Das neue Knickförderband von Dorner

Kundenorientierte Produktqualität

Ab sofort bietet Dorner Europe das neu entwickelte Knickförderband 2200 LPZ an. In Deutschland produziert, vereint das Gurt-Förderband mit Alu-Rahmen an den Kunden orientierte Produktqualität: State-of-the-Art-Technologie, schlankes Design, optimale Handhabung sowie kurze Lieferzeiten.

Das im robusten, einteiligen Rahmendesign ausgestattete Knickförderband 2200 LPZ ist für vielerlei Anwendungen konzipiert. Wo andere Förderbänder zu überdimensioniert sind, kann es auf Grund des schlanken und schmalen Profils unter Maschinen positioniert werden. Dafür steht das Kürzel LPZ für Low Profile Z-Rahmen.

Weiter überzeugt das einfache, stufenlose Einstellen des mit einem oder zwei Winkel ausgestatteten Förderband. Das Spannen des Gurtes ist durch unser Zahnstangen-Prinzip unkompliziert. Der Keilleistengeführte Gurt garantiert eine präzise Gurtführung. Zusatzausstattungen wie in der Höhe und Breite einstellbare Seitenführungen, diverse individuell konfektionierte Gurtvarianten mit Stollen und Wellkanten lassen das Knickförderband 2200 LPZ zu einem Alleskönner werden.

D-Tools, der Online-Förderbandkonfigurator von Dorner, unterstützt bei der Auswahl. Mit Hilfe der intuitiven 2D- und 3D-CAD-Plattform kann der Kunde selbst seine Förderbänder entwerfen, konfigurieren und Zeichnungen erstellen.

Technische Spezifikationen des Knickförderband 2200 LPZ:

– Standard-Bandbelastung bis zu 30 kg

– Standard-Gurtgeschwindigkeiten bis zu 57 m/min

– Standard-Gurtbreiten: 203 bis 610 mm

– Standard-Gurtlängen: 1.097 bis 4.000 mm

– Einstellbare Winkel: 35 bis 60 °

Transforming Conveyor Automation

Seit 1967 auf dem Markt gehört Dorner aktuell zu den führenden Herstellern von Förderbändern im Innenbereich.

Dorner bietet nahezu für sämtliche Kundenbedürfnisse und Branchen eine komplette Produktpalette an:

– Gurt-Förderbänder

– Metallglieder-Förderbänder

– Kunststoffmodul-Förderbänder

– modulare Transfersysteme

– Modulkettenförderbänder – auch als Baukastensystem

