeden einzelnen Kauf unserer Kunden. Viel Spaß und Freude mit den Produkten und auf das, dass Sie der Kunst immer treu bleiben!

