Das neue TRU von Carrier Transicold funktioniert mit EV- und ICE-Kühltransportern und -Pritschenwagen

Die Firma Carrier Transicold stellt in Nordamerika ihr vollelektrisches Kühlgerät Neos 200e vor, das sowohl für batteriebetriebene als auch für motorbetriebene Transporter und leichte Nutzfahrzeuge geeignet ist.

Das motorlose Neos 200e-Gerät ist Teil der wachsenden Familie der vollelektrischen eCool-Kühlsysteme von Carrier Transicold, die darauf ausgelegt sind, die Emissionen in Richtung Null zu drücken. Der Hersteller von Transportkühlgeräten (TRU) erklärte, dass das Gerät eine bis zu 25 % höhere Kühlleistung bei gleichzeitig höherer Effizienz als das Nachfolgemodell bietet.

“Da immer mehr batterieelektrische Lieferfahrzeuge zusammen mit motorbetriebenen Fahrzeugen eingesetzt werden, ist das Neos 200e-Gerät eine Lösung, die sich an beide Typen anpasst und Floristen, Konditoren, Lebensmittelhändler und andere Unternehmen, die kleine Kühlfahrzeuge und Lieferwagen einsetzen, dabei unterstützt, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen”, sagte Scott Parker, Produktmanager für Lastwagen bei Carrier Transicold.

Bei batteriebetriebenen Fahrzeugen wird das Neos 200e über die Fahrzeugbatterie mit Strom versorgt. Bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor wird das Neos 200e über die Lichtmaschine und die Batterie des Fahrzeugs mit Strom versorgt, was unabhängig von der Motordrehzahl eine konstante Kühlleistung für frische und gefrorene Ladung ermöglicht. Das Neos 200e-Gerät kann mit einer elektrischen Standby-Option ausgestattet werden, die es ermöglicht, das Gerät an eine Steckdose anzuschließen und über eine stationäre Stromquelle zu betreiben, wenn es geparkt ist.

Die Hauptkondensatoreinheit kann an der Vorderseite eines LKW-Koffers oder auf dem Dach eines Pritschenwagens montiert werden. Da der Kompressor in der Kondensatoreinheit untergebracht ist und nicht wie bei herkömmlichen Systemen mit Direktantrieb am Motor, müssen beim Neos 200e keine langen Kältemittelleitungen vom Motorraum des Fahrzeugs verlegt werden, so Carrier Transicold. Auf diese Weise verringert sich die Anzahl der Anschlüsse um 80 %, wodurch die benötigte Kältemittelmenge und die Gefahr von Kältemittelleckagen reduziert werden.

Bildquelle: @www.mercedes-benz.com