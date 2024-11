Das IT-Beratungsunternehmen Adlon wird an Stiftung übertragen

Die Adlon Intelligent Solutions GmbH soll auch in den nächsten 100 Jahren attraktiv und erfolgreich am Markt bleiben

Ravensburg im November 2024 – Die Adlon Intelligent Solutions GmbH wurde am 15. November 2024 an die Adlon Familienstiftung übertragen, die als Holding fungiert. Dieser Entscheidung liegt der sogenannte „Ewigkeitsgedanke“ zugrunde. Andreas Richstätter als bisher Alleingesellschafter gewährleistet so, dass das Unternehmen unabhängig seiner Person nach seinen Werten, Vorstellungen und Wünschen perpetuiert. „Adlon soll auch in den nächsten 100 Jahren attraktiv und erfolgreich am Markt agieren“ so Richstätter.

„Stiftungen gehören sich selbst und sind daher unabhängig von Nachlassregelungen und Gesellschaftsstrukturen. Dies ermöglicht es uns, langfristig und nachhaltig zu planen und zu handeln.“ Die Richstätter Familienstiftung trägt den Leitsatz „Mit IT Zukunft gestalten“ und wird die Adlon Intelligent Solutions GmbH unterstützen, seine Leitvision und seine Werte weiterhin erfolgreich umzusetzen. Für die Adlon Intelligent Solutions GmbH, seine Kunden und Geschäftspartner ändert sich im operativen Tagesgeschäft nichts.

Weitere Informationen unter www.adlon.de/unternehmen

Über Adlon Intelligent Solutions

Adlon erhöht die Produktivität, Flexibilität und Innovationskraft seiner Kunden durch maßgeschneiderte IT‐Lösungen. So entstehen Wettbewerbsvorteile, die Unternehmen brauchen, um in schnellen, datengetriebenen Märkten noch besser wirtschaften und nachhaltig wachsen zu können. Die Kundenstruktur der Adlon Intelligent Solutions GmbH umfasst globale Konzerne ebenso wie mittelständische Unternehmen, von Max Müller, Meckatzer, Thüga, Haas, DRK Tuttlingen, Uhlmann über Doppelmayr, Airbus bis hin zu Rolls‐Royce Power Systems. Von den Standorten in Ravensburg, Friedrichshafen und Ulm unterstützt Adlon seine Kunden bei der digitalen Transformation. Mit Beratung, Umsetzung und Betrieb in den Geschäftsbereichen Digital Workplace und Defence Intelligence.

Fakten zu Adlon

Familienunternehmen, seit 1988

60 Mitarbeiter an 3 Standorten in Deutschland: Ravensburg, Ulm, Friedrichshafen

Zertifiziert nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 27001

Managed ECO‐Partner Netzwerk

IT‐Beratungsunternehmen mit Umsetzungs‐ und Betriebskompetenz für den digitalen Arbeitsplatz

Mehr Informationen unter adlon.de

