Data Centre World 2023: Rosenberger OSI stellt Zukunftsfähigkeit für Rechenzentren in den Fokus

Verkabelungsspezialist erläutert auf der Messe die Herausforderungen der RZ-Zukunft und stellt Produktneuheit vor

Augsburg, 25. April 2023 – Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI), Experte für glasfaserbasierte Verbindungstechnik, Verkabelungslösungen und Infrastruktur-Services, präsentiert auf der diesjährigen Data Centre World vom 10. bis 11. Mai auf der Messe Frankfurt in Halle 8, Stand A022, wie Betreiber mit vorausschauenden Strategien ihre Rechenzentren fit für die Zukunft machen können.

„Viele unserer Kunden stehen vor der Herausforderung, ihre IT-Infrastruktur leistungsfähig zu halten und wettbewerbsfähig zu bleiben. Damit der Weg zur Umsetzung kein Mammut-Projekt wird, gilt es auf Details zu achten. Eine individuelle, ganzheitliche Betrachtung der IT-Applikationen, Prozesse und Strukturen ist dabei entscheidend. Die zentralen Punkte sind also: Effizienz, Sicherheit und Modularität“, so Thomas Schmidt, Geschäftsführer der Rosenberger-OSI GmbH & Co. OHG.

Platzsparende Racks vonnöten

Speziell die Anforderungen an die Verkabelung steigen regelmäßig, Platz ist die wertvollste knappe Ressource im Rechenzentrum und der gekühlte Platz ist meist der teuerste. Daher wird es nach Ansicht des weltweit agierenden Verkabelungsexperten immer wichtiger, die Verkabelung weitgehend aus Standard-Serverschränken zu entfernen. Stattdessen kommen platzsparende, auf die jeweilige Anwendung zugeschnittene Verkabelungsracks zum Einsatz.

Neues Produkt gespickt mit Innovationen

Als platzsparende Lösung präsentiert Rosenberger OSI auf der Data Centre World erstmals das Patch Location Rack COMFORT. Messebesucher können sich am Stand von Rosenberger OSI von den Vorteilen der Lösung selbst überzeugen.

###

Über Rosenberger OSI:

Seit 1991 ist Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI) ein anerkannter Experte für glasfaserbasierte Verbindungstechnik, Verkabelungslösungen und Infrastruktur-Services in den Bereichen Rechenzentren, Lokale Netzwerke, Mobilfunknetze und Industrielle Anwendungen. Als integrierter Lösungsanbieter verfügen wir über hohe Expertise in der Entwicklung und operative Exzellenz in der Produktion von Systemlösungen für Kommunikationsnetze. Unsere umfassenden Serviceleistungen ermöglichen den sicheren und effizienten Betrieb digitaler Infrastrukturen. Diese Kombination verbunden mit unserer gelebten Kundenorientierung macht uns einzigartig und zu einem starken Partner im globalen Markt. Rosenberger OSI beschäftigt in Europa und Nordamerika rund 780 Mitarbeiter und ist seit 1998 Teil der global operierenden Rosenberger Gruppe, einem weltweit führenden Anbieter von Hochfrequenz-, Hochvolt- und Fiberoptik-Verbindungslösungen mit Hauptsitz in Deutschland. Weitere Informationen unter: www.rosenberger.com/osi

###

Media Contact:

Rosenberger OSI

Bettina Missy

Tel.: +49 (0)821 24924-910

bettina.missy@rosenberger.com

Profil Marketing

Martin Farjah

Tel.: +49 (0)531 387 33 22

m.farjah@profil-marketing.com